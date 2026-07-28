Prancis, resmi: Zinedine Zidane pelatih tim nasional yang baru. Ia meneken kontrak hingga 2030

"Ini kebahagiaan yang luar biasa," kata Zidane. "Saya benar-benar senang. Saya siap untuk tantangan ini, ini memotivasi saya. Satu-satunya hal yang ingin saya lakukan setelah pengalaman saya di Real Madrid. Saya sudah tahu sejak kecil, saya memulai di tim junior, melewati semua tahapan hingga mencapai tim nasional senior, puncaknya. Satu-satunya hal yang memotivasi saya adalah bisa bekerja untuk tim ini dan melihatnya terus menang. Melatih Prancis adalah satu-satunya hal yang ingin saya lakukan setelah pengalaman saya di Real Madrid. Saya menolak tawaran-tawaran untuk menjadi pelatih tim nasional Prancis. Saya sudah tahu sejak kecil, saya memulai di tim junior, melewati semua tahapan hingga mencapai tim nasional senior, puncaknya. Satu-satunya hal yang memotivasi saya adalah bisa bekerja untuk tim ini dan melihatnya terus menang."