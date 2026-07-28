Zinedine Zidane adalah pelatih kepala baru tim nasional Prancis. FFF, Federasi Sepakbola Prancis, telah mengumumkan secara resmi kedatangan mantan pelatih Real Madrid itu, yang menandatangani kontrak hingga 2030. Ia akan memimpin Prancis di Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. "Ini adalah momen yang luar biasa," kata presiden FFF Philippe Diallo. "Sudah 14 tahun federasi tidak berada dalam posisi untuk menunjuk pelatih kepala baru. Saya ingin menyampaikan sepatah kata untuk Deschamps: selama 14 tahun dia telah membawa tim nasional Prancis ke puncak. Dia memulihkan citra Prancis di lapangan. Penting agar kerjanya mendapat pengakuan".
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Prancis, resmi: Zinedine Zidane pelatih tim nasional yang baru. Ia meneken kontrak hingga 2030
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"Ini kebahagiaan yang luar biasa," kata Zidane. "Saya benar-benar senang. Saya siap untuk tantangan ini, ini memotivasi saya. Satu-satunya hal yang ingin saya lakukan setelah pengalaman saya di Real Madrid. Saya sudah tahu sejak kecil, saya memulai di tim junior, melewati semua tahapan hingga mencapai tim nasional senior, puncaknya. Satu-satunya hal yang memotivasi saya adalah bisa bekerja untuk tim ini dan melihatnya terus menang. Melatih Prancis adalah satu-satunya hal yang ingin saya lakukan setelah pengalaman saya di Real Madrid. Saya menolak tawaran-tawaran untuk menjadi pelatih tim nasional Prancis. Saya sudah tahu sejak kecil, saya memulai di tim junior, melewati semua tahapan hingga mencapai tim nasional senior, puncaknya. Satu-satunya hal yang memotivasi saya adalah bisa bekerja untuk tim ini dan melihatnya terus menang."
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