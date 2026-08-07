Prancis menegaskan niat untuk tampil di Piala Dunia Wanita U-20 meski ada ancaman boikot UEFA terhadap FIFA

FFF telah mengonfirmasi kepada BBC Sport niatnya untuk tampil di Piala Dunia Wanita U-20 mendatang di Polandia, meski ketegangan politik besar saat ini sedang mencengkeram sepakbola global. Keputusan itu datang pada momen krusial ketika UEFA terus dibayangi potensi boikot terhadap semua kompetisi yang berada di bawah sanksi FIFA setelah pecah perselisihan besar terkait proposal komersial kontroversial Gianni Infantino.

Dalam respons langsung mengenai status mereka untuk turnamen tersebut, otoritas Prancis telah memperjelas posisi mereka. FFF mengeluarkan pernyataan singkat namun tegas terkait rencana perjalanan mereka, dengan mengonfirmasi: 'Untuk saat ini, Prancis akan berpartisipasi di Piala Dunia Wanita U20 FIFA.'