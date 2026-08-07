AFP
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Prancis menegaskan niat untuk tampil di Piala Dunia Wanita U-20 meski ada ancaman boikot UEFA terhadap FIFA
Prancis putuskan untuk mengonfirmasi partisipasi di turnamen
FFF telah mengonfirmasi kepada BBC Sport niatnya untuk tampil di Piala Dunia Wanita U-20 mendatang di Polandia, meski ketegangan politik besar saat ini sedang mencengkeram sepakbola global. Keputusan itu datang pada momen krusial ketika UEFA terus dibayangi potensi boikot terhadap semua kompetisi yang berada di bawah sanksi FIFA setelah pecah perselisihan besar terkait proposal komersial kontroversial Gianni Infantino.
Dalam respons langsung mengenai status mereka untuk turnamen tersebut, otoritas Prancis telah memperjelas posisi mereka. FFF mengeluarkan pernyataan singkat namun tegas terkait rencana perjalanan mereka, dengan mengonfirmasi: 'Untuk saat ini, Prancis akan berpartisipasi di Piala Dunia Wanita U20 FIFA.'
- Getty
Akar konflik FIFA dan UEFA
Krisis saat ini dipicu oleh rencana ambisius namun memecah belah dari presiden FIFA Infantino untuk menjual saham di berbagai kompetisi FIFA kepada investor swasta. Langkah itu langsung mendapat perlawanan keras dari 55 asosiasi anggota sepakbola Eropa, yang secara kolektif memilih untuk memboikot semua kompetisi FIFA sampai usulan tersebut secara resmi ditarik kembali.
Meski ada permintaan maaf dari pimpinan FIFA, UEFA belum sepenuhnya meredakan sikap agresifnya. Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis, badan pengatur sepakbola Eropa itu mengindikasikan bahwa boikot masih bisa tetap berjalan jika syarat tertentu atau keluhan mendasar belum ditangani sesuai dengan kepuasan mereka.
Ketidakpastian menyelimuti England dan raksasa Eropa lainnya
Sementara Prancis memilih bersikap transparan, kekuatan besar Eropa lainnya jauh lebih tertutup soal partisipasi mereka. Asosiasi Sepak Bola Inggris belum memberikan komentar apakah timnas putri Inggris akan menuju Polandia untuk turnamen tersebut. Sikap diam ini memicu spekulasi bahwa beberapa negara mungkin masih menunggu arahan final dari markas UEFA sebelum memberangkatkan atlet mereka dalam perjalanan itu.
Taruhannya bagi sepak bola putri sangat tinggi dalam perselisihan ini, karena kalender dipenuhi ajang-ajang besar yang akan menjadi pihak pertama yang merasakan konsekuensi dari boikot berkepanjangan. Jika sikap keras UEFA dipertahankan, dampaknya akan langsung terasa mulai dari Piala Dunia U-20 pada 5 September.
- AFP
Konsekuensi jangka panjang bagi sepakbola global
Potensi dampak paling menghancurkan dari manuver politik ini berkaitan dengan Piala Dunia Wanita 2027. Jika tim-tim Eropa gagal berpartisipasi dalam play-off kualifikasi karena boikot yang diberlakukan UEFA, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk putaran final di Brasil.
Untuk saat ini, perhatian dunia sepakbola tertuju pada enam tim Eropa yang dijadwalkan tampil di turnamen tersebut, yaitu Inggris, Prancis, Italia, Portugal, Spanyol, dan tuan rumah Polandia. Keputusan Prancis untuk melanjutkan memberikan secercah harapan bahwa turnamen itu akan berlangsung dengan kehadiran penuh para bintang, tetapi situasinya tetap sangat dinamis.
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