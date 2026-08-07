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FBL-WOMEN-U-20-WORLD CUP-FRA-BRAAFP
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Prancis menegaskan niat untuk tampil di Piala Dunia Wanita U-20 meski ada ancaman boikot UEFA terhadap FIFA

France U20
World Cup
World Cup Qualification UEFA
World Cup
France U19

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) telah mengonfirmasi bahwa timnas wanita Prancis akan berpartisipasi di Piala Dunia Wanita U-20 yang akan datang, tetap pada pendiriannya meski ada ancaman kebuntuan antara UEFA dan FIFA. Sementara negara-negara Eropa lainnya masih bungkam soal keterlibatan mereka, Prancis telah mengambil langkah tegas untuk tampil di Polandia bulan depan.

  • Prancis putuskan untuk mengonfirmasi partisipasi di turnamen

    FFF telah mengonfirmasi kepada BBC Sport niatnya untuk tampil di Piala Dunia Wanita U-20 mendatang di Polandia, meski ketegangan politik besar saat ini sedang mencengkeram sepakbola global. Keputusan itu datang pada momen krusial ketika UEFA terus dibayangi potensi boikot terhadap semua kompetisi yang berada di bawah sanksi FIFA setelah pecah perselisihan besar terkait proposal komersial kontroversial Gianni Infantino.

    Dalam respons langsung mengenai status mereka untuk turnamen tersebut, otoritas Prancis telah memperjelas posisi mereka. FFF mengeluarkan pernyataan singkat namun tegas terkait rencana perjalanan mereka, dengan mengonfirmasi: 'Untuk saat ini, Prancis akan berpartisipasi di Piala Dunia Wanita U20 FIFA.'

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  • Gianni Infantino Getty

    Akar konflik FIFA dan UEFA

    Krisis saat ini dipicu oleh rencana ambisius namun memecah belah dari presiden FIFA Infantino untuk menjual saham di berbagai kompetisi FIFA kepada investor swasta. Langkah itu langsung mendapat perlawanan keras dari 55 asosiasi anggota sepakbola Eropa, yang secara kolektif memilih untuk memboikot semua kompetisi FIFA sampai usulan tersebut secara resmi ditarik kembali.

    Meski ada permintaan maaf dari pimpinan FIFA, UEFA belum sepenuhnya meredakan sikap agresifnya. Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis, badan pengatur sepakbola Eropa itu mengindikasikan bahwa boikot masih bisa tetap berjalan jika syarat tertentu atau keluhan mendasar belum ditangani sesuai dengan kepuasan mereka.

  • Ketidakpastian menyelimuti England dan raksasa Eropa lainnya

    Sementara Prancis memilih bersikap transparan, kekuatan besar Eropa lainnya jauh lebih tertutup soal partisipasi mereka. Asosiasi Sepak Bola Inggris belum memberikan komentar apakah timnas putri Inggris akan menuju Polandia untuk turnamen tersebut. Sikap diam ini memicu spekulasi bahwa beberapa negara mungkin masih menunggu arahan final dari markas UEFA sebelum memberangkatkan atlet mereka dalam perjalanan itu.

    Taruhannya bagi sepak bola putri sangat tinggi dalam perselisihan ini, karena kalender dipenuhi ajang-ajang besar yang akan menjadi pihak pertama yang merasakan konsekuensi dari boikot berkepanjangan. Jika sikap keras UEFA dipertahankan, dampaknya akan langsung terasa mulai dari Piala Dunia U-20 pada 5 September.

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  • FBL-WC-2027-WOMEN-QUALIFIERS-ESP-ENGAFP

    Konsekuensi jangka panjang bagi sepakbola global

    Potensi dampak paling menghancurkan dari manuver politik ini berkaitan dengan Piala Dunia Wanita 2027. Jika tim-tim Eropa gagal berpartisipasi dalam play-off kualifikasi karena boikot yang diberlakukan UEFA, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk putaran final di Brasil.

    Untuk saat ini, perhatian dunia sepakbola tertuju pada enam tim Eropa yang dijadwalkan tampil di turnamen tersebut, yaitu Inggris, Prancis, Italia, Portugal, Spanyol, dan tuan rumah Polandia. Keputusan Prancis untuk melanjutkan memberikan secercah harapan bahwa turnamen itu akan berlangsung dengan kehadiran penuh para bintang, tetapi situasinya tetap sangat dinamis.