Prancis meminta FIFA untuk mencabut kartu kuning yang diterima Michael Olise saat melawan Paraguay di tengah kekhawatiran akan skorsing di Piala Dunia

Terlepas dari kontroversi disiplin tersebut, waktu pemberlakuan skorsing apa pun akan sangat merugikan mengingat pengaruh Olise terhadap perjalanan Prancis di turnamen ini. Pemain sayap Bayern Munich ini saat ini memuncaki daftar pemberi assist di Piala Dunia dengan lima assist, jumlah terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain dalam satu turnamen sejak 1994 dan hanya selisih satu assist dari rekor sepanjang masa sebanyak enam assist yang dicetak oleh Pelé pada 1970. Dia telah dua kali dinobatkan sebagai Man of the Match selama turnamen ini – pertama atas penampilannya dalam kemenangan pembuka Prancis 3-1 atas Senegal, di mana dia memberikan umpan yang berujung pada gol Kylian Mbappé, dan lagi dalam kemenangan 3-0 di babak 32 besar atas Swedia, di mana dia memberikan 2 assist.

Konsistensinya telah menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan Bola Emas turnamen ini, dengan mantan pemain internasional Prancis Thierry Henry bahkan sampai menggambarkannya sebagai pemain yang bermain di “planet lain”. Kehilangan pemain dengan kreativitas sebesar itu untuk pertandingan semifinal yang potensial – terutama mengingat tim asuhan Didier Deschamps telah membangun ritme serangannya di sekitar kemitraannya dengan Mbappé – akan menjadi pukulan telak bagi harapan Prancis untuk mencapai final Piala Dunia ketiga berturut-turut.



