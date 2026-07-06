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Prancis meminta FIFA untuk mencabut kartu kuning yang diterima Michael Olise saat melawan Paraguay di tengah kekhawatiran akan skorsing di Piala Dunia
Prancis khawatir bintang utamanya akan diskors
Olise menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di Piala Dunia 2026, namun partisipasinya di babak-babak akhir turnamen kini terancam. Pemain pengatur serangan ini mendapat kartu kuning setelah terlibat insiden sengit dengan Matias Galarza dari Paraguay dalam laga babak gugur pada Sabtu lalu. Meskipun Galarza terjatuh ke lapangan sambil mengeluhkan adanya kontak di wajahnya, tayangan ulang televisi menunjukkan bahwa kontak awal dari pemain Prancis itu hanya sebatas menarik kaus lawannya.
Kartu kuning tersebut memiliki dampak yang signifikan karena membuat Olise hanya tinggal satu kartu lagi dari skorsing wajib satu pertandingan. Jika ia menerima kartu kuning lagi dalam laga perempat final melawan Maroko di Foxborough pada Kamis nanti, ia akan absen dalam pertandingan semifinal yang berpotensi melawan Spanyol atau Portugal.
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Preseden Balogun
Menurut The Athletic, FFF telah menghubungi badan pengatur sepak bola dunia untuk memperbaiki apa yang dianggap oleh para pejabat Prancis sebagai kesalahan wasit yang jelas. Banding ini diajukan di tengah kontroversi disiplin yang sangat besar dalam turnamen tersebut. FIFA baru-baru ini mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menangguhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan bagi striker USMNT, Folarin Balogun. Langkah ini dilakukan setelah adanya intervensi tingkat tinggi yang melibatkan Presiden AS Donald Trump dan tim hukum komprehensif dari U.S. Soccer. Meskipun Balogun awalnya diusir dari lapangan saat melawan Bosnia-Herzegovina, FIFA mengacu pada Pasal 27 kode disiplinnya untuk mengizinkannya bermain melawan Belgia di babak 16 besar.
FFF dengan cepat membedakan permohonan mereka saat ini dari situasi di AS, dengan menegaskan bahwa banding mereka sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan kasus Olise secara spesifik. Mereka berpendapat bahwa kartu kuning tersebut merupakan ketidakadilan tersendiri dan layak dihapuskan terlepas dari putusan-putusan lainnya. Namun, waktu diajukannya permohonan ini menunjukkan bahwa asosiasi-asosiasi anggota kini lebih bersedia untuk menantang keputusan di lapangan menyusul pelonggaran hukuman Balogun.
Angka-angka yang ditunjukkan Olise menegaskan betapa besarnya ancaman tersebut
Terlepas dari kontroversi disiplin tersebut, waktu pemberlakuan skorsing apa pun akan sangat merugikan mengingat pengaruh Olise terhadap perjalanan Prancis di turnamen ini. Pemain sayap Bayern Munich ini saat ini memuncaki daftar pemberi assist di Piala Dunia dengan lima assist, jumlah terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain dalam satu turnamen sejak 1994 dan hanya selisih satu assist dari rekor sepanjang masa sebanyak enam assist yang dicetak oleh Pelé pada 1970. Dia telah dua kali dinobatkan sebagai Man of the Match selama turnamen ini – pertama atas penampilannya dalam kemenangan pembuka Prancis 3-1 atas Senegal, di mana dia memberikan umpan yang berujung pada gol Kylian Mbappé, dan lagi dalam kemenangan 3-0 di babak 32 besar atas Swedia, di mana dia memberikan 2 assist.
Konsistensinya telah menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan Bola Emas turnamen ini, dengan mantan pemain internasional Prancis Thierry Henry bahkan sampai menggambarkannya sebagai pemain yang bermain di “planet lain”. Kehilangan pemain dengan kreativitas sebesar itu untuk pertandingan semifinal yang potensial – terutama mengingat tim asuhan Didier Deschamps telah membangun ritme serangannya di sekitar kemitraannya dengan Mbappé – akan menjadi pukulan telak bagi harapan Prancis untuk mencapai final Piala Dunia ketiga berturut-turut.
- Getty Images Sport
FIFA menjadi sorotan tajam
Dengan integritas proses disiplin turnamen yang menjadi sorotan, semua mata tertuju pada FIFA untuk melihat apakah mereka akan memberikan perlakuan yang sama kepada Prancis seperti yang diberikan kepada negara tuan rumah. Untuk saat ini, Olise masih berada di ambang kegagalan untuk lolos ke babak semifinal. Jika FIFA menolak banding tersebut, Olise harus bermain dengan sangat hati-hati saat menghadapi Maroko.
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