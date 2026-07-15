Prancis, Mbappé: "Kami seharusnya bermain dengan skema satu lawan satu. Rodri dan Fabian punya terlalu banyak waktu."

Kylian Mbappé, bintang Prancis, berbicara kepada media televisi setelah kekalahan melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia: "Kami melakukan terlalu banyak kesalahan teknis. Penampilan kami tidak sesuai dengan level semifinal Piala Dunia."





"Di awal pertandingan, kami selalu berada dalam situasi tiga lawan dua di lini tengah. Melawan Spanyol itu rumit: Rodri dan Fabian punya terlalu banyak waktu untuk mengolah bola. Di situlah kami gagal, dalam hal komunikasi saat melakukan tekanan."





"Tujuan kami adalah menekan mereka dari lini depan, untuk mencegah mereka membangun ritme palsu itu. Kami tidak berhasil melakukannya. Saya rasa kami seharusnya bermain dengan skema satu lawan satu dan memaksa mereka berlari bersama kami."



