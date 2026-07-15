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Gianluca Minchiotti

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Prancis, Mbappé: "Kami seharusnya bermain dengan skema satu lawan satu. Rodri dan Fabian punya terlalu banyak waktu."

France
K. Mbappe
World Cup

Bintang timnas Prancis angkat bicara setelah kekalahan dari Spanyol di semifinal Piala Dunia

Kylian Mbappé, bintang Prancis, berbicara kepada media televisi setelah kekalahan melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia: "Kami melakukan terlalu banyak kesalahan teknis. Penampilan kami tidak sesuai dengan level semifinal Piala Dunia."


"Di awal pertandingan, kami selalu berada dalam situasi tiga lawan dua di lini tengah. Melawan Spanyol itu rumit: Rodri dan Fabian punya terlalu banyak waktu untuk mengolah bola. Di situlah kami gagal, dalam hal komunikasi saat melakukan tekanan."


"Tujuan kami adalah menekan mereka dari lini depan, untuk mencegah mereka membangun ritme palsu itu. Kami tidak berhasil melakukannya. Saya rasa kami seharusnya bermain dengan skema satu lawan satu dan memaksa mereka berlari bersama kami."


  • "Bahkan ketika kami merebut bola di udara, penguasaan bola pertama kami tidak layak untuk sebuah semifinal Piala Dunia. Kami tidak bermain sesuai yang kami inginkan, baik secara taktis maupun teknis."


    "Tanggung jawab? Sebagai kapten, saya harus menanggung semuanya dan saya tidak memiliki masalah apa pun untuk melakukannya. Jika kita melihatnya secara objektif, kami tidak melakukan apa yang diperlukan untuk lolos ke final."


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