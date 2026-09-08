Bixente Lizarazu, juara dunia bersama Prancis pada 1998, meragukan peluang Kylian Mbappé, penyerang timnas Prancis dan Real Madrid, untuk meraih Ballon d'Or berikutnya. Perkataan mantan bek sayap itu muncul setelah Mbappé pada dasarnya secara terbuka mencalonkan dirinya untuk penghargaan tersebut, dengan menyebut musimnya saat ini sebagai kesempatan penting untuk memenanginya.
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Prancis, Lizarazu 'menentang' Mbappe soal Ballon d'Or: "Anda tidak bisa memberikannya kepada seseorang yang tidak memenangkan apa pun"
Masalahnya, menurut Lizarazu, terutama adalah trofi, yang pada 2026 tidak dimenangi Mbappe. "Anda tidak bisa memberikan Ballon d'Or kepada seseorang yang tidak memenangkan apa pun. Gelar harus benar-benar dihargai," kata mantan bek sayap itu kepada Téléfoot.
Pria Prancis itu justru menunjuk pemain Spanyol Fabián Ruiz sebagai salah satu kandidat utama: gelandang PSG itu menjuarai Liga Champions dan Piala Dunia bersama Spanyol, sebuah double yang menurut Lizarazu bisa terbukti menentukan dalam persaingan meraih penghargaan tersebut: "Dia satu-satunya yang memenangi kedua kompetisi itu. Saya tidak akan terkejut jika dia meraih Ballon d'Or, seperti yang terjadi pada Rodri".
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