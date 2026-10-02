Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAAFP
Diterjemahkan oleh

Prancis-Italia, rapor versi CM: Donnarumma nomor 1, Bastoni hidup lagi. Olise fenomenal, Pio Esposito dan Dembelé mengecewakan

France vs Italy
France
Italy
UEFA Nations League A

Nilai para pemain dalam pertandingan pekan ketiga Nations League antara Prancis dan Italia di Stade Saint-Denis, Paris: berakhir 1-1 dengan gol dari Olise dan Bastoni.

Prancis-Italia


PRANCIS:


Maignan 6,5 - Bagus dan beruntung pada peluang Kean, tak bisa berbuat apa-apa atas gol Bastoni. Penyelamatan hebat di akhir laga lagi-lagi atas penyerang Como itu, yang menyelamatkan hasil


Kalulu 6 - Bek sayap yang paling tidak proaktif di lini belakang Prancis, menjaga posisinya dengan sangat baik tanpa banyak gejolak.


Upamecano 5 - Pada babak pertama ia tidak memberi ruang kepada Pio Esposito, tetapi pada babak kedua justru sangat kesulitan menghadapi Kean, yang sanggup berduel secara fisik: lebih dulu kartu kuning karena emosi setelah adu mulut, lalu kartu merah karena tarikan yang naif. Sempat menjadi salah satu yang terbaik di lapangan, ia merusak semuanya dengan kartu merah di akhir laga. Dan membuat timnya berada dalam risiko.


Jacquet 6,5 - Ia mengandalkan rekan setimnya untuk penempatan posisi, tetapi punya modal fisik dan atletik yang sangat penting, yang akan membuatnya menjadi sosok sentral dalam proyek Zidane.


Truffert 5,5 - Duel yang bagus dengan Kayode dalam kecepatan, baik saat menyerang maupun bertahan: ia menderita menghadapi tusukan bek sayap Brentford itu, dan kerap kesulitan membendung dia serta Sebastiano Esposito.


Cherki 6,5 - Berusaha memberi kualitas pada permainan, ia mendapatkan tendangan bebas yang berujung pada gol Olise, dipicu oleh sentuhan dua kakinya. Dipasang Zidane sebagai gelandang mezzala, ia menjawab dengan sangat baik. (dari menit ke-77 Camavinga 6,5: mengancam Donnarumma dengan dua tembakan luar kotak penalti yang sangat bagus)


Da Cunha 5 - Sejak menit pertama ia mengambil risiko besar dalam membangun serangan, sesuatu yang jadi kelebihannya tetapi juga titik lemahnya, mengingat bola berbahaya yang ia hilangkan pada momen gol penyama kedudukan Bastoni, sesuatu yang bukan biasanya darinya. Penampilannya ternoda oleh kesalahan ini, yang berbuah gol penyeimbang. (dari menit ke-87 Lacroix sv)


Rabiot 5,5 - Cukup kacau dalam membangun permainan, ia sempat mengancam lewat tembakan dari luar kotak yang memaksa Donnarumma melakukan keajaiban, tetapi selebihnya nyaris tak pernah terlihat. Umpan yang ceroboh untuk Da Cunha pada momen gol penyeimbang


Olise 7,5 - Mencetak bola ke mistar dan terus-menerus berbahaya, ia punya percikan khas pesepakbola yang tidak biasa. Dan ia membuktikannya lewat tendangan bebas brilian yang membawa Prancis unggul, bola mati kelas fenomena. Yang terbaik di antara semuanya.


Dembélé 5 - Yang paling tenggelam di lini serang timnya, menembak ke arah Donnarumma dari jarak sangat dekat dengan gawang dan sangat kesulitan menciptakan ruang untuk melepaskan tembakan. Gagal total sebagai kapten.


Doué 6 - Menjadi duri dalam daging di sisi kiri, nyaris mencetak gol pada awal babak kedua tetapi secara umum dibatasi dengan baik oleh para bek Italia dan itu tidak mudah jika menghadapi pemain seperti dia. (dari menit ke-77 Barcola sv)


Pelatih: Zidane 6 - Tampak jelas terharu saat memasuki lapangan, untuk pertama kalinya di Prancis sebagai pelatih tim nasional, bahkan seorang juara seperti dirinya pun tak bisa melupakan apa yang terjadi di Saint Denis pada 1998 dan cinta yang memang layak diberikan para suporter kepadanya. Prancis asuhannya memulai dengan malu-malu, tetapi punya kualitas besar dan sering bermain dengan autopilot: apakah itu akan cukup untuk mengelolanya? Untuk saat ini cukup, tetapi mungkin orang mengharapkan sesuatu yang lebih, dalam hasil maupun penampilan, seperti ditunjukkan oleh beberapa siulan pada akhir laga.

  • ITALIA:


    Donnarumma 8 - Praktis tak bekerja pada babak pertama, dan itu menjadi kabar tersendiri mengingat lawannya adalah Prancis. Semuanya berubah setelah jeda: tepat di awal babak kedua ia lebih dulu menepis tembakan Douè, lalu membuat penyelamatan ajaib atas Dembelè dan juga menggagalkan Olise. Menyelamatkan gawang dari penyelesaian Rabiot, lalu kembali membuat mahakarya pada masa injury time saat menghadapi Camavinga. Saat ini dia yang terbaik di dunia dan membuktikannya di stadion yang mencemoohnya karena takut.


    Kayode 7 - Motor tak kenal lelah di sisi kanan, ia memberi Kean bola yang tinggal didorong ke gawang, tetapi rekannya itu justru gagal secara mencolok. Lemparan ke dalamnya selalu berbahaya, dan secara umum ia menunjukkan bisa menjadi starter di Italy ini, dengan lari serta penetrasinya.


    Scalvini 6,5 - Bersih, rapi, dan bagus dalam melakukan antisipasi. Penampilan solid tanpa kesulitan berarti.


    Bastoni 7,5 - Setelah Zenica, ia tampak makin matang dari sisi kepemimpinan dan kepribadian. Ia melahap Da Cunha, mengantisipasinya 70 meter dari gawangnya sendiri dan mencetak gol penyeimbang lewat tembakan bagus, yang dirayakan dengan sukacita besar, mengingat bulan-bulan terakhir yang berat: gol keduanya secara beruntun, setelah yang dicetaknya ke gawang Turki. Di akhir laga ia menutup ruang Olise dengan sangat baik. Akhirnya Bastoni versi Inter juga hadir di tim nasional, ia adalah simbol ketangguhan Italy.


    Calafiori 6 - Ia harus lebih fokus bertahan ketimbang menyerang dan melakukannya tanpa kesalahan, mengingat lawan yang dihadapi.


    Frattesi 6,5 - Bagus dalam melepas umpan kepada Kayode pada aksi yang melahirkan peluang emas Kean, ia selalu berusaha masuk ke kotak untuk membantu para penyerang dan nyaris membawa tim unggul, pertama lewat assist dari Pio Esposito lalu pada sepak pojok sesudahnya, nyaris mencetak gol kesepuluhnya bersama tim nasional. (dari menit ke-80 Doumbia sv)


    Tonali 5,5 - Banyak kerja keras di lini tengah, tetapi ia membayar tiga pertandingan beruntun tanpa istirahat dengan menurunnya kualitas permainannya. Wajar Mancini menariknya keluar. (dari menit ke-62 Barella 5,5: masuk dengan hasrat besar dan di akhir laga punya peluang untuk kemenangan Italy, tetapi tembakannya melambung tinggi)


    Fagioli 6 - Berusaha menata lini tengah dan mengaturnya dengan baik, ia terpaksa melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning atas Cherki, yang kemudian berujung pada tendangan bebas untuk gol Olise.(dari menit ke-90 Scamacca sv)


    Kean 6,5 - Menyia-nyiakan gol pembuka secara mencolok dari jarak dua meter di depan Maignan, lalu mampu meladeni para bek Prancis yang bertubuh besar dengan baik, menjaga bola dalam situasi serangan balik. Ia kurang beruntung pada momen gol yang dianulir karena offside, lalu bersitegang dengan Upamecano dan mendapat kartu kuning, tetapi ia membuat lawannya itu diusir berkat kekuatan fisiknya yang besar. Secara umum ia bertarung dengan semangat tinggi dan juga nyaris mencetak gol di akhir laga.


    P. Esposito 5 - Tidak mudah baginya menghadapi bek-bek tengah Prancis, tetapi ia tetap memberikan pantulan bola yang sangat bagus kepada Frattesi pada peluang di akhir babak pertama, meski pertandingannya pada dasarnya hanya sebatas aksi itu. Salah menempatkan diri dalam pagar hidup saat tendangan bebas Olise. Ia sangat kesulitan melewati Upamecano, baik dalam duel fisik maupun dribel, yang memang bukan keunggulannya, dan keluar karena kesulitan besar itu, mungkin juga karena kelelahan. (dari menit ke-62 Vergara 6,5 - Debut dengan seragam Italy di stadion yang membara, ia masuk dengan kepribadian dan kualitas besar, ikut dalam aksi yang berbuah gol dan selalu memulai serangan balik dengan sangat baik, selain juga mendapatkan kartu kuning)


    S. Esposito 6,5 - Memulai dengan sangat baik, nyaman dalam peran sebagai winger kanan menghadapi Truffert tetapi juga proaktif menusuk ke depan. Di lini depan ia menciptakan cukup banyak masalah bagi Prancis. (dari menit ke-80 Maldini sv)


    Ct. Mancini 7 - Ia menata fase tanpa penguasaan bola dengan cara yang tepat, dengan sembilan pemain berada di belakang bola ketika harus bertahan, tetapi Italy racikannya juga melakukan serangan balik dengan baik pada babak pertama, beberapa kali nyaris unggul dan kerap terlihat tajam dalam transisi. Secara umum ia memberi kesan sedang berusaha membangun kembali sebuah tim, pertama-tama, yang selalu tahu apa yang harus dilakukan serta punya kebanggaan dan hasrat untuk bermain. Dan itu tidak mudah setelah kekalahan di Olimpico dari Belgia.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Belgium crest
Belgium
BEL
UEFA Nations League A
Italy crest
Italy
ITA
Turkiye crest
Turkiye
TUR