Prancis-Italia





PRANCIS:





Maignan 6,5 - Bagus dan beruntung pada peluang Kean, tak bisa berbuat apa-apa atas gol Bastoni. Penyelamatan hebat di akhir laga lagi-lagi atas penyerang Como itu, yang menyelamatkan hasil





Kalulu 6 - Bek sayap yang paling tidak proaktif di lini belakang Prancis, menjaga posisinya dengan sangat baik tanpa banyak gejolak.





Upamecano 5 - Pada babak pertama ia tidak memberi ruang kepada Pio Esposito, tetapi pada babak kedua justru sangat kesulitan menghadapi Kean, yang sanggup berduel secara fisik: lebih dulu kartu kuning karena emosi setelah adu mulut, lalu kartu merah karena tarikan yang naif. Sempat menjadi salah satu yang terbaik di lapangan, ia merusak semuanya dengan kartu merah di akhir laga. Dan membuat timnya berada dalam risiko.





Jacquet 6,5 - Ia mengandalkan rekan setimnya untuk penempatan posisi, tetapi punya modal fisik dan atletik yang sangat penting, yang akan membuatnya menjadi sosok sentral dalam proyek Zidane.





Truffert 5,5 - Duel yang bagus dengan Kayode dalam kecepatan, baik saat menyerang maupun bertahan: ia menderita menghadapi tusukan bek sayap Brentford itu, dan kerap kesulitan membendung dia serta Sebastiano Esposito.





Cherki 6,5 - Berusaha memberi kualitas pada permainan, ia mendapatkan tendangan bebas yang berujung pada gol Olise, dipicu oleh sentuhan dua kakinya. Dipasang Zidane sebagai gelandang mezzala, ia menjawab dengan sangat baik. (dari menit ke-77 Camavinga 6,5: mengancam Donnarumma dengan dua tembakan luar kotak penalti yang sangat bagus)





Da Cunha 5 - Sejak menit pertama ia mengambil risiko besar dalam membangun serangan, sesuatu yang jadi kelebihannya tetapi juga titik lemahnya, mengingat bola berbahaya yang ia hilangkan pada momen gol penyama kedudukan Bastoni, sesuatu yang bukan biasanya darinya. Penampilannya ternoda oleh kesalahan ini, yang berbuah gol penyeimbang. (dari menit ke-87 Lacroix sv)





Rabiot 5,5 - Cukup kacau dalam membangun permainan, ia sempat mengancam lewat tembakan dari luar kotak yang memaksa Donnarumma melakukan keajaiban, tetapi selebihnya nyaris tak pernah terlihat. Umpan yang ceroboh untuk Da Cunha pada momen gol penyeimbang





Olise 7,5 - Mencetak bola ke mistar dan terus-menerus berbahaya, ia punya percikan khas pesepakbola yang tidak biasa. Dan ia membuktikannya lewat tendangan bebas brilian yang membawa Prancis unggul, bola mati kelas fenomena. Yang terbaik di antara semuanya.





Dembélé 5 - Yang paling tenggelam di lini serang timnya, menembak ke arah Donnarumma dari jarak sangat dekat dengan gawang dan sangat kesulitan menciptakan ruang untuk melepaskan tembakan. Gagal total sebagai kapten.





Doué 6 - Menjadi duri dalam daging di sisi kiri, nyaris mencetak gol pada awal babak kedua tetapi secara umum dibatasi dengan baik oleh para bek Italia dan itu tidak mudah jika menghadapi pemain seperti dia. (dari menit ke-77 Barcola sv)





Pelatih: Zidane 6 - Tampak jelas terharu saat memasuki lapangan, untuk pertama kalinya di Prancis sebagai pelatih tim nasional, bahkan seorang juara seperti dirinya pun tak bisa melupakan apa yang terjadi di Saint Denis pada 1998 dan cinta yang memang layak diberikan para suporter kepadanya. Prancis asuhannya memulai dengan malu-malu, tetapi punya kualitas besar dan sering bermain dengan autopilot: apakah itu akan cukup untuk mengelolanya? Untuk saat ini cukup, tetapi mungkin orang mengharapkan sesuatu yang lebih, dalam hasil maupun penampilan, seperti ditunjukkan oleh beberapa siulan pada akhir laga.