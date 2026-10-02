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Prancis-Italia, rapor pemain versi CM: Donnarumma nomor 1, Bastoni hidup lagi. Olise fenomenal, Pio Esposiyo dan Dembelé mengecewakan

France vs Italy
France
Italy
UEFA Nations League A

Nilai para pemain untuk laga pekan ketiga Nations League antara Prancis dan Italia, di Stadion Saint Denis, Paris: berakhir 1-1 lewat gol Olise dan Bastoni.

Prancis-Italia


PRANCIS:


Maignan 6,5 - Bagus dan beruntung dalam peluang Kean, tak bisa berbuat apa-apa pada gol Bastoni. Penyelamatan hebat di akhir laga atas Kean, yang menyelamatkan hasil.


Kalulu 6 - Bek sayap yang paling kurang proaktif di lini belakang Prancis, sangat baik menjaga posisinya tanpa banyak gejolak.


Upamecano 5 - Pada babak pertama dia tidak memberi ruang kepada Pio Esposito, tetapi pada babak kedua dia sangat kesulitan menghadapi Kean, yang sanggup beradu fisik: pertama kartu kuning karena emosi setelah adu mulut, lalu kartu merah karena tarikan yang naif. Sempat menjadi salah satu yang terbaik di lapangan, dia merusak semuanya dengan kartu merah di akhir. Dan membuat timnya dalam bahaya.


Jacquet 6,5 - Ia mengandalkan rekannya untuk penempatan posisi, tetapi memiliki modal fisik dan atletik yang sangat penting, yang akan membuatnya menjadi sosok sentral dalam proyek Zidane.


Truffert 5,5 - Duel yang bagus dengan Kayode, dalam kecepatan, baik saat menyerang maupun bertahan: dia menderita oleh tusukan bek sayap Brentford itu, dan sering kesulitan membendung dia serta Sebastiano Esposito.


Cherki 6,5 - Berusaha memberi kualitas pada permainan, dia mendapatkan tendangan bebas yang menjadi awal gol Olise, dipicu oleh sentuhan duanya. Dipasang sebagai gelandang mezzala oleh Zidane, dia merespons dengan sangat baik. (dari menit ke-77 Camavinga 6,5: mengancam Donnarumma dengan dua tembakan bagus dari luar kotak)


Da Cunha 5 - Sejak menit pertama dia mengambil risiko besar dalam membangun permainan, kelebihan sekaligus kelemahannya, mengingat bola berbahaya yang dia hilangkan pada momen gol penyeimbang Bastoni, sesuatu yang bukan biasanya dari dia. Penampilannya ternoda oleh kesalahan ini, yang berbuah gol penyama kedudukan. (dari menit ke-87 Lacroix sv)


Rabiot 5,5 - Cukup kacau dalam membangun permainan, dia sempat berbahaya lewat tembakan dari luar yang memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan ajaib, tetapi selain itu nyaris tak pernah terlihat. Umpan yang ceroboh untuk Da Cunha pada momen gol penyeimbang.


Olise 7,5 - Mencetak satu tembakan ke mistar dan terus-menerus berbahaya, dia punya percikan khas pemain luar biasa. Dan dia membuktikannya dengan tendangan bebas luar biasa yang membawa Prancis unggul, bola mati dari seorang fenomena. Yang terbaik di antara semuanya.


Dembélé 5 - Yang paling tenggelam di lini serang timnya, melepaskan tembakan ke arah Donnarumma dari jarak dekat dan sangat kesulitan menciptakan ruang untuk menuntaskan peluang. Gagal sebagai kapten.


Doué 6 - Duri dalam daging di sisi kiri, nyaris mencetak gol di awal babak kedua tetapi secara umum dibatasi dengan baik oleh para bek Italia, dan itu tidak mudah terhadap pemain sepertinya. (dari menit ke-77 Barcola sv)


Pelatih: Zidane 6 - Tampak jelas terharu saat masuk ke lapangan, untuk pertama kalinya di Prancis sebagai pelatih tim nasional, bahkan seorang juara sepertinya tak bisa melupakan apa yang terjadi di Saint Denis pada 1998 dan cinta yang pantas dia terima dari para suporter. Prancis racikannya memulai dengan timid, tetapi punya kualitas besar dan sering bermain dengan autopilot: apakah itu akan cukup untuk mengelolanya? Untuk saat ini cukup, tetapi mungkin orang mengharapkan sesuatu yang lebih, dalam hasil maupun penampilan, seperti ditunjukkan oleh beberapa siulan pada akhir laga.

  • ITALIA:


    Donnarumma 8 - Praktis tak bekerja pada babak pertama, dan itu jadi kabar tersendiri mengingat lawannya adalah Prancis. Semuanya berubah setelah jeda: pada awal babak kedua dia lebih dulu menepis tembakan Douè, lalu membuat penyelamatan ajaib atas Dembelè dan juga menggagalkan Olise. Menyelamatkan gawang dari penyelesaian Rabiot, lalu kembali membuat mahakarya pada injury time atas Camavinga. Saat ini dia yang terbaik di dunia dan membuktikannya di stadion yang mencemoohnya karena rasa takut.


    Kayode 7 - Motor tak kenal lelah di sisi kanan, dia menyodorkan bola kepada Kean yang tinggal didorong ke gawang, tetapi rekannya itu secara luar biasa gagal memanfaatkannya. Lemparan ke dalamnya selalu berbahaya, dan secara umum dia menunjukkan bisa menjadi starter di skuad Italia ini, lewat lari dan tusukan-tusukannya.


    Scalvini 6,5 - Bersih, rapi, dan bagus dalam melakukan antisipasi. Penampilan solid tanpa kesulitan berarti.


    Bastoni 7,5 - Setelah Zenica, dia tampak berkembang dari segi kepemimpinan dan kepribadian. Dia melahap Da Cunha, mengantisipasinya 70 meter dari gawangnya sendiri dan mencetak gol penyeimbang dengan tembakan bagus, yang dirayakan dengan sukacita besar, mengingat bulan-bulan terakhir yang berat: gol kedua beruntun, setelah yang dicetaknya ke gawang Turki. Di akhir laga dia menutup ruang Olise dengan sangat baik. Akhirnya Bastoni versi Inter juga muncul di Timnas Italia, dia adalah simbol daya juang Italia.


    Calafiori 6 - Dia harus lebih fokus bertahan ketimbang menyerang dan melakukannya tanpa kesalahan, mengingat lawan yang dihadapi.


    Frattesi 6,5 - Bagus saat mengirim Kayode dalam aksi yang menghasilkan peluang besar untuk Kean, dia selalu berusaha masuk ke kotak untuk membantu para penyerang dan nyaris membawa Italia unggul lebih dulu, pertama lewat assist Pio Esposito lalu dari sepak pojok setelahnya, nyaris mencetak gol kesepuluhnya di Timnas. (dari menit ke-80 Doumbia sv)


    Tonali 5,5 - Banyak kerja keras di lini tengah, tetapi tiga pertandingan beruntun tanpa istirahat memengaruhi kualitas permainannya. Mancini dengan tepat menariknya keluar. (dari menit ke-62 Barella 5,5: masuk dengan hasrat besar dan di akhir laga punya peluang untuk kemenangan Italia, tetapi tembakannya melambung tinggi)


    Fagioli 6 - Berusaha menata lini tengah dan mengaturnya dengan baik, dia terpaksa menerima kartu kuning saat menghentikan Cherki, yang kemudian berujung pada tendangan bebas untuk gol Olise.(dari menit ke-90 Scamacca sv)


    Kean 6,5 - Menyia-nyiakan secara luar biasa gol pembuka dari jarak dua meter di depan Maignan, lalu bertahan dengan baik menghadapi bek-bek Prancis yang bertubuh besar, melindungi bola saat serangan balik. Dia kurang beruntung dalam momen gol yang dianulir karena offside, lalu bersitegang dengan Upamecano dan mendapat kartu kuning, tetapi dia juga membuat lawannya itu diusir berkat kekuatan fisiknya yang luar biasa. Secara umum dia bertarung dengan semangat besar dan juga nyaris mencetak gol di akhir laga.


    P. Esposito 5 - Tidak mudah baginya menghadapi bek tengah Prancis, tetapi dia tetap memberi umpan pantul yang bagus kepada Frattesi dalam peluang di akhir babak pertama, dan pertandingannya praktis hanya sebatas aksi itu. Salah posisi di pagar hidup saat tendangan bebas Olise. Dia sangat kesulitan melewati Upamecano, baik dalam duel fisik maupun dribel, yang memang bukan keunggulannya, dan akhirnya keluar karena kesulitan besar itu, mungkin juga karena kelelahan. (dari menit ke-62 Vergara 6,5 - Debut dengan seragam Italia di stadion yang membara, masuk dengan kepribadian dan kualitas besar, ikut dalam aksi yang berujung gol dan selalu memulai serangan balik dengan sangat baik, selain juga mendapatkan kartu kuning)


    S. Esposito 6,5 - Mengawali laga dengan sangat baik, nyaman dalam peran sebagai pemain sayap kanan melawan Truffert tetapi juga proaktif saat menusuk ke depan. Di lini depan dia menciptakan tidak sedikit masalah bagi Prancis. (dari menit ke-80 Maldini sv)


    Pelatih Mancini 7 - Dia menata fase tanpa bola dengan cara yang tepat, dengan sembilan pemain berada di belakang bola saat harus bertahan, tetapi Italia racikannya juga melakukan serangan balik dengan baik pada babak pertama, beberapa kali nyaris unggul dan sering terlihat tajam dalam transisi. Secara umum dia memberi kesan sedang berusaha membangun ulang sebuah tim, pertama-tama, yang selalu tahu harus berbuat apa serta punya kebanggaan dan hasrat untuk bermain. Dan itu tidak mudah setelah kekalahan di Olimpico dari Belgia.

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