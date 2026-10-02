Prancis-Italia





PRANCIS:





Maignan 6,5 - Bagus dan beruntung dalam peluang Kean, tak bisa berbuat apa-apa pada gol Bastoni. Penyelamatan hebat di akhir laga atas Kean, yang menyelamatkan hasil.





Kalulu 6 - Bek sayap yang paling kurang proaktif di lini belakang Prancis, sangat baik menjaga posisinya tanpa banyak gejolak.





Upamecano 5 - Pada babak pertama dia tidak memberi ruang kepada Pio Esposito, tetapi pada babak kedua dia sangat kesulitan menghadapi Kean, yang sanggup beradu fisik: pertama kartu kuning karena emosi setelah adu mulut, lalu kartu merah karena tarikan yang naif. Sempat menjadi salah satu yang terbaik di lapangan, dia merusak semuanya dengan kartu merah di akhir. Dan membuat timnya dalam bahaya.





Jacquet 6,5 - Ia mengandalkan rekannya untuk penempatan posisi, tetapi memiliki modal fisik dan atletik yang sangat penting, yang akan membuatnya menjadi sosok sentral dalam proyek Zidane.





Truffert 5,5 - Duel yang bagus dengan Kayode, dalam kecepatan, baik saat menyerang maupun bertahan: dia menderita oleh tusukan bek sayap Brentford itu, dan sering kesulitan membendung dia serta Sebastiano Esposito.





Cherki 6,5 - Berusaha memberi kualitas pada permainan, dia mendapatkan tendangan bebas yang menjadi awal gol Olise, dipicu oleh sentuhan duanya. Dipasang sebagai gelandang mezzala oleh Zidane, dia merespons dengan sangat baik. (dari menit ke-77 Camavinga 6,5: mengancam Donnarumma dengan dua tembakan bagus dari luar kotak)





Da Cunha 5 - Sejak menit pertama dia mengambil risiko besar dalam membangun permainan, kelebihan sekaligus kelemahannya, mengingat bola berbahaya yang dia hilangkan pada momen gol penyeimbang Bastoni, sesuatu yang bukan biasanya dari dia. Penampilannya ternoda oleh kesalahan ini, yang berbuah gol penyama kedudukan. (dari menit ke-87 Lacroix sv)





Rabiot 5,5 - Cukup kacau dalam membangun permainan, dia sempat berbahaya lewat tembakan dari luar yang memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan ajaib, tetapi selain itu nyaris tak pernah terlihat. Umpan yang ceroboh untuk Da Cunha pada momen gol penyeimbang.





Olise 7,5 - Mencetak satu tembakan ke mistar dan terus-menerus berbahaya, dia punya percikan khas pemain luar biasa. Dan dia membuktikannya dengan tendangan bebas luar biasa yang membawa Prancis unggul, bola mati dari seorang fenomena. Yang terbaik di antara semuanya.





Dembélé 5 - Yang paling tenggelam di lini serang timnya, melepaskan tembakan ke arah Donnarumma dari jarak dekat dan sangat kesulitan menciptakan ruang untuk menuntaskan peluang. Gagal sebagai kapten.





Doué 6 - Duri dalam daging di sisi kiri, nyaris mencetak gol di awal babak kedua tetapi secara umum dibatasi dengan baik oleh para bek Italia, dan itu tidak mudah terhadap pemain sepertinya. (dari menit ke-77 Barcola sv)





Pelatih: Zidane 6 - Tampak jelas terharu saat masuk ke lapangan, untuk pertama kalinya di Prancis sebagai pelatih tim nasional, bahkan seorang juara sepertinya tak bisa melupakan apa yang terjadi di Saint Denis pada 1998 dan cinta yang pantas dia terima dari para suporter. Prancis racikannya memulai dengan timid, tetapi punya kualitas besar dan sering bermain dengan autopilot: apakah itu akan cukup untuk mengelolanya? Untuk saat ini cukup, tetapi mungkin orang mengharapkan sesuatu yang lebih, dalam hasil maupun penampilan, seperti ditunjukkan oleh beberapa siulan pada akhir laga.