Prancis, Deschamps melontarkan kritik: "Saya bukan orang yang suka mengeluh. Saya tanya kepada kalian: apakah wasit ini memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia?"

Ivan Barton, wasit asal El Salvador berusia 35 tahun yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara Prancis dan Spanyol di Dallas, sebelumnya telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai wasit pertama yang mengusir seorang pemain karena berbicara kepada lawan sambil menutup mulutnya (Almiron dalam pertandingan Paraguay melawan Turki). Penampilannya sebagai wasit memang kurang meyakinkan, namun tidak sepihak: seharusnya ada kartu kuning untuk Olise dan kartu kuning kedua untuk Rabiot (yang terlambat melakukan tekel terhadap Fabian).





Sebuah keputusan yang tentu saja mengejutkan semua orang: pada menit ke-44, ia meniup peluit untuk memberikan tendangan bebas dari tepi kotak penalti akibat tekel Fabian Ruiz terhadap Dembelé. Namun, sebenarnya justru pemain Prancis itulah yang menabrak gelandang Spanyol tersebut; sehingga, setelah beberapa detik—dan mungkin atas isyarat asisten wasitnya—ia berubah pikiran dan memberikan tendangan bebas untuk tim Spanyol.