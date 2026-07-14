Dalam wawancara dengan DAZN,Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis, mengkritik wasit Barton: "Jika saya mengatakan apa pun saat ini, saya berisiko dianggap sebagai orang yang suka mengeluh karena kami kalah. Namun, pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kalian semua adalah: apakah wasit ini memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia?"
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Prancis, Deschamps melontarkan kritik: "Saya bukan orang yang suka mengeluh. Saya tanya kepada kalian: apakah wasit ini memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia?"
KERAGUAN TERKAIT PENALTI
Kemudian ia menambahkan: "Tidak, bukan tugas saya yang mengatakannya, kalianlah (para jurnalis) yang harus memberikan jawaban. Ini bukan hanya soal kedisiplinan: ini gabungan dari berbagai hal!"
LOMBA BARTON
Ivan Barton, wasit asal El Salvador berusia 35 tahun yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara Prancis dan Spanyol di Dallas, sebelumnya telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai wasit pertama yang mengusir seorang pemain karena berbicara kepada lawan sambil menutup mulutnya (Almiron dalam pertandingan Paraguay melawan Turki). Penampilannya sebagai wasit memang kurang meyakinkan, namun tidak sepihak: seharusnya ada kartu kuning untuk Olise dan kartu kuning kedua untuk Rabiot (yang terlambat melakukan tekel terhadap Fabian).
Sebuah keputusan yang tentu saja mengejutkan semua orang: pada menit ke-44, ia meniup peluit untuk memberikan tendangan bebas dari tepi kotak penalti akibat tekel Fabian Ruiz terhadap Dembelé. Namun, sebenarnya justru pemain Prancis itulah yang menabrak gelandang Spanyol tersebut; sehingga, setelah beberapa detik—dan mungkin atas isyarat asisten wasitnya—ia berubah pikiran dan memberikan tendangan bebas untuk tim Spanyol.
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