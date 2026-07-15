Rayan Cherki, gelandang Prancis yang masuk ke lapangan pada babak kedua dalam pertandingan semifinal Piala Dunia yang kalah dari Spanyol, menganalisis pertandingan tersebut di hadapan mikrofon stasiun TV: "Ini adalah kekecewaan yang sangat, sangat besar, karena hari ini kami kalah dari diri kami sendiri, bukan dari lawan. Kami tidak kalah karena wasit, bahkan bukan karena Spanyol. Kami kalah karena kesalahan kami sendiri. Kami tahu—seperti yang kalian juga tahu—bahwa kami mampu menakuti siapa pun. Satu-satunya tim yang bisa mengeliminasi kami adalah diri kami sendiri. Hari ini, itulah tepatnya yang terjadi.”
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Prancis, Cherki: "Ini bukan kesalahan wasit. Mereka bermain sesuai keinginan mereka, sedangkan kami tidak"
Pemain Manchester City itu melanjutkan: "Saya akan berbicara dari sudut pandang saya. Saat saya masuk sebagai pemain pengganti, saya tidak merasa Spanyol lebih unggul, justru sebaliknya. Bagaimanapun, saat saya berada di bangku cadangan, memang benar mereka mengoper bola dengan sangat baik; kami berada di wilayah permainan mereka dan mereka berhasil melakukannya dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Kami tidak bermain seperti biasanya. Kalian sudah melihatnya sampai saat ini, ketika kami bermain dengan gaya kami sendiri, kami luar biasa. Hari ini mereka bermain sesuai keinginan mereka, sedangkan kami tidak.”
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