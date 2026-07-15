Prancis, Cherki: "Ini bukan kesalahan wasit. Mereka bermain sesuai keinginan mereka, sedangkan kami tidak"

Pemain Manchester City itu melanjutkan: "Saya akan berbicara dari sudut pandang saya. Saat saya masuk sebagai pemain pengganti, saya tidak merasa Spanyol lebih unggul, justru sebaliknya. Bagaimanapun, saat saya berada di bangku cadangan, memang benar mereka mengoper bola dengan sangat baik; kami berada di wilayah permainan mereka dan mereka berhasil melakukannya dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Kami tidak bermain seperti biasanya. Kalian sudah melihatnya sampai saat ini, ketika kami bermain dengan gaya kami sendiri, kami luar biasa. Hari ini mereka bermain sesuai keinginan mereka, sedangkan kami tidak.”







