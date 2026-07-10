Prancis cemas soal Mbappé: pergelangan kakinya dibalut es dan terpaksa diganti, bagaimana kondisinya? Apakah ia diragukan untuk menghadapi Spanyol atau Belgia?

Selanjutnya, dalam konferensi pers, ia menambahkan:





"Selalu menyenangkan bisa mencapai babak semifinal. Saya rasa ini merupakan langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Kami sangat senang. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Sekarang saya hanya fokus pada pemulihan, pada persiapan untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan menonton pertandingan lawan karena kami selalu menonton semua pertandingan. Namun, saya tidak memiliki preferensi tertentu. Sebab, apa pun yang terjadi, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan balas dendam. Jika lawannya Belgia, mereka pasti menginginkan balas dendam. Jika lawannya Spanyol, kami pun menginginkan balas dendam. Jadi, tidak, saya tidak memiliki preferensi tertentu.”





“Saya merasa baik-baik saja. Ini adalah tim, sebuah kelompok, yang sangat saya sayangi. Ada banyak pemain di tim ini yang merupakan teman-teman saya, yang sudah saya kenal selama bertahun-tahun. Ada juga pemain muda yang memandang saya sedikit sebagai pemain senior. Saya harus selalu memberikan teladan yang baik kepada tim dari segi emosional, karena di kamp pelatihan saya adalah pemain yang tahu cara bermain sepak bola, dan juga karena saya adalah pemain dengan penampilan terbanyak di dunia dalam tim ini. Saya tahu apa artinya bermain di level dunia dan saya harus menularkannya kepada rekan-rekan setim saya.”