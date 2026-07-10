Prancis cemas dengan kondisi Kylian Mbappé. Sebagai pemain kunci saat melawan Maroko—yang memecah kebuntuan dan membawa tim asuhan Deschamps lolos ke semifinal—top skor PialaDunia ini terpaksa keluar di akhir pertandingan melawan tim Afrika tersebut akibat benturan. Saat terekam kamera di bangku cadangan, ia terlihat mengenakan perban tebal dan es di pergelangan kakinya. Namun, bintang Real Madrid ini telah menenangkan para pendukung Les Bleus dengan menegaskan bahwa ia dalam kondisi baik dan, kemungkinan besar, akan turun sejak menit pertama dalam pertandingan yang menanti juara dunia 2018 ini, yang akan berhadapan dengan Spanyol atau Belgia.
Diterjemahkan oleh
Prancis cemas soal Mbappé: pergelangan kakinya dibalut es dan terpaksa diganti, bagaimana kondisinya? Apakah ia diragukan tampil melawan Spanyol atau Belgia?
Kepada beIN Sports, Mbappé berbicara mengenai kondisinya dan saat ia meminta diganti:"Saya baik-baik saja, pergelangan kaki saya terbentur, tapi saya baik-baik saja. Saat itu, Mateta dalam kondisi yang lebih baik daripada saya untuk bermain di 15 menit terakhir, jadi saya diganti dan dia masuk. Itu bagus, dia hampir saja mencetak gol juga."
Selanjutnya, dalam konferensi pers, ia menambahkan:
"Selalu menyenangkan bisa mencapai babak semifinal. Saya rasa ini merupakan langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Kami sangat senang. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Sekarang saya hanya fokus pada pemulihan, pada persiapan untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan menonton pertandingan lawan karena kami selalu menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Karena, apa pun yang terjadi, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan balas dendam. Karena jika lawannya Belgia, mereka pasti ingin balas dendam. Jika lawannya Spanyol, kami pun ingin balas dendam. Jadi, tidak, saya tidak punya preferensi.”
“Saya merasa baik-baik saja. Ini adalah tim, sebuah kelompok, yang sangat saya sayangi. Ada banyak pemain di tim ini yang merupakan teman-teman saya, yang sudah saya kenal selama bertahun-tahun. Ada juga pemain muda yang memandang saya sedikit sebagai pemain senior. Saya harus selalu memberikan teladan yang baik kepada tim dari segi emosional, karena di kamp pelatihan saya adalah pemain yang tahu cara bermain sepak bola, dan juga karena saya adalah pemain dengan penampilan terbanyak di dunia dalam tim ini. Saya tahu apa artinya bermain di level dunia dan saya harus menularkannya kepada rekan-rekan setim saya.”
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami