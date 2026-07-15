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"Prancis berhadapan dengan tim terbaik di dunia" - Luis de la Fuente mengakui bahwa Spanyol "merasa tak terkalahkan" setelah meraih kemenangan telak di semifinal Piala Dunia
Prancis kembali mengalami kekecewaan yang sudah tak asing lagi saat menghadapi Spanyol
Permainan yang tajam dan efektif dari Spanyol menjadi penentu kemenangan di Arlington, saat Oyarzabal mencetak gol dari tendangan penalti pada babak pertama sebelum Porro menggandakan keunggulan setelah jeda. Hasil ini menandai kemenangan ketiga berturut-turut Spanyol atas Prancis di babak semifinal sebuah turnamen. Setelah kemenangan yang dipimpin oleh Lamine Yamal di Euro 2024 dan eliminasi Les Bleus di Nations League tahun lalu, Spanyol sekali lagi mengalahkan rival kontinental mereka di panggung dunia. La Roja akan bertolak ke New York sebagai favorit utama untuk mengangkat trofi tersebut untuk pertama kalinya sejak 2010.
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De la Fuente memuji keunggulan Spanyol
De la Fuente memuji habis-habisan skuadnya setelah Spanyol mengalahkan Prancis—yang menjadi favorit sebelum turnamen—untuk melaju ke final Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka. Kemenangan itu merupakan pertunjukan taktik yang brilian, yang membuat tim Prancis kesulitan menemukan solusi.
"Kami merasa tak terkalahkan," kata De la Fuente kepada para wartawan. "Mereka (Prancis) menghadapi tim terbaik di dunia. Kami memiliki keunggulan itu. Para pemain ini pantas mendapatkan segalanya karena hari demi hari, mereka menunjukkan komitmen, kedermawanan, solidaritas, dan bakat mereka. Sungguh luar biasa menyaksikan mereka bermain. Hari ini adalah pertunjukan yang memukau. Apa yang tampak sulit, tim ini membuatnya terlihat mudah."
Rangkaian prestasi yang memecahkan rekor terus berlanjut
Kemenangan atas Les Bleus tidak hanya memastikan tempat di final; hal ini juga mengukuhkan posisi tim Spanyol ini dalam buku sejarah. Dengan kembali menghindari kekalahan, Spanyol telah memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 37 pertandingan, menyamai rekor Eropa sepanjang masa untuk sepak bola internasional putra yang sebelumnya dicetak oleh Italia antara tahun 2018 dan 2021.
Ini merupakan perubahan yang luar biasa mengingat La Roja mengawali kampanye mereka dengan kurang memuaskan, yaitu hasil imbang 0-0 melawan Cape Verde. Namun, kemenangan-kemenangan telak atas Portugal, Belgia, dan kini Prancis telah membuktikan bahwa pasukan De la Fuente sedang berada di puncak performa pada saat yang tepat. Pelatih tersebut mengatakan: "Kami tahu kami harus meningkatkan performa sedikit demi sedikit. Kami tentu ingin memenangkan pertandingan pertama, tetapi ini adalah sebuah proses. Sudah direncanakan agar kami mencapai momen-momen krusial dalam kondisi terbaik. Kami dalam kondisi prima dan dari segi level permainan, kami telah mencapai puncak performa."
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Menunggu Inggris atau Argentina
Spanyol kini menanti pemenang semifinal kedua antara Inggris dan Argentina. Jika berhadapan dengan Albiceleste, juara Eropa itu akan menghadapi juara dunia bertahan, sedangkan jika bertemu dengan Three Lions, pertandingan tersebut akan menjadi ulangan final Euro 2024 yang digelar di Jerman dua tahun lalu.
Ketika ditanya mengenai preferensinya terhadap lawan pada hari Minggu nanti, De la Fuente tetap bersikap diplomatis namun mengungkapkan ketertarikannya secara pribadi terhadap kedua kemungkinan tersebut. "Saat ini kami tidak lebih memilih yang satu atau yang lain," akunya. "Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Saya akan sangat antusias menghadapi Argentina karena saya adalah teman dekat Lionel Scaloni, tetapi saya juga sangat menyukai Inggris. Kami akan menyambut mereka berdua dengan tangan terbuka."
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