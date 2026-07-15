"Prancis berhadapan dengan tim terbaik di dunia" - Luis de la Fuente mengakui bahwa Spanyol "merasa tak terkalahkan" setelah meraih kemenangan telak di semifinal Piala Dunia

Kemenangan atas Les Bleus tidak hanya memastikan tempat di final; hal ini juga mengukuhkan posisi tim Spanyol ini dalam buku sejarah. Dengan kembali menghindari kekalahan, Spanyol telah memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 37 pertandingan, menyamai rekor Eropa sepanjang masa untuk sepak bola internasional putra yang sebelumnya dicetak oleh Italia antara tahun 2018 dan 2021.

Ini merupakan perubahan yang luar biasa mengingat La Roja mengawali kampanye mereka dengan kurang memuaskan, yaitu hasil imbang 0-0 melawan Cape Verde. Namun, kemenangan-kemenangan telak atas Portugal, Belgia, dan kini Prancis telah membuktikan bahwa pasukan De la Fuente sedang berada di puncak performa pada saat yang tepat. Pelatih tersebut mengatakan: "Kami tahu kami harus meningkatkan performa sedikit demi sedikit. Kami tentu ingin memenangkan pertandingan pertama, tetapi ini adalah sebuah proses. Sudah direncanakan agar kami mencapai momen-momen krusial dalam kondisi terbaik. Kami dalam kondisi prima dan dari segi level permainan, kami telah mencapai puncak performa."