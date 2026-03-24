Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

Pozzo: "Udinese sedang mencari mitra pendanaan seperti Atalanta; klub kami bernilai 300 juta euro"

Pemilik klub tersebut telah memimpin tim asal Friuli selama 40 tahun.

Giampaolo Pozzo akan genap 40 tahun menjadi pemilik Udinese.


Pemilik klub asal Friuli itu mengatakan kepada Radio Rai Gr Parlamento: "Kami tidak ingin menjual, tetapi ingin menginternasionalkan klub untuk meningkatkan prestasi olahraga, sedikit banyak seperti yang dilakukan Atalanta".

"Como adalah sebuah keajaiban: uang saja tidak cukup, kita juga harus pandai dalam manajemen dan pembelian pemain. Saya tidak mengenal mereka, tapi mereka sangat hebat dan telah menginvestasikan uang mereka dengan baik."


"Anggaran kami bersifat regional dan tujuannya adalah bertahan di liga dengan tenang, itulah yang memungkinkan sumber daya kami. Kemudian bisa saja salah satu pemain kami meledak dan sulit untuk ditahan, tetapi untuk mencapai kompetisi Eropa, dibutuhkan lebih dari itu. Kesepakatan yang telah kami tandatangani mencakup penjualan ke Udinese senilai 300 juta euro, tetapi kami tidak berniat menjual: kami mencari partisipasi beberapa dana hanya untuk meningkatkan performa kami di bidang olahraga."


  • "Di antara para pelatih yang pernah saya miliki, saya dengan senang hati mengingat prestasi-prestasi Zaccheroni dan Spalletti, seorang pelatih yang sangat hebat. Saya tahu kemampuannya; dengan kesabaran, dia akan kembali menata segalanya di Juventus."


    "Di antara para pemain, yang paling saya kenang adalah Di Natale, tapi saya juga bisa menyebut Bierhoff."

    "Lucca bermain bagus di sini dan mencatatkan musim-musim yang luar biasa, dengan gol dan karakter. Di Napoli? Kita harus bersabar, saya tidak tahu mengapa seorang pemain muda seperti itu mengalami penurunan performa dari satu tahun ke tahun berikutnya."


    "Tahun ini kami memiliki pemain-pemain yang sangat bagus. Kami membayar Davis 3 juta euro, dia adalah penyerang yang sangat baik, termasuk dalam hal sikapnya terhadap kami. Dia pernah mengalami masa-masa sulit, tapi jika kamu memberinya bola, dia tahu cara mengelolanya dan mencetak gol."

    "Solet? Di bursa transfer sulit menentukan harga, saya tidak berani menentukannya karena kami bukan bursa saham. Ada margin yang sulit ditentukan, dia sangat bagus dan penting bagi pertahanan kami."


