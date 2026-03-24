Pozzo: "Udinese sedang mencari mitra pendanaan seperti Atalanta; klub kami bernilai 300 juta euro"

Giampaolo Pozzo akan genap 40 tahun menjadi pemilik Udinese.





Pemilik klub asal Friuli itu mengatakan kepada Radio Rai Gr Parlamento: "Kami tidak ingin menjual, tetapi ingin menginternasionalkan klub untuk meningkatkan prestasi olahraga, sedikit banyak seperti yang dilakukan Atalanta".

"Como adalah sebuah keajaiban: uang saja tidak cukup, kita juga harus pandai dalam manajemen dan pembelian pemain. Saya tidak mengenal mereka, tapi mereka sangat hebat dan telah menginvestasikan uang mereka dengan baik."





"Anggaran kami bersifat regional dan tujuannya adalah bertahan di liga dengan tenang, itulah yang memungkinkan sumber daya kami. Kemudian bisa saja salah satu pemain kami meledak dan sulit untuk ditahan, tetapi untuk mencapai kompetisi Eropa, dibutuhkan lebih dari itu. Kesepakatan yang telah kami tandatangani mencakup penjualan ke Udinese senilai 300 juta euro, tetapi kami tidak berniat menjual: kami mencari partisipasi beberapa dana hanya untuk meningkatkan performa kami di bidang olahraga."



