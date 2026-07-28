Akhir pekan NWSL kembali menghadirkan banyak pergeseran di kedua ujung klasemen.

Seattle Reign membuat pernyataan terbesar dengan meraih kemenangan tandang 2-0 atas San Diego. Maddie Mercado membuka skor sebelum Jordyn Bugg memastikan tiga poin penuh, sekaligus memberi Wave kekalahan kandang yang mahal. San Diego turun ke peringkat keempat klasemen, sementara Seattle naik ke posisi ke-10.

Pertandingan utama pada Jumat malam juga sarat arti, karena Orlando terus mengais hasil dengan kemenangan 1-0 atas Chicago meski tanpa penyerang bintang sekaligus pemimpin perburuan Golden Boot, Barbra Banda, yang sedang berada di Women’s Africa Cup of Nations.

Di laga lain, Gotham dan Portland berbagi angka dalam hasil yang tidak banyak membedakan dua tim papan atas liga. Sementara itu, Washington memperkuat posisinya di dekat puncak klasemen dengan kemenangan 1-0 atas tim ekspansi Denver, berkat gol wonderkid Italia Sofia Cantore pada menit ke-61.

Dengan begitu banyak klub berhimpitan di klasemen, setiap poin kini menjadi makin berharga seiring persaingan menuju playoff yang semakin memanas. Saat jarak antartim pesaing terus menyusut, GOAL memberi peringkat kepada seluruh 16 tim...