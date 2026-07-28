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Power Rankings NWSL: Washington Spirit menemukan jalannya, Sam Kerr cetak gol pertama untuk Gotham FC, dan Utah Royals FC mulai panas

FEATURES
Women's football
NWSL
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
S. Kerr

Sam Kerr mencetak gol pertamanya untuk Gotham FC saat Gotham FC bermain imbang 2-2 melawan Portland Thorns FC, sementara Sofia Cantore membawa Washington Spirit menang 1-0 atas Denver Summit FC yang diperkuat Lindsey Heaps. GOAL memberi peringkat seluruh 16 tim NWSL dalam Power Rankings pekan ini.

Akhir pekan NWSL kembali menghadirkan banyak pergeseran di kedua ujung klasemen.

Seattle Reign membuat pernyataan terbesar dengan meraih kemenangan tandang 2-0 atas San Diego. Maddie Mercado membuka skor sebelum Jordyn Bugg memastikan tiga poin penuh, sekaligus memberi Wave kekalahan kandang yang mahal. San Diego turun ke peringkat keempat klasemen, sementara Seattle naik ke posisi ke-10.

Pertandingan utama pada Jumat malam juga sarat arti, karena Orlando terus mengais hasil dengan kemenangan 1-0 atas Chicago meski tanpa penyerang bintang sekaligus pemimpin perburuan Golden Boot, Barbra Banda, yang sedang berada di Women’s Africa Cup of Nations.

Di laga lain, Gotham dan Portland berbagi angka dalam hasil yang tidak banyak membedakan dua tim papan atas liga. Sementara itu, Washington memperkuat posisinya di dekat puncak klasemen dengan kemenangan 1-0 atas tim ekspansi Denver, berkat gol wonderkid Italia Sofia Cantore pada menit ke-61.

Dengan begitu banyak klub berhimpitan di klasemen, setiap poin kini menjadi makin berharga seiring persaingan menuju playoff yang semakin memanas. Saat jarak antartim pesaing terus menyusut, GOAL memberi peringkat kepada seluruh 16 tim...

  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    16Chicago Stars

    Peringkat sebelumnya: 16

    Hasil: Kalah 1-0 dari Orlando Pride

    Dampak: Chicago menunjukkan bahwa mereka bisa tetap kompetitif melawan salah satu tim terbaik liga, Orlando Pride, tetapi mereka kembali kalah, yang membuat total kekalahan mereka menjadi 12 sejauh musim ini.

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  • Emma Sears Racing Louisville Getty Images

    15Racing Louisville

    Peringkat sebelumnya: 15

    Hasil: Menang 2-1 vs Angel City

    Dampak: Racing Louisville meraih salah satu kemenangan paling berdampak pada akhir pekan ini, juga bagi klub, dengan menaklukkan Angel City yang berada di peringkat lebih tinggi dan menunjukkan jenis daya juang yang sempat beberapa kali hilang musim ini.

  • Michelle Cooper, Kansas City CurrentGetty Images

    14Kansas City Current

    Peringkat sebelumnya: 12

    Hasil: Kalah 1-0 dari Boston Legacy

    Dampak: Kansas City menelan hasil mengecewakan lainnya, kalah tipis dari Boston. Mereka jelas kehilangan Temwa Chawinga, tetapi tim juara perlu memiliki lebih dari satu pemain untuk mencetak gol.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13KTT Denver

    Peringkat sebelumnya: 11

    Hasil: Kalah 1-0 dari Washington Spirit

    Dampak: Kekalahan satu gol dari Washington Spirit tentu bukan bencana, tetapi Denver Summit FC harus mulai mengubah laga-laga ketat menjadi poin jika berharap bisa mengikuti jejak San Diego Wave FC dan Bay FC sebagai tim ekspansi yang mencapai playoff pada musim perdana mereka.

  • Boston Legacy FCGetty

    12Boston Legacy

    Peringkat sebelumnya: 13

    Hasil: Menang 1-0 vs Kansas City Current

    Dampak: Boston meraih salah satu kemenangan terpenting mereka musim ini, mengamankan hasil lewat perjuangan keras melawan tim Kansas City. Casey Murphy tampil gemilang di bawah mistar dan membuat Current frustrasi dalam menyerang.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Peringkat sebelumnya: 9

    Hasil: Kalah 1-0 vs Houston Dash

    Dampak: Momentum Bay FC mendapat pukulan setelah gol kemenangan Linda Ullmark pada masa injury time mengakhiri laju tak terkalahkan klub dalam tiga pertandingan. Bay menciptakan peluang dan memaksa Jane Campbell melakukan tujuh penyelamatan, tetapi ketidakmampuan mereka memaksimalkan peluang membuat tim rentan terhadap gol penentu Houston di akhir laga.

  • Jane Campbell, USWNTGetty

    10Houston Dash

    Peringkat sebelumnya: 12

    Hasil: Menang 1-0 vs Bay FC

    Dampak: Houston meraih tiga poin berharga dalam laga ketat, memperlihatkan disiplin bertahan dan ketenangan yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan-pertandingan ketat. Meski serangan mereka tidak terlalu merepotkan Bay FC, kemampuan Dash menjaga keunggulan dan membukukan nirbobol menjadi tanda yang menggembirakan. Jane Campbell tampil gemilang di bawah mistar dengan melakukan tujuh penyelamatan pada laga ini.

  • Marta, Orlando PrideGetty Images

    9Orlando Pride

    Peringkat sebelumnya: 8

    Hasil: Menang 1-0 vs Chicago Stars

    Dampak: Kemenangan tipis atas Chicago mungkin bukan penampilan yang paling dominan, tetapi kemampuan Pride untuk tetap terorganisir, mempertahankan keunggulan, dan meraih tiga poin adalah hal yang membuat mereka tetap bersaing dan dalam perebutan tempat playoff.

  • Sarah Gorden, Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Peringkat sebelumnya: 6

    Hasil: Kalah 2-1 dari Racing Louisville

    Dampak: Angel City FC akhirnya memiliki kesempatan untuk membangun momentum, tetapi kekalahan dari Racing Louisville FC yang sangat membutuhkan poin hanya semakin menegaskan inkonsistensi klub yang masih berlanjut, khususnya ketidakmampuan mereka menuntaskan laga-laga ketat. Angel City tetap merupakan tim bertalenta dengan potensi besar, tetapi hasil ini kemungkinan akan membuat klub turun di peringkat seiring persaingan di papan tengah yang terus semakin ketat.

  • Ashley SanchezGetty Images

    7North Carolina Courage

    Peringkat sebelumnya: 5

    Hasil: Kalah 4-1 dari Utah Royals

    Dampak: Courage mengalami kemunduran signifikan setelah kalah telak dari Utah yang tampil lebih dominan. Meski hasil ini tidak menghapus perkembangan yang mereka tunjukkan musim ini, kebobolan empat gol menyoroti kelemahan di lini pertahanan yang harus segera dibenahi.


  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    6Seattle Reign

    Peringkat sebelumnya: 10

    Hasil: Menang 2-0 atas San Diego Wave

    Dampak: Seattle Reign FC meraih salah satu kemenangan paling meyakinkan pada akhir pekan ini, dengan menampilkan performa yang tenang di kedua sisi permainan untuk mengalahkan San Diego Wave FC. Setelah melalui periode yang tidak konsisten, Reign akhirnya memiliki hasil penting yang bisa dijadikan pijakan saat mereka berupaya menembus posisi playoff.

  • San Diego WaveGetty

    5San Diego Wave

    Peringkat sebelumnya: 3

    Hasil: Kalah 2-0 vs Seattle Reign

    Dampak: San Diego memasuki akhir pekan dengan peluang untuk memperkuat posisinya di antara tim-tim terbaik liga, tetapi penampilan yang datar melawan Seattle yang sedang dalam performa bagus memunculkan beberapa pertanyaan. Wave kesulitan menciptakan peluang secara konsisten di sepertiga akhir dan dihukum oleh pertahanan disiplin Reign.

  • Sophia WilsonGetty Images

    4Portland Thorns

    Peringkat sebelumnya: 7

    Hasil: Imbang 2-2 vs Gotham FC

    Dampak:Portland Thorns FC terus menunjukkan bahwa mereka mampu merepotkan pertahanan tim-tim elite, tetapi konsistensi tetap menjadi pertanyaan terbesar saat mereka menjalani persaingan playoff yang ketat. Meraih satu poin dari Gotham FC membuat Thorns kembali mendekati jajaran teratas dalam peringkat ini. Portland menempati posisi kelima di klasemen liga dengan 28 poin, tertinggal satu poin dari San Diego Wave FC.

  • Utah RoyalsGetty Images

    3Utah Royals

    Peringkat sebelumnya: 4

    Hasil: Menang 4-1 atas North Carolina Courage

    Dampak: Utah menampilkan salah satu performa paling meyakinkan pada akhir pekan ini, menundukkan North Carolina lewat penampilan menyerang yang klinis. Torehan empat gol melawan lawan berkualitas menegaskan bahwa Royals lebih dari mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di liga dan mungkin bahkan mengamankan tempat playoff lebih cepat daripada nanti.

  • Sam KerrGetty Images

    2Gotham FC

    Peringkat sebelumnya: 1

    Hasil: Imbang 2-2 vs Portland Thorns

    Dampak: Meraih satu poin melawan sesama penantang gelar bukanlah hasil yang buruk, meski Gotham melewatkan kesempatan untuk menunjukkan pernyataan dalam laga besar. Mereka tetap berada di papan atas, tetapi peluang terbuka bagi tim-tim di belakang mereka untuk memangkas jarak setelah akhir pekan lain tanpa kemenangan penentu. Namun, banyak sorotan untuk Gotham tertuju pada Sam Kerr, yang mencetak gol pertamanya sejak kembali ke Gotham dan NWSL.

  • Trinity Rodman, Washington SpiritGetty Images

    1Washington Spirit

    Peringkat sebelumnya: 2

    Hasil: Menang 1-0 vs Denver Summit

    Dampak: Spirit jarang benar-benar mendapat tekanan dalam bertahan, dan gol Sofia Cantore pada menit ke-61 cukup untuk memastikan raihan tiga poin di Audi Field. Itu bukan penampilan mereka yang paling meyakinkan, tetapi hasil ini menegaskan mengapa mereka tetap dalam persaingan untuk posisi pertama: bahkan ketika mereka tidak berada dalam performa terbaik saat menyerang, mereka terus mengumpulkan poin.