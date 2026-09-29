Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Jaedyn ShawGetty Images
Diterjemahkan oleh

Power Rankings NWSL: Jaedyn Shaw ukir sejarah saat Gotham FC tetap di No. 1, Ashley Sanchez samai rekor gol semusim

NWSL
Gotham FC
Washington Spirit
Orlando Pride
Chicago Stars
J. Shaw
S. Kerr
A. Sanchez
Women's football
FEATURES

Angel City mengejutkan Washington dan Kansas City mencetak empat gol, sementara Chicago Stars, Racing Louisville, dan Bay FC melihat harapan mereka untuk lolos ke playoff berakhir.

Jaedyn Shaw mengubah akhir pekan yang tampak biasa bagi Gotham FC menjadi tonggak lain. Menghadapi Chicago yang berada di posisi terakhir, Gotham FC melanjutkan musim dominan mereka berkat dwigol Shaw. Gol kedelapan dan kesembilannya musim ini menjadikannya pemain termuda dalam sejarah NWSL yang mencapai 25 gol sepanjang karier.

Bagi Chicago, kekalahan ini secara resmi mengakhiri harapan mereka untuk lolos ke playoff. Racing Louisville dan Bay FC juga tersingkir pada akhir pekan ini.

North Carolina Courage kehilangan tiga poin dari Utah Royals, tetapi Ashley Sanchez tetap punya momen untuk dirayakan. Pemuncak daftar pencetak gol itu mencetak gol ke-20 musim ini, menyamai rekor satu musim milik Temwa Chawinga.



Di laga lain, Angel City mengejutkan Washington Spirit, sementara dwigol Jess Fishlock membantu Seattle Reign melaju mulus melewati Boston Legacy. Kansas City Current mencetak empat gol ke gawang Denver Summit FC, dengan Haley Hopkins membukukan hat-trick.

Pekan-pekan tersisa kian sedikit, dan peta persaingan playoff makin jelas. Setelah akhir pekan yang kembali penuh peristiwa, GOAL memberi peringkat kepada seluruh 16 tim NWSL.

  • Chicago StarsScoreplay

    Chicago Stars

    Peringkat sebelumnya: 16

    Hasil: Kalah 3-1 dari Gotham FC

    Dampak: Mungkin masih ada sedikit harapan bagi Chicago denganVlatko Andonovski dalam persaingan, tetapi musim ini sudah tidak bisa diselamatkan. The Stars kini baru mengoleksi 17 poin dan tetap berada di posisi terbawah klasemen liga dengan rekor keseluruhan 5-19-2.

  • Racing LouisvilleScoreplay

    Racing Louisville

    Peringkat sebelumnya: 14

    Hasil: Kalah 2-0 dari San Diego Wave

    Dampak: Racing Louisville kembali menelan kekalahan, kali ini dari tim San Diego yang sangat bagus. Racing Louisville berada di posisi kedua dari bawah dengan hanya 23 poin. Kekalahan dari Wave ini menjadi yang ke-17 bagi mereka musim ini.

  • Bay FCScoreplay

    Bay FC

    Peringkat sebelumnya: 15

    Hasil: Kalah 3-1 dari Orlando Pride

    Dampak:Racheal Kundananji dari Bay FC mencetak gol ketiganya musim ini, tetapi tim asal California Utara itu tidak mampu menghentikan Pride yang datang sebagai tim tamu. Bay FC berada di peringkat ke-13 klasemen liga dan memiliki jumlah poin yang sama dengan Legacy, yakni 26 poin.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Boston LegacyScoreplay

    Boston Legacy

    Peringkat sebelumnya: 13

    Hasil: Kalah 2-0 dari Seattle Reign

    Dampak: Boston sempat terlihat lebih kompetitif dalam beberapa akhir pekan terakhir, yang membuat kekalahan tanpa gol dari Seattle sedikit mengejutkan. Legacy berada di peringkat ke-14 klasemen, sejajar dengan Bay FC dengan 26 poin.

  • Houston DashGetty Images

    Houston Dash

    Peringkat sebelumnya: 12

    Hasil: Imbang 1-1 melawan Portland Thorns

    Dampak: Satu poin melawan Portland adalah hasil yang bagus bagi Houston yang berada di peringkat ke-12. Para pemain rookie Kat Rader dan Kate Faasse telah memberi Dash dorongan di lini tengah, tetapi tim ini masih kesulitan menampilkan performa yang komplet.

  • Orlando PrideScoreplay

    Orlando Pride

    Peringkat sebelumnya: 11

    Hasil: Menang 3-1 atas Bay FC

    Dampak: Orlando Pride mencetak tiga gol ke gawang Bay FC, berkat dua gol dari Haley McCutcheon dan gol pada masa tambahan waktu dari Jacqueline Ovalle. Pride masih belum aman untuk lolos ke playoff, saat ini berada di posisi ke-11.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    Kansas City Current

    Peringkat sebelumnya: 10

    Hasil: Menang 4-1 atas Denver Summit FC

    Dampak: Kansas City Current tampil seperti versi terbaik mereka pada akhir pekan, dan Haley Hopkins menjadi sosok yang tampil sangat menonjol untuk Current dengan mencetak hat-trick.

  • imago-sport-1082987863.jpgZUMA Press Wire

    KTT Denver

    Peringkat sebelumnya: 9

    Hasil: Kalah 4-1 vs Kansas City Current

    Dampak: The Summit tak mampu mempertahankan keunggulan setelah Lindsey Heaps membawa tim asal Denver unggul pada menit ke-13. Denver berada di posisi ke-10 klasemen liga, jadi mereka perlu meraih lebih banyak kemenangan jika ingin lolos ke postseason.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    Seattle Reign

    Peringkat sebelumnya: 8

    Hasil: Menang 2-0 vs Boston Legacy

    Dampaknya: Jess Fishlock dari Seattle Reign mencetak kedua gol saat mengalahkan Legacy 2-0 pada hari Jumat. Reign berada di papan tengah, di posisi kedelapan, dan harus meraih hasil besar melawan Courage pada hari Jumat untuk tetap berada di atas garis playoff.

  • Angel City FCScoreplay

    Angel City

    Peringkat sebelumnya: 7

    Hasil: Menang 1-0 atas Washington Spirit

    Dampak: Ini hasil yang sangat bagus untuk Angel City, yang meski tampil baik musim ini, belum mampu membukukan rentetan kemenangan yang konsisten. Kemenangan atas tim papan atas klasemen ini menjadi dorongan yang dibutuhkan tim Los Angeles itu untuk melaju kuat pada akhir musim.

  • Portland ThornsGetty Images

    Portland Thorns

    Peringkat sebelumnya: 6

    Hasil: Imbang 1-1 vs. Houston Dash

    Dampak: Portland Thorns kebobolan pada menit ke-10 pertandingan, tetapi mampu menyamakan kedudukan pada akhir babak kedua. Mereka pulang dengan satu poin melawan tim Houston yang nyaris berada di dasar klasemen.

  • Utah RoyalsScoreplay

    Utah Royals

    Peringkat sebelumnya: 5

    Hasil: Menang 2-1 atas North Carolina Courage

    Dampaknya: Utah Royals unggul lebih dulu, dan meski kebobolan lewat tendangan penalti sebelum turun minum, mereka tetap mampu mencetak satu gol lagi ke gawang Courage. Royals kini berada di peringkat keempat klasemen liga, hanya terpaut satu poin di belakang Spirit.

  • Trinity RodmanGetty Images

    Washington Spirit

    Peringkat sebelumnya: 4

    Hasil: Kalah 1-0 vs Angel City

    Dampak: Washington Spirit kalah dari Angel City pada menit ke-88, di kandang. Spirit menjalani rangkaian pertandingan yang berat dalam dua akhir pekan terakhir, dan meski kehilangan tiga poin tetap berada di peringkat ketiga.

  • North Carolina CourageScoreplay

    North Carolina Courage

    Peringkat sebelumnya: 3

    Hasil: Kalah 2-1 dari Utah Royals

    Dampak: Ashley Sanchez mencetak gol ke-20-nya musim ini untuk menyamai rekor satu musim NWSL, tetapi Courage tetap kalah dari Utah. Mengingat betapa kuatnya Sanchez dan lini depan North Carolina, cukup mengejutkan melihat Courage berada di peringkat kesembilan, tepat di bawah batas zona playoff.

  • San Diego WaveGetty

    San Diego Wave

    Peringkat sebelumnya: 2

    Hasil: Menang 2-0 atas Racing Louisville

    Dampak: Wave menuntaskan tugasnya dengan dua gol di babak pertama dan tetap dalam performa terbaik. Mereka melakukannya tanpa Cat Macario, yang bergabung pada awal tahun ini tetapi belum bermain untuk klub tersebut. Ia baru-baru ini dimasukkan ke daftar cedera hingga akhir musim.

  • Jaedyn Shaw, GothamGetty Images

    Gotham FC

    Peringkat sebelumnya: 1


    Hasil: Menang 3-1 vs Chicago Stars


    Dampak: Dengan tiket playoff sudah diamankan, Gotham sedang memburu NWSL Shield pertama dalam sejarah klub. Sam Kerr menciptakan gol pembuka dan mencetak gol kedua lewat sundulan saat melawan Chicago, membantu Gotham memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang milik klub menjadi 11 pertandingan. Mereka unggul enam poin di puncak klasemen dengan empat laga tersisa.