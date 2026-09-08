Sayangnya, Bonmati mengalami patah tulang fibula pada November, cedera yang mengharuskannya menjalani operasi dan membuatnya menepi hingga kembali bermain pada Mei. Ia masih mampu memainkan perannya saat Barcelona menjuarai empat kompetisi, mengalahkan Lyon di final Liga Champions, tetapi itu belum cukup besar untuk mengamankan Ballon d'Or keempat.

Menambah daya tarik adalah fakta bahwa ini bukan tahun Piala Dunia dalam sepak bola putri, dengan Piala Afrika, yang dimenangi Kamerun pada Agustus, juga tidak dihitung dalam pemungutan suara untuk Ballon d'Or Feminin 2026. Karena itu, performa di level klub pada musim 2025-26 akan sangat menentukan peringkat untuk penghargaan ini, dengan pengecualian mereka yang berpartisipasi di Piala Asia, yang dimenangi Jepang pada Maret.

Jadi, siapa saja yang menjadi unggulan terdepan untuk penghargaan 2026? GOAL mengulas para kandidat pemenang Ballon d'Or setelah nominasi diumumkan pada 8 September...

Pembaruan sebelumnya: 2 Juni