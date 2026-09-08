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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Power Rankings Ballon d'Or Feminin 2026: Siapa yang akan mengakhiri dominasi tiga tahun Aitana Bonmati atas Bola Emas Putri?

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Women's Champions League
Barcelona
Arsenal Women
WSL
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norway
Bayern Munich
FEATURES
England
Manchester City Women
Japan
Malawi
Kansas City Current
Jamaica
Germany
Denmark
Spain
Poland
Haiti
OL Lyonnes
Netherlands
C. Coll

Aitana Bonmati telah memenangi Ballon d'Or Feminin dalam tiga edisi terakhir, tetapi penghargaan itu akan jatuh ke tangan orang lain pada 2026. Apakah itu akan menjadi pemenang dua kali sekaligus sesama bintang Barcelona, Alexia Putellas, yang kembali menegaskan dirinya sebagai pemain terbaik di sepak bola putri? Atau mungkinkah akan ada nama baru dalam daftar kehormatan saat Ballon d'Or diserahkan di Paris pada Oktober?

Sayangnya, Bonmati mengalami patah tulang fibula pada November, cedera yang mengharuskannya menjalani operasi dan membuatnya menepi hingga kembali bermain pada Mei. Ia masih mampu memainkan perannya saat Barcelona menjuarai empat kompetisi, mengalahkan Lyon di final Liga Champions, tetapi itu belum cukup besar untuk mengamankan Ballon d'Or keempat.

Menambah daya tarik adalah fakta bahwa ini bukan tahun Piala Dunia dalam sepak bola putri, dengan Piala Afrika, yang dimenangi Kamerun pada Agustus, juga tidak dihitung dalam pemungutan suara untuk Ballon d'Or Feminin 2026. Karena itu, performa di level klub pada musim 2025-26 akan sangat menentukan peringkat untuk penghargaan ini, dengan pengecualian mereka yang berpartisipasi di Piala Asia, yang dimenangi Jepang pada Maret.

Jadi, siapa saja yang menjadi unggulan terdepan untuk penghargaan 2026? GOAL mengulas para kandidat pemenang Ballon d'Or setelah nominasi diumumkan pada 8 September...

Pembaruan sebelumnya: 2 Juni

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona) 🆕

    Pada 2025-26: 23 clean sheet. Memenangi UEFA Nations League, Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina & Liga Champions.

    Ada beberapa pertandingan di mana Cata Coll, sebagai penjaga gawang dalam tim Barcelona yang dominan ini, tidak banyak mendapat pekerjaan. Namun, hal itu justru membuat momen saat dia benar-benar dituntut beraksi menjadi semakin mengesankan.

    Final Liga Champions tahun ini menjadi contoh yang sangat jelas. Skor akhir 4-0 untuk Barca mungkin memberi kesan bahwa Barcelona dengan mudah mengalahkan Lyon untuk merebut mahkota Eropa keempat, tetapi itu tidak benar. Coll harus tampil di level terbaiknya dalam laga ini, dengan membuat empat penyelamatan impresif untuk menjaga timnya tetap unggul sebelum dua gol telat Salma Paralluelo menyempurnakan hasil akhir.

    Itu adalah satu dari 23 clean sheet yang dibukukan Coll dalam musim 2025-26 yang impresif bersama Barca dan Spanyol, saat dia membantu kedua tim meraih kesuksesan luar biasa. Kontribusinya terkadang mungkin luput dari perhatian, tetapi penampilannya di final Liga Champions itu seharusnya menjadi pengingat akan pentingnya perannya dan memberinya pengakuan setelah nominasi Ballon d'Or pertamanya sepanjang karier.

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  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal) ⬇️

    Pada 2025-26: Tujuh gol, lima assist. Menjuarai UEFA Nations League & FIFA Women's Champions Cup.

    Setelah finis di posisi kedua dalam voting Ballon d'Or tahun lalu, bisakah Mariona Caldentey merebut Ballon d'Or kali ini? Pemain internasional Spanyol itu jelas kembali berpengaruh untuk Arsenal, membantu mereka menjuarai edisi perdana FIFA Women's Champions Cup.

    Namun, angka serangan Caldentey menurun dibanding tahun lalu, baik di kompetisi domestik maupun di Liga Champions, karena peran yang lebih dalam yang diminta untuk ia mainkan secara lebih konsisten di level klub, dan itu kemungkinan akan berdampak pada peluangnya. Fakta bahwa ia juga kesulitan memberikan pengaruh pada fase-fase akhir upaya Arsenal mempertahankan gelar Eropa mereka, yang dihentikan oleh Lyon di semifinal, akan merugikannya. Meski begitu, runner-up tahun lalu itu diperkirakan tetap akan mendapat suara.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City) ⬆️

    Pada 2025-26: 14 gol, lima assist. Menjuarai Women's Super League & Piala FA.

    Rentetan cedera yang tidak menguntungkan membuat sudah cukup lama sejak Vivianne Miedema terakhir kali dinominasikan untuk Ballon d'Or, dengan dirinya absen dari daftar final sejak finis di posisi ke-11 pada 2022. Namun, pemain Belanda itu secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di planet ini dan, pada musim lalu, ia mengingatkan semua orang mengapa ia mencatat finis beruntun di lima besar dalam voting Ballon d'Or pada dua edisi penghargaan sebelum 2022, dengan memainkan peran kunci dalam kampanye yang menghadirkan gelar Women's Super League pertama bagi Manchester City dalam 10 tahun.

    Hanya dua pemain yang mencetak lebih banyak gol di kasta tertinggi Inggris musim lalu daripada Miedema, yang juga menempati peringkat ketiga untuk assist dan kedua untuk total kontribusi gol langsung. Ketiadaan sepak bola Eropa bagi City akan merugikan peluangnya untuk menyamai beberapa hasil finis yang lebih tinggi yang pernah ia raih di Ballon d'Or sebelumnya, tetapi penyerang itu tetap seharusnya mendapatkan nominasi setelah musim pertamanya yang bebas cedera setelah sekian lama, dengan kembalinya ia mencetak gol di final Piala FA semakin meningkatkan peluangnya.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona) ⬆️

    Pada 2025-26: 32 gol, sembilan assist. Memenangi UEFA Nations League, Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina & Liga Champions.

    Claudia Pina menjalani musim 2025-26 yang brilian. Ia meraih Sepatu Emas di Liga F dan menjadi salah satu penyerang paling produktif di Eropa sepanjang musim, yang menguntungkan Spanyol, yang ia bantu menjuarai Nations League, dan Barca, yang meraih quadruple.

    Namun, ia mengalami sedikit penurunan produktivitas pada paruh kedua musim, gagal memanfaatkan pertandingan-pertandingan di panggung besar yang dimiliki Barca. Tidak ada gol, tidak ada assist, dan tidak ada momen yang mencuri perhatian di fase gugur Liga Champions, juga tidak di Clasico Liga F melawan Real Madrid, membuatnya berada lebih rendah dalam peringkat ini, meski ia memang mencetak gol di final Copa de la Reina.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current) ↔️

    Pada 2025-26: 18 gol, empat assist. Memenangi NWSL Shield & Sepatu Emas.

    Selalu sulit untuk mengetahui bagaimana para bintang NWSL akan dipandang dalam pemungutan suara Ballon d'Or karena jadwal liga tidak selaras dengan parameter penghargaan itu dalam hal tanggal dan tenggat waktu. Tahun lalu, hanya ada tiga bintang NWSL yang dinominasikan, dan keberadaan Marta serta Esther Gonzalez lebih disebabkan oleh kiprah mereka di turnamen besar, dengan Marta dianugerahi Bola Emas setelah membantu Brasil menjuarai Copa America, sementara Gonzalez menjadi pencetak gol terbanyak di Euro 2025 saat Spanyol mencapai final.

    Namun, nominasi Temwa Chawinga berakar pada performa luar biasanya di NWSL. Pada musim 2024, yang beberapa bulan terakhirnya relevan untuk Ballon d'Or, Chawinga memenangi penghargaan Sepatu Emas dan Pemain Paling Berharga. Pada musim 2025, dia kembali meraih kedua penghargaan itu sekaligus membantu Kansas City Current memenangi NWSL Shield, dan dia juga tampil luar biasa pada kampanye 2026.

    Karena itu, penyerang tersebut seharusnya kembali mendapat penghargaan dalam peringkat Ballon d'Or, meski kiprahnya yang luar biasa bersama Malawi pada debut mereka di Women's Africa Cup of Nations tidak masuk dalam periode yang dipertimbangkan untuk pemungutan suara.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City) ⬆️

    Pada 2025-26: Enam gol, lima assist. Menjuarai Piala Asia, Women's Super League & Piala FA.

    Masuk nominasi pada 2023 dan 2024, Yui Hasegawa seharusnya kembali masuk daftar panjang pada 2026 karena ia menjadi jantung permainan tim Man City yang mengguncang WSL musim lalu. Bermain dalam duet gelandang double pivot yang brilian bersama pemain muda Inggris Laura Blindkilde Brown atau pemain internasional Amerika Serikat Sam Coffey, Hasegawa diberi lebih banyak keleluasaan untuk maju menyerang dan itu menghasilkan kontribusi gol yang lebih banyak, yang tentu akan memperkuat peluangnya.

    Fakta bahwa Hasegawa merupakan pemain kunci dalam keberhasilan Jepang menjuarai Piala Asia semakin memperkuat kredensialnya, menambah satu trofi lagi dalam resuménya bersama gelar WSL yang diraih City dengan cukup meyakinkan serta gelar Piala FA yang didapat lewat kemenangan 4-0 atas Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern Munich) ↔️

    Pada 2025-26: 10 gol, 22 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Supercup & DFB-Pokal.

    Pemain di Jerman bisa saja terabaikan dalam pemungutan suara untuk penghargaan ini, tetapi statistik luar biasa Klara Buhl jelas menonjol tahun lalu dan ia juga tampil brilian kali ini.

    Winger lincah itu menyamai jumlah golnya dan melampaui jumlah assist-nya di Bundesliga dari musim 2024-25, dengan angkanya di Liga Champions juga melonjak berkat delapan assist yang luar biasa dalam enam laga pertamanya. Angka-angka itu tercipta meski Buhl absen dua bulan karena cedera otot, dengan ia memainkan peran besar saat Bayern mengamankan treble domestik lainnya untuk memastikan dirinya kembali masuk di antara para nominasi Ballon d'Or.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal) ↔️

    Pada 2025-26: 29 gol, 10 assist. Memenangi FIFA Women's Champions Cup.

    Tahun lalu, Alessia Russo finis di peringkat ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Pada 2025-26, secara individu, ia menjalani musim yang bahkan lebih baik. Mungkinkah dia yang akan melompat lebih jauh dan memenangkan Bola Emas?

    Harus dikatakan bahwa peran yang dimainkan Russo dalam keberhasilan England mempertahankan gelar Eropa dan keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Champions sama-sama berkontribusi pada posisinya yang tinggi dalam pemungutan suara 2025. Karena itu, tersingkirnya Arsenal di semifinal kompetisi tersebut dan kegagalan mereka meraih trofi besar lainnya, selain FIFA Women's Champions Cup edisi perdana, diperkirakan akan menghambat upaya sang penyerang untuk meraih Ballon d'Or 2026.

    Meski begitu, statistik Russo musim lalu sangat bagus dan itu membantu Arsenal menikmati perjalanan yang tetap hebat di Liga Champions, dengan ia mencetak gol di kedua laga fase gugur. Ia akan mendapatkan suara yang memang pantas diterimanya, hanya saja kemungkinan tidak sebanyak tahun lalu.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona) ⬇️

    Pada 2025-26: 18 gol, 16 assist. Memenangi Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina & Liga Champions.

    Ada beberapa faktor yang berperan dalam Ballon d'Or Feminin. Tentu saja, performa dan statistik masing-masing individu menjadi faktor utama, terutama di panggung terbesar, demikian juga dengan memenangi trofi. Namun, akan naif jika tidak mencatat pentingnya pengenalan nama dalam penghargaan ini juga.

    Selama bertahun-tahun ada banyak pengabaian yang aneh, misalnya bintang-bintang di Bundesliga yang profilnya relatif lebih rendah kerap terlewatkan, sementara maestro Barcelona Caroline Graham Hansen harus menunggu hingga 2024 untuk nominasi pertamanya. Namun, pemain internasional Norwegia itu kini telah menembus batas tersebut dan seharusnya kembali masuk dalam persaingan pada 2026.

    Hanya satu pemain yang memiliki keterlibatan gol langsung lebih banyak di Liga F musim lalu dibanding Graham Hansen, yang memimpin kompetisi itu dalam urusan assist, dan bintang Barca itu juga rutin tampil menonjol di laga-laga besar, dengan beberapa performa fantastis di fase gugur Liga Champions.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona) ⬆️

    Pada 2025-26: Empat gol, 10 assist. Menjuarai Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina & Liga Champions.

    Setelah absen lebih dari dua bulan karena tulang kakinya patah, yang memaksanya hanya menyaksikan dari kejauhan saat Spanyol menjuarai Nations League, Patri Guijarro kembali dengan gemilang pada 2026. Pentingnya peran dia di Barcelona terlihat jelas begitu ia kembali, dengan level permainan tim meningkat sedemikian rupa sehingga masa absennya seharusnya tidak menghalanginya untuk kembali masuk dalam daftar panjang Ballon d'Or.

    Sebelumnya pernah finis setinggi peringkat keenam dalam pemungutan suara untuk penghargaan ini, Guijarro bisa mendekati posisi itu pada 2026 setelah akhir yang kuat pada musim 2025-26, yang mencakup penampilan fantastis di final Liga Champions, dengan assist-nya untuk gol kedua Ewa Pajor menjadi momen yang paling menonjol.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Khadija Shaw (Manchester City) ⬆️

    Pada 2025-26: 39 gol, sembilan assist. Menjuarai Women's Super League & Piala FA.

    Meski peluangnya untuk Golden Ball kemungkinan terbatas karena tidak tampil di kompetisi Eropa, Khadija Shaw seharusnya tetap meraih banyak suara Ballon d'Or pada akhir tahun ini berkat musim fantastis di depan gawang yang mengantar Manchester City meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun. Shaw mencetak 21 gol dalam 22 pertandingan liga musim lalu, delapan lebih banyak daripada pemain lain mana pun di divisi tersebut, dan ia juga menambahkan empat assist yang membuatnya menjadi pemain paling produktif di WSL dengan selisih yang cukup jauh.

    Sang penyerang kemudian menikmati kesuksesan lebih lanjut di Piala FA, baik secara individu maupun bersama timnya. Penampilan dua gol di semifinal membawa City ke Wembley, lalu ia tampil luar biasa di final dengan mencetak satu gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan 4-0 atas Brighton. 

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern Munich) ↔️

    Pada 2025-26: 34 gol, 14 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Supercup & DFB-Pokal.

    Setelah menempati peringkat kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or Feminin edisi perdana pada 2018, Pernille Harder masih tampil luar biasa pada 2026. Pemain internasional Denmark itu kemungkinan besar sudah akan memiliki Ballon d'Or di lemari trofinya andaikan penghargaan itu diberikan pada 2020 dan ia tetap sangat dihargai oleh para pemilih, dengan menempati peringkat ke-20 tahun lalu meski Denmark tersingkir di fase grup Euro 2025 tanpa meraih satu poin pun.

    Itu terjadi setelah kampanye treble yang luar biasa bersama Bayern Munich dan Bayern kembali menikmati kesuksesan yang sama kali ini, sementara Harder membukukan angka yang melampaui catatannya musim lalu. Ditambah lagi dengan peran bintang yang ia mainkan dalam kemenangan Bayern atas Manchester United di perempat final Liga Champions, betapa impresif penampilannya meski kalah dari Barcelona di semifinal, serta bagaimana ia membantu Denmark yang jelas tidak terlalu difavoritkan untuk lolos otomatis ke Piala Dunia musim panas mendatang, Harder bisa saja meraih peringkat terbaiknya di Ballon d'Or dalam beberapa tahun terakhir.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon) ⬇️

    Pada 2025-26: 22 gol, 12 assist. Memenangi Coupe de la Ligue, Coupe de France & Ligue 1.

    Akan menjadi kejutan besar jika Melchie Dumornay tidak memenangkan Ballon d'Or pada suatu saat nanti, karena ia memang sebagus itu. Hal tersebut ia buktikan berkali-kali lewat penampilannya bersama Lyon musim ini, di mana ia secara konsisten tampil menonjol sebagai pemain terbaik di lapangan.

    Setelah mencetak gol dengan laju yang luar biasa pada musim 2024-25, Dumornay lebih rutin mencatat assist pada musim lalu, tetapi ia tetap mampu mencetak gol pada momen-momen besar, dan dengan cara yang spektakuler. Itu terlihat ketika Lyon menghadapi PSG di final Coupe de la Ligue, saat tendangan indahnya menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, dan ia juga membuka skor di final Coupe de France, sebelum mencetak hat-trick dalam penentuan gelar liga saat OL menyapu bersih treble domestik.

    Di Liga Champions, Dumornay juga tampil menentukan untuk membantu timnya mencapai final. Mencatatkan nama di papan skor dalam kemenangan perempat-final atas Wolfsburg dan terpilih sebagai Player of the Match saat OL menyingkirkan Arsenal di empat besar, inilah jenis penampilan yang semestinya membuatnya menempati posisi tinggi.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona) ⬆️

    Pada 2025-26: 33 gol, tujuh assist. Memenangi Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina & Liga Champions.

    Peran Ewa Pajor dalam musim 2025-26 Barcelona yang berakhir dengan empat gelar seharusnya menempatkannya sangat dekat dengan puncak pemungutan suara Ballon d'Or, kalau bukan di posisi teratas.

    Pada 2025, pemain internasional Polandia itu meraih Trofi Gerd Muller berkat ketajamannya mencetak gol dan juga menempati peringkat kedelapan dalam pemungutan suara untuk penghargaan utama. Sebagai kandidat serius untuk meraih Bola Emas, ia seharusnya finis lebih tinggi pada periode ini.

    Pajor mungkin tidak menembus batas 50 gol seperti yang ia lakukan tahun lalu, tetapi ia tetap sangat produktif dan tampil dalam laga-laga besar, mencetak gol dalam kelima pertandingan fase gugur Liga Champions Barca saat mereka menyingkirkan Real Madrid, Bayern Munich, lalu mengalahkan Lyon di final. Dua golnya dalam partai puncak itu menjadi penentu, saat ia memenangkan gelar tersebut untuk pertama kalinya dalam final keenamnya.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona) ↔️

    Pada 2025-26: 24 gol, 13 assist. Menjuarai UEFA Women's Nations League, Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina & Liga Champions.

    Bagi banyak orang, Alexia Putellas akan menjadi pemenang Ballon d'Or Feminin 2025 yang layak. Bintang Barcelona itu tampil bisa dibilang lebih baik daripada sebelumnya pada musim 2024-25, menempatkan beberapa tahun sulit akibat cedera di belakangnya untuk menampilkan level yang luar biasa saat Barcelona menjuarai treble domestik dan mencapai final Liga Champions.

    Putellas hanya melanjutkan itu ke musim 2025-26, ketika beban ekspektasi berada di pundaknya bahkan lebih besar pada beberapa momen di tengah cedera di lini tengah yang menimpa Guijarro dan Bonmati. Pemenang Ballon d'Or dua kali itu tampil gemilang dalam membantu para pemain yang lebih muda di sekitarnya untuk naik level mengisi absennya nama-nama besar, sambil tetap membukukan torehan gol dan assist yang sangat mengesankan, yang membantu Spanyol dan Barcelona memenangkan semua yang mungkin.

    Mengingat level kelas dunianya yang konsisten, rekam jejak yang ia miliki dalam pemungutan suara Golden Ball dan peran yang ia mainkan dalam membawa Barcelona meraih kuadrupel, ditambah pengakuan penghargaan awal seperti gelar Pemain Terbaik Liga Champions musim ini, Putellas terasa seperti kandidat terdepan untuk Ballon d'Or Feminin 2026.