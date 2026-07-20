Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Power Rankings Ballon d'Or 2026: Lamine Yamal memenangi Piala Dunia, tetapi apakah superstar remaja Spanyol itu sudah berbuat cukup untuk menyalip Harry Kane dalam perebutan Bola Emas?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Champions League
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai menjadi masa lalu, persaingan untuk Ballon d'Or terasa begitu terbuka untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun, dengan tak terhitung banyaknya pemain kini memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka punya peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi yang ditawarkan sepakbola. Ousmane Dembele bangkit dari karier yang dihantam cedera dan inkonsistensi untuk memenangkan Bola Emas pada 2025, dan ia kembali masuk di antara padatnya deretan kandidat pada 2026.

Dembele pada dasarnya mengunci penghargaan itu berkat penampilannya dalam membantu Paris Saint-Germain memenangi Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions sekali lagi kemungkinan besar akan sangat menentukan persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, ini juga merupakan tahun Piala Dunia, jadi ada kemungkinan penampilan selama musim panas di Amerika Utara sangat berpengaruh pada hasil akhirnya.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, yang berarti bisa ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar untuk klub mereka tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Kemenangan Spanyol di final Piala Dunia bukan hanya menutup musim, tetapi juga menutup persaingan Ballon d'Or, dengan tak ada lagi yang bisa dilakukan siapa pun untuk menguatkan klaim mereka. GOAL Power Rankings Ballon d'Or telah melacak kandidat terkuat peraih Bola Emas 2026 selama sembilan bulan terakhir, dan inilah sosok yang kami yakini paling berpeluang berdiri di puncak podium pada seremoni di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 16 Juli 2026. Pemain yang dihapus: Bruno Fernandes & Gabriel Magalhaes.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    Pada 2025-26: 15 gol, enam assist.

    Setelah finis di podium pada 2024, peluang Jude Bellingham untuk sekadar mendapatkan nominasi Ballon d'Or dua tahun kemudian sempat terlihat berakhir usai menjalani musim yang sangat mengecewakan di Real Madrid, yang dua kali terhenti karena ia harus menepi saat memulihkan diri dari cedera. Namun, apa yang ditunjukkan Bellingham di Piala Dunia bersama Inggris masih bisa memberinya tempat di daftar final.

    Gelandang itu menjadi motor di balik laju Inggris ke semifinal, dengan torehan tujuh gol termasuk dua brace penentu kemenangan melawan Meksiko dan Norwegia di babak gugur. Dan meski Inggris kembali gagal di panggung dunia, penampilan Bellingham tampaknya akan terus membekas dalam ingatan para pemilih Ballon d'Or.

    • Iklan
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martinez (Inter) ⬇️

    Pada 2025-26: 30 gol, 10 assist. Memenangi Serie A & Coppa Italia.

    Meski mereka dipermalukan saat tersingkir dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menikmati musim yang sukses, karena Inter memastikan gelar Serie A sebelum kemudian berjaya di final Coppa Italia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor di balik kesuksesan itu.

    Ia menutup musim dengan keunggulan tiga gol sebagai pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia, dan membawa performa itu ke Piala Dunia, saat ia mencetak beberapa gol krusial untuk Argentina, termasuk gol penentu kemenangan dalam kemenangan semifinal mereka atas England. Sayangnya, Lautaro tidak dimainkan dari bangku cadangan pada final karena Argentina memprioritaskan soliditas pertahanan, yang berarti ia tidak bisa mengulangi gol kemenangan yang ia cetak di final Copa America 2024.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    Pada 2025-26: 29 nirbobol. Menjuarai Piala Dunia & Premier League.

    Selalu ada tempat di daftar pendek Ballon d'Or untuk satu atau dua penjaga gawang, dan David Raya adalah kandidat paling menonjol pada 2026 setelah kembali menikmati musim yang luar biasa bersama Arsenal. Raya memenangkan Premier League Golden Glove untuk musim ketiga secara beruntun saat Arsenal akhirnya berhasil melewati rintangan dan menjadi juara kasta tertinggi Inggris, sementara ia hanya kebobolan lima gol selama laju Arsenal menuju final Liga Champions.

    Ia juga menutup musim dengan medali juara Piala Dunia, meski Raya secara cukup mengejutkan menjadi pilihan kedua di belakang Unai Simon untuk Spanyol, dan karena itu tidak tampil di Amerika Utara untuk timnas Spanyol.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    Pada 2025-26: Tiga gol, enam assist. Memenangi Piala Dunia, Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Fabian Ruiz memang melewatkan sebagian cukup besar musim ini karena cedera, tetapi sebagai pemain dengan gelar terbanyak pada musim 2025-26, ia tetap berpeluang masuk ke daftar pendek Ballon d'Or. Gelandang PSG itu masih mampu memberi sejumlah kontribusi penting untuk kesuksesan mereka di kompetisi domestik dan Eropa, saat ia sekali lagi menjadi sepertiga dari unit lini tengah terbaik di dunia.

    Ruiz kemudian tampil menentukan untuk Spanyol dalam perjalanan mereka menjuarai Piala Dunia setelah masuk ke susunan pemain pada fase gugur. Mantan bintang Napoli itu juga masih belum merasakan kekalahan dalam 50 penampilannya bersama La Roja, dengan jimat keberuntungan mereka kini menambahkan gelar dunia ke gelar Eropa yang ia bantu menangkan pada 2024.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Pada 2025-26: Empat gol, 18 assist, 21 clean sheet. Menjuarai Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1 & Piala Super UEFA.

    Bek kanan terbaik di planet ini, Achraf Hakimi menikmati musim luar biasa lainnya bersama PSG, dan pulih dari cedera tepat pada waktunya untuk memainkan peran penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga bisa mengklaim diri sebagai juara Afrika menyusul keputusan CAF yang membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial, meski banding Senegal masih bisa membalikkan keputusan itu. Terlepas dari itu, Maroko sekali lagi menunjukkan diri sebagai kekuatan terdepan di benua tersebut di Piala Dunia, dengan Hakimi tampil gemilang dalam perjalanan mereka ke perempat-final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    Pada 2025-26: 32 gol, sembilan assist. Menjuarai Piala Dunia & Copa del Rey.

    Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Mikel Oyarzabal menikmati musim terbaik dalam hidupnya. Sosok yang mencetak gol penentu kemenangan di final Euro 2024 itu menorehkan kampanye pencetak gol terbaik dalam kariernya di level klub sambil membantu Real Sociedad menjuarai Copa del Rey, dan ia mempertahankan ketajamannya itu di level internasional.

    Oyarzabal mencatat rata-rata hampir satu gol per pertandingan untuk Spanyol sejak mereka memulai kualifikasi Piala Dunia pada September, dan menunjukkan naluri mematikannya sepanjang turnamen dengan mencetak lima gol untuk sang juara di Amerika Utara.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Pada 2025-26: 28 gol, 16 assist.

    Vinicius Jr menjalani 2025 yang menyedihkan dalam hal penampilannya untuk Real Madrid, hanya mampu mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender saat tur balas dendam Ballon d'Or-nya berantakan. Namun, seperti pepatah lama, 'form bersifat sementara, kelas bersifat permanen', dan Vini menunjukkan bahwa ia tetap bisa menjadi penentu dalam laju panas untuk mengawali 2026, yang termasuk empat golnya dalam enam laga fase gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan talenta Flamengo itu ke level terbaiknya tidak cukup untuk membantu membawa trofi ke Bernabeu, tetapi ia berhasil mengakhiri catatan buruknya bersama Brasil sambil memimpin dari lini depan dengan empat gol selama Piala Dunia, meski ia tidak bisa membawa Brasil melampaui babak 16 besar sehingga penantian mereka untuk bintang keenam masih berlanjut.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    Pada 2025-26: Delapan gol, 15 assist. Menjuarai Premier League.

    Declan Rice menegaskan dirinya sebagai salah satu gelandang elite dunia lewat penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions 2024-25, dan pemain Arsenal itu terus berkembang sejak saat itu. Rice menjadi salah satu pemain terpenting Arsenal saat mereka meraih gelar Premier League musim ini, sekaligus memainkan peran besar dalam keberhasilan tim mencapai final Liga Champions.

    Pergerakan eksplosif Rice, aksi defensif, dan umpan bola mati membuat ia jarang tenggelam dalam pertandingan, dan ia terus memberi kontribusi penting selama perjalanan Inggris ke semifinal Piala Dunia meski harus berjuang dengan cedera dan sakit di Amerika Utara.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada 2025-26: Tujuh gol, 10 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Vitinha menempuh perjalanan panjang dari masa peminjamannya yang kurang mengesankan di Wolves pada 2021 hingga finis di podium Ballon d'Or pada 2025, dan sang pengatur utama PSG kini dianggap banyak pihak sebagai gelandang terbaik di planet ini. Tentu saja, ia bermain dengan cara seperti itu sepanjang sebagian besar musim, dan bahkan menambah jumlah gol serta assist dalam permainannya saat tim asuhan Luis Enrique kembali menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Player of the Match di final kompetisi yang disebut terakhir, dan terus mengatur tempo untuk Portugal di Piala Dunia, meski Portugal secara keseluruhan tampil jauh di bawah harapan dalam perjalanan mereka menuju kekalahan di babak 16 besar dari Spanyol.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Munchen) ⬇️

    Pada 2025-26: 30 gol, 27 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Fans Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim mereka akan jauh lebih sukses seandainya Luis Diaz tidak dijual musim panas lalu. Penyerang serbabisa itu memainkan peran penting dalam keberhasilan Liverpool menjuarai musim 2024-25, tetapi keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat klub menerima tawaran sebesar €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Sejak saat itu, Diaz tidak menoleh ke belakang, setelah menjalin pemahaman yang sangat baik dengan Harry Kane dan rekan-rekannya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga musim lalu sangat memukau, sementara penampilannya yang menggetarkan di Liga Champions jelas menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meski Bayern pada akhirnya kembali gagal di Eropa. Ia juga menghadirkan beberapa momen magis untuk Kolombia di Piala Dunia, meski mereka tersingkir lewat adu penalti oleh Swiss di babak 16 besar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona) 🆕

    Pada 2025-26: Satu gol, dua assist, 26 clean sheet. Memenangi Piala Dunia, La Liga & Supercopa de Espana.

    Semua mata tertuju pada Lamine Yamal saat Spanyol menuju Piala Dunia, tetapi pada akhirnya ia tersaingi oleh remaja Barcelona lainnya, yakni Pau Cubarsi. Pemain 19 tahun itu menindaklanjuti musim peraih gelar lainnya bersama Blaugrana dengan benar-benar mengumumkan dirinya di panggung global, dengan Cubarsi dipandang banyak pihak sebagai bek tengah paling menonjol selama turnamen di Amerika Utara.

    Sang bek dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik setelah kemenangan Spanyol di final, saat Cubarsi memainkan peran kunci dalam La Roja yang hanya menghadapi 10 tembakan tepat sasaran dan kebobolan satu gol saja dalam perjalanan mereka mengangkat trofi.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada 2025-26: 23 gol, 10 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Jika kami harus menobatkan pemain paling menonjol di fase gugur Liga Champions, maka Khvicha Kvaratskhelia akan berada jauh di atas hampir semua pemain lain. Winger PSG itu menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi ini yang mencetak gol atau assist dalam tujuh laga fase gugur secara beruntun, dengan beberapa gol spektakuler termasuk di dalam catatan tersebut saat juara bertahan itu berjuang meraih kejayaan Eropa lainnya.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia mengancam membatasi posisi akhirnya dalam perhitungan akhir Ballon d'Or. Masih ada jalan setidaknya menuju podium bagi pria yang dijuluki 'Kvaradona' itu, dan nyaris mustahil baginya melakukan lebih banyak lagi untuk mencapainya.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Pada 2025-26: 58 gol, 11 assist. Menjuarai Piala FA & Carabao Cup.

    Setelah menjalani musim yang kurang mengesankan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland masuk ke 'Mode Terminator' untuk mengawali kampanye 2025-26, menjadi pendobrak seorang diri bagi Manchester City saat mereka berusaha menegaskan kembali diri sebagai penantang untuk trofi-trofi terbesar. Paceklik gol yang menyusul pada awal 2026 sempat mengancam merusak peluang Haaland meraih Ballon d'Or sekaligus harapan City meraih trofi ketika mereka tersingkir dari Liga Champions, tetapi Haaland dan timnya sama-sama bangkit, menjuarai Piala FA dan Carabao Cup sambil terus menekan Arsenal hingga akhir dalam perebutan gelar Premier League.

    Jadi, meski Haaland gagal meraih trofi terbesar yang tersedia baginya, pencalonannya untuk Golden Ball tanpa diragukan lagi terdongkrak oleh penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia sejak 1998, di mana sang striker bintang memanfaatkannya sepenuhnya dengan mencetak tujuh gol dalam perjalanan pertama mereka menembus perempat-final.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada 2025-26: 25 gol, 14 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi dampak yang bisa diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, sehingga peluangnya untuk mempertahankan Ballon d'Or tampak nyaris tertutup. Namun, setelah kembali sepenuhnya bugar, ia kembali masuk dalam perhitungan dengan menemukan lagi performa terbaiknya, terutama lewat penampilan penentu kemenangan melawan Liverpool dan Bayern Munich di fase gugur Liga Champions sebelum ia kembali mencetak gol dalam kemenangan di final atas Arsenal.

    Dembele masih perlu memberi dampak di Piala Dunia untuk memperkuat kansnya, dan ia akhirnya mencetak gol-gol pertamanya di turnamen tersebut, dengan hat-trick melawan Norwegia menjadi momen utama dari kampanyenya yang menghasilkan enam gol. Namun, selain itu ia kalah menonjol dibandingkan beberapa rekan setimnya di Amerika Utara, yang berarti Ballon d'Or kedua secara beruntun kini hampir pasti di luar jangkauannya.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    Pada 2025-26: Dua gol. Memenangi Piala Dunia, Piala FA & Piala Carabao.

    Setelah kembali dari cedera ACL yang menghancurkan harapannya untuk mempertahankan Ballon d'Or 2024, Rodri tidak terlihat seperti pemain yang sama dalam sebagian besar kampanye 2025-26. Meski ia sempat menunjukkan momennya dalam seragam Manchester City saat tim itu mengamankan dua trofi, ia terus bergulat dengan masalah kebugaran dan terkadang tampak tidak berada dalam ritme permainan terbaiknya.

    Namun, semua itu terlupakan di Piala Dunia, ketika Rodri menjadi salah satu penampil paling menonjol untuk Spanyol saat mereka merebut gelar kedua mereka. Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen, Rodri tiba-tiba kembali masuk dalam persaingan untuk meraih Ballon d'Or lain yang diyakini banyak orang tidak akan bisa dicapai.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid) ↔️

    Pada 2025-26: 58 gol, 14 assist.

    Apakah ini tahun ketika Kylian Mbappe akhirnya meraih Ballon d'Or? Hampir sejak momen ia muncul sebagai remaja di Monaco, sang penyerang telah dijagokan sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Namun setelah berusia 27 tahun pada Desember, Mbappe masih menunggu kesempatannya untuk berdiri di puncak podium.

    Untuk sebagian besar musim, ia nyaris tak bisa berbuat lebih banyak lagi demi memberi dirinya peluang terbaik untuk mengakhiri penantian itu, ketika Mbappe memanggul Real Madrid yang sedang kesulitan, sampai-sampai ia mengalami cedera lutut yang sulit pulih sepenuhnya, dan selama periode itu harapan Real Madrid untuk mengakhiri musim dengan trofi perlahan memudar. Meski demikian, Mbappe memang cenderung menampilkan performa terbaiknya di Piala Dunia, dan untuk turnamen ketiga secara beruntun ia menjadi salah satu pemain paling menonjol, dengan 10 gol yang memberinya Sepatu Emas kedua yang bersejarah.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    Pada 2025-26: 26 gol, 41 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi Michael Olise akan kesulitan naik level dari Crystal Palace ke Bayern Munich benar-benar keliru, dengan winger itu merangkai dua tahun penuh penampilan fantastis untuk juara Bundesliga tersebut. Sama mahirnya dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun itu telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di Eropa sekaligus memberi dampak di Liga Champions, yang paling menonjol saat menghadapi Real Madrid di perempat-final, ketika ia merepotkan lawannya sepanjang periode panjang di Bernabeu sebelum menutup duel itu dengan sebuah gol saat kembali bermain di Bavaria.

    Penampilan Olise di level klub juga membantunya mengamankan tempat utama di susunan pemain Prancis meski persaingan untuk mendapat tempat sangat ketat, dan ia menjadi salah satu bintang dalam kampanye Piala Dunia Les Bleus, dengan kreativitas serta visi umpannya membantunya mencatat tujuh assist yang memecahkan rekor.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    Pada 2025-26: 44 gol, 30 assist. Menjuarai MLS Cup.

    Masa ketika Lionel Messi bahkan hanya dinominasikan untuk Ballon d'Or sempat dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih MLS Cup pertama dalam sejarah klub sebelum menikmati Piala Dunia yang gemilang bersama Argentina, masih ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali itu akan meraih satu Bola Emas lagi untuk koleksinya.

    Messi terbukti berada di level yang berbeda dalam perjalanannya meraih penghargaan MLS MVP untuk dua musim beruntun, dengan ia mencatatkan enam gol dan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan play-off Miami, dan kesuksesan di level klub itu tentu harus diperhitungkan ketika para pemilih Ballon d'Or menyelesaikan suara mereka.

    Ia kemudian mencetak delapan gol dan membuat empat assist selama Piala Dunia yang luar biasa, dan meski kali ini ia tidak mampu membawa Argentina melangkah sampai akhir, ia sudah menunjukkan, di usia 39 tahun, bahwa dirinya tetap menjadi salah satu, kalau bukan yang terbaik, pesepakbola di planet ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Pada 2025-26: 26 gol, 21 assist. Memenangi Piala Dunia, La Liga & Supercopa de Espana.

    Menjadi favorit bandar taruhan untuk Ballon d'Or jelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama yang berusia di bawah 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut, dan ia bahkan tidak harus memenangkannya pada 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona itu pada fase-fase akhir Liga Champions musim lalu membuatnya dipandang banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan finis sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti akan hal tersebut.

    Ada yang masih meyakini Yamal perlu menghasilkan lebih banyak momen penentu dalam laga-laga terbesar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang ia mainkan di usia yang masih sangat muda menyebabkan peningkatan masalah cedera yang pada akhirnya mengakhiri lebih cepat kampanyenya di level klub dan berperan dalam kontribusinya yang terbatas untuk Spanyol di Piala Dunia. Ia masih mampu memperlihatkan dinamisme uniknya saat Spanyol melaju hingga menjadi juara di Amerika Utara, tetapi kegagalan Yamal memberi cap individualnya sendiri pada turnamen itu berarti ia bisa saja kembali hanya kurang sedikit dalam perburuan Ballon d'Or.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada 2025-26: 73 gol, delapan assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Akan selalu ada mereka yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi kini setelah ia akhirnya melepaskan beban soal trofi yang selama ini begitu sering dipakai untuk menyerangnya, striker Bayern Munich itu tampil seperti sosok yang punya misi, benar-benar bertekad menunjukkan bahwa ia juga layak mendapat pengakuan individu setelah mencetak gol dengan laju yang luar biasa.

    Selain mencetak segunung gol, Kane juga menunjukkan permainan all-round-nya dengan efek yang menghancurkan untuk juara Bundesliga itu, sementara ia mencetak enam gol untuk England selama perjalanan mereka ke semi-final Piala Dunia. Kegagalan melangkah lebih jauh di Amerika Utara membuka peluang bagi yang lain untuk merebut Ballon d'Or darinya, tetapi mengingat ini adalah penghargaan yang rutin diberikan kepada pemain yang menikmati musim individu terbaik, sulit untuk membantah Kane tidak finis di puncak podium.