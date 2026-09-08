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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Power Rankings Ballon d'Or 2026: Harry Kane, Lamine Yamal, dan Lionel Messi memimpin persaingan sengit Golden Ball

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Champions League
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai ditinggalkan, persaingan untuk Ballon d'Or terasa begitu terbuka untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun, dengan banyak pemain kini memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka punya peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi yang ditawarkan sepakbola. Ousmane Dembele bangkit dari karier yang dihantam cedera dan inkonsistensi untuk memenangkan Ballon d'Or pada 2025, dan ia kembali termasuk di antara deretan kandidat kuat pada 2026.

Dembele pada dasarnya mengunci penghargaan itu berkat performanya saat membantu Paris Saint-Germain menjuarai Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions sekali lagi kemungkinan besar akan sangat menentukan persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, ini juga merupakan tahun Piala Dunia, jadi ada kemungkinan penampilan selama musim panas di Amerika Utara akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, yang berarti bisa ada beberapa pemain yang bukan hanya bersinar untuk klub mereka, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Kemenangan Spanyol di final Piala Dunia bukan hanya menutup musim, tetapi juga menutup persaingan Ballon d'Or, dengan tak ada lagi yang bisa dilakukan siapa pun untuk menguatkan klaim mereka. Power Rankings Ballon d'Or versi GOAL telah melacak kandidat paling mungkin untuk meraih Bola Emas 2026 selama sembilan bulan terakhir, dan inilah siapa yang kami yakini paling berpeluang berdiri di puncak podium pada seremoni di London pada 26 Oktober...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 25 gol, tujuh assist. Memenangi Piala Dunia, La Liga & Supercopa de Espana.

    Tak diragukan lagi bahwa Ferran Torres mencetak gol terpenting sepanjang musim 2025-26 ketika ia membobol satu-satunya gol di final Piala Dunia pada babak tambahan waktu di New Jersey, dan adil untuk mengatakan bahwa gol itu sangat berpengaruh dalam kaitannya dengan nominasi Ballon d'Or miliknya, terlebih karena turnamennya bersama Spanyol hingga titik itu terbilang cukup mengecewakan.

    Meski begitu, ia juga menyumbang banyak gol untuk Barcelona saat klub itu berhasil mempertahankan gelar La Liga mereka, sementara awal kariernya yang cepat di PSG seharusnya membantu peluangnya untuk meraih beberapa suara.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Pada 2025-26: Empat gol, enam assist, 31 clean sheet. Menjuarai Premier League.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih merepresentasikan Arsenal masa kini selain Gabriel Magalhaes, dengan pemain internasional Brasil itu menjelma sebagai salah satu senjata bola mati paling berbahaya di Premier League, sementara gaya bertahannya yang fisikal jarang sekali terasa sejalan dengan tren dalam beberapa dekade terakhir seperti saat ini.

    Meski William Saliba tetap elegan seperti biasa, Gabriel kini bisa dianggap sebagai sosok yang lebih berpengaruh dari duet bek tengah Arsenal tersebut. Namun, kegagalannya mengeksekusi penalti di final Liga Champions tanpa diragukan lagi akan merugikannya dalam pemungutan suara Ballon d'Or, begitu pula langkah Brasil yang terhenti relatif lebih awal di Piala Dunia.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    Pada 2025-26: 30 gol, 10 assist. Memenangi Serie A & Coppa Italia.

    Meski mereka dipermalukan saat tersingkir dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menikmati musim yang sukses, karena Nerazzuri mengunci gelar Serie A sebelum berjaya di final Coppa Italia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor di balik kesuksesan itu.

    Ia finis unggul tiga gol sebagai pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia, dan membawa performa tersebut ke Piala Dunia, ketika ia mencetak sejumlah gol krusial untuk Argentina, termasuk gol penentu kemenangan dalam kemenangan semifinal mereka atas Inggris. Sayangnya, Lautaro tidak dimainkan dari bangku cadangan di final karena Argentina memprioritaskan soliditas pertahanan, yang berarti ia tidak bisa mengulangi gol kemenangan yang ia cetak di final Copa America 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Empat gol, 18 assist, 21 clean sheet. Memenangi Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1 & Piala Super UEFA.

    Bek kanan terbaik di dunia, Achraf Hakimi menikmati musim luar biasa lainnya bersama PSG, dan pulih dari cedera tepat waktu untuk memainkan peran penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga bisa mengklaim diri sebagai juara Afrika menyusul keputusan CAF untuk membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial, meski banding Senegal masih bisa membalikkan keputusan itu. Terlepas dari itu, Maroko sekali lagi menunjukkan diri sebagai kekuatan utama benua itu di Piala Dunia, dengan Hakimi tampil apik dalam perjalanan mereka hingga perempat-final.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 15 gol, enam assist.

    Setelah finis di podium pada 2024, peluang Jude Bellingham untuk sekadar mendapatkan nominasi Ballon d'Or dua tahun kemudian sempat terlihat sirna setelah menjalani musim yang sangat mengecewakan di Real Madrid, yang dua kali terhenti karena ia harus menepi saat memulihkan diri dari cedera. Namun, apa yang ditunjukkan Bellingham di Piala Dunia bersama Inggris membuatnya mendapat tempat di daftar pendek final.

    Gelandang itu menjadi motor di balik laju Inggris ke semifinal, dengan torehan tujuh gol, termasuk dua dwigol penentu kemenangan melawan Meksiko dan Norwegia di babak gugur. Meski Inggris kembali gagal di panggung dunia, penampilan Bellingham kemungkinan besar akan membekas lama dalam ingatan para pemilih Ballon d'Or.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 28 gol, 16 assist.

    Vinicius Jr menjalani 2025 yang buruk terkait penampilannya bersama Real Madrid, hanya mampu mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender saat misi balas dendam Ballon d'Or-nya berjalan kacau. Namun, seperti pepatah lama, 'forma itu sementara, kelas itu permanen', dan Vini menunjukkan bahwa ia masih bisa menjadi penentu lewat laju panas untuk mengawali 2026, yang termasuk empat gol dalam enam pertandingan fase gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan talenta Flamengo itu ke level terbaiknya tidak cukup untuk membantu menghadirkan trofi ke Bernabeu, tetapi ia berhasil mengakhiri catatan buruknya bersama Brasil sambil memimpin dari lini depan dengan empat gol selama Piala Dunia, meski ia tidak bisa membawa Brasil melampaui babak 16 besar sehingga penantian mereka untuk bintang keenam masih berlanjut.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    Pada 2025-26: Delapan gol, 15 assist. Memenangi Premier League.

    Declan Rice menegaskan dirinya sebagai salah satu gelandang elite dunia lewat penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions 2024-25, dan pemain Arsenal itu terus berkembang pesat sejak saat itu. Rice menjadi salah satu pemain terpenting Arsenal saat mereka meraih gelar Premier League, sekaligus memainkan peran besar dalam perjalanan tim ke final Liga Champions.

    Pergerakan eksplosif Rice, aksi bertahannya, dan umpan-umpan bola matinya membuat ia jarang tenggelam dalam pertandingan, dan ia terus memberi kontribusi penting dalam laju Inggris ke semifinal Piala Dunia meski harus berjuang melawan cedera dan sakit di Amerika Utara.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Tujuh gol, 10 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Vitinha menempuh jalan panjang dari masa peminjamannya yang kurang mengesankan di Wolves pada 2021 hingga finis di podium Ballon d'Or pada 2025, dan pengatur permainan utama PSG itu kini dianggap banyak pihak sebagai gelandang terbaik di planet ini. Tentu saja, ia tampil dengan cara seperti itu sepanjang sebagian besar musim lalu, dan bahkan menambahkan lebih banyak gol serta assist ke dalam permainannya ketika tim asuhan Luis Enrique kembali menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Player of the Match pada final kompetisi terakhir tersebut, dan terus mengatur tempo permainan Portugal di Piala Dunia, meski Portugal secara keseluruhan tampil jauh di bawah harapan dalam perjalanan mereka menuju kekalahan di babak 16 besar dari Spanyol.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Tiga gol, enam assist. Menjuarai Piala Dunia, Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Fabian Ruiz memang melewatkan sebagian musim yang cukup besar akibat cedera, tetapi sebagai pemain dengan koleksi gelar terbanyak pada musim 2025-26, ia tetap berhasil masuk ke daftar pendek Ballon d'Or. Gelandang PSG itu mampu memberi sejumlah kontribusi penting untuk kesuksesan mereka di level domestik dan Eropa, saat sekali lagi menjadi sepertiga dari unit lini tengah terbaik di planet ini.

    Ruiz kemudian tampil menentukan untuk Spanyol dalam perjalanan mereka menjuarai Piala Dunia setelah masuk ke susunan pemain pada fase gugur. Mantan bintang Napoli itu juga masih belum merasakan kekalahan dalam 50 penampilannya untuk La Roja, dengan jimat keberuntungan mereka kini menambahkan gelar dunia ke gelar Eropa yang ia bantu menangkan pada 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 30 gol, 27 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Fans Liverpool bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim 2025-26 mereka akan jauh lebih sukses seandainya Luis Diaz tidak dijual pada musim panas lalu. Penyerang serbabisa itu memainkan peran penting dalam keberhasilan Liverpool menjuarai 2024-25, tetapi keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat klub menerima tawaran €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Diaz tidak menoleh ke belakang sejak saat itu, setelah menjalin pemahaman yang apik dengan Harry Kane dan rekan-rekannya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga musim lalu sangat memukau, sementara penampilan gemilangnya di Liga Champions pasti menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meski Bayern pada akhirnya kembali gagal di Eropa. Ia juga menghadirkan beberapa momen magis untuk Kolombia di Piala Dunia, meski mereka tersingkir lewat adu penalti oleh Swiss di babak 16 besar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona)

    Pada 2025-26: Satu gol, dua assist, 26 clean sheet. Menjuarai Piala Dunia, La Liga & Supercopa de Espana.

    Semua mata tertuju pada Lamine Yamal saat Spanyol menuju Piala Dunia, tetapi pada akhirnya ia kalah menonjol dari remaja Barcelona lainnya, Pau Cubarsi. Pemain 19 tahun itu melanjutkan musim peraih gelar lainnya bersama Blaugrana dengan benar-benar mengumumkan dirinya di panggung global, dengan Cubarsi dipandang banyak orang sebagai bek tengah paling menonjol selama turnamen di Amerika Utara.

    Sang bek dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik setelah kemenangan Spanyol di final, ketika Cubarsi memainkan peran kunci dalam La Roja yang hanya menghadapi 10 tembakan tepat sasaran dan kebobolan satu gol sepanjang perjalanan mereka mengangkat trofi.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    Pada 2025-26: 58 gol, 11 assist. Memenangi Piala FA & Carabao Cup.

    Setelah musim yang kurang mengesankan menurut standarnya sendiri yang begitu tinggi, Erling Haaland masuk ke 'Mode Terminator' untuk memulai kampanye 2025-26, menjadi mesin penghancur seorang diri bagi Manchester City saat mereka berupaya menegaskan kembali diri sebagai penantang untuk trofi-trofi terbesar. Paceklik gol yang kemudian datang pada awal 2026 sempat mengancam merusak peluang Haaland untuk Ballon d'Or sekaligus harapan City meraih trofi saat mereka tersingkir dari Liga Champions, tetapi Haaland dan tim sama-sama bangkit, memenangi Piala FA dan Carabao Cup sambil terus menekan Arsenal hingga akhir dalam perburuan gelar Liga Primer.

    Jadi, meski Haaland gagal meraih trofi terbesar yang tersedia baginya, pencalonannya untuk Ballon d'Or tanpa ragu terdongkrak oleh penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia sejak 1998, ketika penyerang bintang mereka itu memanfaatkannya sepenuhnya dengan mencetak tujuh gol dalam perjalanan pertama mereka sepanjang sejarah ke perempat-final.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 25 gol, 14 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi dampak yang bisa diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, yang berarti upayanya mempertahankan Ballon d'Or tampak sudah di luar jangkauan. Namun, setelah kembali sepenuhnya fit, ia memaksa dirinya kembali masuk dalam perhitungan dengan menemukan lagi performa terbaiknya, terutama lewat penampilan penentu kemenangan melawan Liverpool dan Bayern Munich di fase gugur Liga Champions, sebelum kembali mencetak gol dalam kemenangan atas Arsenal di final.

    Dembele masih perlu memberi dampak di Piala Dunia untuk memperkuat peluangnya, dan ia akhirnya mencetak gol-gol pertamanya di turnamen itu sepanjang karier, dengan hat-trick melawan Norwegia menjadi momen utama dari kampanye enam golnya. Namun, di luar itu ia kalah menonjol dibandingkan beberapa rekan setimnya di Amerika Utara, yang berarti Ballon d'Or kedua secara beruntun kini hampir pasti di luar jangkauannya.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 23 gol, 10 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Jika kita harus menobatkan pemain terbaik di fase gugur Liga Champions, maka Khvicha Kvaratskhelia jelas berada jauh di atas hampir semua pemain lain. Winger PSG itu menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi yang mencetak gol atau assist dalam tujuh laga fase gugur secara beruntun, termasuk sejumlah gol spektakuler di dalam catatan tersebut, saat sang juara bertahan berjuang menuju satu lagi gelar Eropa.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level setinggi itu, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia mengancam membatasi posisi akhirnya dalam perhitungan final Ballon d'Or. Masih ada jalan setidaknya menuju podium bagi sosok yang dijuluki 'Kvaradona' itu, dan ia nyaris tak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk mencapainya.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    Pada 2025-26: Dua gol. Menjuarai Piala Dunia, Piala FA & Carabao Cup.

    Setelah kembali dari cedera ACL yang menghancurkan harapannya untuk mempertahankan Ballon d'Or 2024, Rodri tidak terlihat seperti pemain yang sama sepanjang sebagian besar kampanye 2025-26. Meski ia sempat menunjukkan momennya dalam seragam Manchester City saat tim itu meraih dua trofi, ia terus bergulat dengan masalah kebugaran dan terkadang tampak tidak berada dalam ritme terbaiknya.

    Namun, semua itu terlupakan di Piala Dunia, ketika Rodri menjadi salah satu penampil paling menonjol bagi Spanyol saat mereka merebut gelar kedua mereka. Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen, Rodri tiba-tiba kembali masuk dalam persaingan untuk Golden Ball lainnya yang diyakini banyak orang tidak akan mungkin bisa diraih.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 58 gol, 14 assist.

    Apakah ini tahun ketika Kylian Mbappe akhirnya meraih Ballon d'Or? Hampir sejak momen ia muncul sebagai remaja di Monaco, sang penyerang telah disebut-sebut sebagai calon pemenang Golden Ball di masa depan. Namun setelah berusia 27 tahun pada Desember, Mbappe masih menunggu kesempatannya untuk berdiri di puncak podium.

    Untuk sebagian besar musim ini, ia nyaris tak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk memberi dirinya peluang terbaik guna mengakhiri penantian itu, karena Mbappe menggendong Real Madrid yang sedang kesulitan, sampai-sampai ia mengalami cedera lutut yang sulit pulih sepenuhnya, pada periode ketika harapan Real Madrid untuk menutup musim dengan sebuah trofi perlahan memudar. Namun, Mbappe memang cenderung menampilkan performa terbaiknya di Piala Dunia, dan untuk turnamen ketiga secara beruntun ia menjadi salah satu penampil paling menonjol, dengan 10 gol yang memberinya Golden Boot kedua yang bersejarah.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 26 gol, 41 assist. Memenangi Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi Michael Olise akan kesulitan naik level dari Crystal Palace ke Bayern Munich terbukti sangat keliru, dengan sang winger merangkai dua tahun performa fantastis untuk juara Bundesliga tersebut. Sama mampunya dalam mencetak gol maupun menciptakan gol bagi rekan-rekannya, pemain 24 tahun itu telah berkembang menjadi salah satu pemain depan paling menakutkan di Eropa sekaligus menunjukkan pengaruhnya di Liga Champions, terutama saat menghadapi Real Madrid di perempat-final, ketika ia merepotkan lawannya sepanjang sebagian besar laga di Bernabeu sebelum menutup duel itu dengan gol saat kembali bermain di Bavaria.

    Performa Olise di level klub juga membantunya mengunci satu tempat di starting XI Prancis meski persaingan posisi sangat ketat, dan ia menjadi salah satu bintang dalam kampanye Piala Dunia Prancis, dengan kreativitas serta visi umpannya membantunya mencatatkan tujuh assist yang memecahkan rekor.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    Pada 2025-26: 44 gol, 30 assist. Menjuarai MLS Cup.

    Masa-masa Lionel Messi bahkan masuk nominasi Ballon d'Or sempat dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih MLS Cup pertama dalam sejarah klub sebelum menikmati Piala Dunia yang gemilang bersama Argentina, masih ada peluang nyata bagi pemenang delapan kali itu untuk menambah satu lagi Bola Emas ke koleksinya.

    Messi terbukti berada di level yang berbeda dalam perjalanannya meraih penghargaan MLS MVP untuk dua musim beruntun, dengan mencatatkan enam gol dan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan play-off Miami, dan kesuksesan di level klub itu tentu harus diperhitungkan saat para pemilih Ballon d'Or menyelesaikan pilihan mereka.

    Ia kemudian mencetak delapan gol dan menyumbang empat assist sepanjang Piala Dunia yang dijalaninya secara virtuoso, dan meski kali ini ia tidak mampu membawa Argentina melangkah hingga akhir, ia tetap melakukan cukup banyak untuk menunjukkan bahwa, pada usia 39 tahun, ia masih merupakan salah satu, kalau bukan pesepakbola terbaik di planet ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    Pada 2025-26: 26 gol, 21 assist. Memenangi Piala Dunia, La Liga & Supercopa de Espana.

    Menjadi favorit bandar taruhan untuk Ballon d'Or jelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang sangat tepat untuk menjadi pemain pertama yang berusia di bawah 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut, dan ia bahkan tidak harus memenangkannya pada 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona itu pada fase-fase akhir Liga Champions 2024-25 membuat banyak orang mulai melihatnya sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan finisnya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti akan hal tersebut.

    Masih ada yang percaya Yamal perlu menghasilkan lebih banyak momen penentu dalam laga-laga terbesar, sementara ada pula kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang ia mainkan di usia semuda itu menyebabkan peningkatan masalah cedera yang pada akhirnya mengakhiri kampanyenya di level klub lebih cepat dan turut berperan dalam kontribusinya yang terbatas untuk Spanyol di Piala Dunia. Ia tetap mampu menunjukkan dinamisme uniknya saat La Roja melaju hingga akhir di Amerika Utara, tetapi kegagalan Yamal meninggalkan jejak individualnya sendiri di turnamen itu berarti ia bisa saja kembali gagal tipis dalam perburuan Ballon d'Or.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 73 gol, delapan assist. Memenangi Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Akan selalu ada mereka yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi kini setelah ia akhirnya mematahkan kutukan tanpa trofi yang begitu lama dipakai banyak orang untuk menyerangnya, penyerang Bayern Munich itu terlihat seperti sosok yang tengah mengemban misi, benar-benar bertekad menunjukkan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individual seiring ia terus mencetak gol dengan laju yang luar biasa.

    Selain mencetak segunung gol, Kane juga memperlihatkan permainan menyeluruhnya dengan efek yang menghancurkan bagi juara Bundesliga itu, sementara ia mencetak enam gol untuk Inggris dalam perjalanan mereka ke semifinal Piala Dunia. Kegagalan melangkah lebih jauh di Amerika Utara membuka peluang bagi yang lain untuk merebut Ballon d'Or darinya, tetapi mengingat ini adalah penghargaan yang secara rutin diberikan kepada pemain yang menikmati musim individual terbaik, sulit membantah jika Kane finis di puncak podium.