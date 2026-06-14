Seperti dilaporkan surat kabar Portugal Correio da Manha, juara Bundesliga asal Jerman tersebut telah bersedia menurunkan nilai transfer yang diminta untuk gelandang tersebut.
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Potongan biaya transfer? FC Bayern München tampaknya sangat ingin melepas pemain yang masuk daftar pemecatan
Meskipun FCB dilaporkan sebelumnya bersikeras meminta jumlah sebesar 30 juta euro — yang juga telah disepakati sebagai biaya transfer tetap dalam kontrak peminjaman pemain asal Portugal tersebut di Tottenham Hotspur jika terjadi pembelian — klub asal Munich itu kini dilaporkan hanya ingin mendapatkan "hanya" 25 juta euro untuk pemain berusia 30 tahun tersebut.
Yang terpenting, juara Jerman saat ini ingin segera menjual Palhinha agar bisa menghapus namanya dari daftar gaji secepat mungkin. Di Munich, sang gelandang kabarnya menerima gaji sekitar 8,5 juta euro per tahun.
Pemain asal Portugal ini bergabung dengan FCB dari FC Fulham pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar 51 juta euro. Dengan demikian, FCB akan mengalami kerugian lebih dari 50 persen jika menjualnya dengan ketentuan tersebut.
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Joao Palhinha tidak lagi memiliki masa depan di FC Bayern München
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Palhinha tidak lagi memiliki masa depan di Bayern. Dulu didatangkan atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel, Vincent Kompany kemudian hampir tidak pernah memainkannya lagi.
Setelah tampil dalam 25 pertandingan pada musim pertamanya di Munich, yang sebagian besar hanya sebagai pemain pengganti, FCB meminjamkan Palhinha ke Spurs pada musim panas 2025. Di sana, ia menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam musim lalu yang sangat mengecewakan bagi Tottenham, sehingga klub London tersebut masih mempertimbangkan untuk merekrutnya secara permanen.
Pemain itu sendiri dikabarkan lebih memilih kembali ke tanah airnya di Portugal. Kontak dengan Sporting Lisbon dilaporkan telah terjalin selama beberapa minggu. Palhinha bahkan dikabarkan bersedia mengurangi sebagian gajinya.