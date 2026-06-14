Meskipun FCB dilaporkan sebelumnya bersikeras meminta jumlah sebesar 30 juta euro — yang juga telah disepakati sebagai biaya transfer tetap dalam kontrak peminjaman pemain asal Portugal itu di Tottenham Hotspur jika terjadi pembelian — klub asal Munich tersebut kini dilaporkan hanya ingin mendapatkan "hanya" 25 juta euro untuk pemain berusia 30 tahun tersebut.

Yang terpenting, juara Jerman saat ini ingin segera menjual Palhinha agar bisa menghapusnya dari daftar gaji secepat mungkin. Di Munich, sang gelandang kabarnya menerima sekitar 8,5 juta euro per tahun.

Pemain asal Portugal ini bergabung dengan FCB dari FC Fulham pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar 51 juta euro. Dengan demikian, FCB akan mengalami kerugian lebih dari 50 persen jika menjualnya dengan ketentuan tersebut.