Potong rambut untuk Marc Cucurella? Bek sayap Chelsea dan timnas Spanyol itu bercanda bahwa ia akan mencukur rambut ikalnya yang terkenal jika La Roja menjuarai Piala Dunia

Pemain internasional Spanyol ini kini tak kalah terkenal karena kepribadiannya di luar lapangan dibandingkan penampilannya yang tak kenal lelah di atas lapangan. Menyusul tingkah lakunya yang viral selama Euro, Cucurella kembali memanfaatkan media sosial untuk membangkitkan antusiasme menjelang turnamen besar berikutnya. Dalam sebuah video yang penuh teka-teki, bek tersebut berbicara kepada dunia dengan ekspresi serius, sambil menyatakan: "Piala Dunia akan segera tiba, tapi tahun ini, aku tidak akan mewarnainya."

Pesan tersebut langsung membuat para penggemar heboh, dengan banyak yang berspekulasi bahwa "tidak mewarnainya" berarti ia akan mengambil langkah ekstrem dan mencukur habis rambut ikalnya yang ikonik jika tim asuhan Luis de la Fuente berhasil mengangkat trofi. Setelah membuktikan bahwa ia adalah orang yang menepati janji, prospek Cucurella yang botak telah menjadi topik pembicaraan kedua setelah peluang Spanyol untuk meraih trofi di Amerika Utara.



