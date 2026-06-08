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Potong rambut untuk Marc Cucurella? Bek sayap Chelsea dan timnas Spanyol itu bercanda bahwa ia akan mencukur rambut ikalnya yang terkenal jika La Roja menjuarai Piala Dunia
Janji baru yang berani untuk tahun 2026
Pemain internasional Spanyol ini kini tak kalah terkenal karena kepribadiannya di luar lapangan dibandingkan penampilannya yang tak kenal lelah di atas lapangan. Menyusul tingkah lakunya yang viral selama Euro, Cucurella kembali memanfaatkan media sosial untuk membangkitkan antusiasme menjelang turnamen besar berikutnya. Dalam sebuah video yang penuh teka-teki, bek tersebut berbicara kepada dunia dengan ekspresi serius, sambil menyatakan: "Piala Dunia akan segera tiba, tapi tahun ini, aku tidak akan mewarnainya."
Pesan tersebut langsung membuat para penggemar heboh, dengan banyak yang berspekulasi bahwa "tidak mewarnainya" berarti ia akan mengambil langkah ekstrem dan mencukur habis rambut ikalnya yang ikonik jika tim asuhan Luis de la Fuente berhasil mengangkat trofi. Setelah membuktikan bahwa ia adalah orang yang menepati janji, prospek Cucurella yang botak telah menjadi topik pembicaraan kedua setelah peluang Spanyol untuk meraih trofi di Amerika Utara.
Reaksi keluarga dan perbincangan di media sosial
Bukan hanya para penggemar yang bereaksi terhadap berita tersebut; lingkaran terdekat Cucurella juga turut memberikan tanggapan mengenai penampilan barunya yang mungkin akan diadopsi. Pasangannya membagikan video reaksinya di media sosial, tampak jelas terkejut dan cemas menghadapi kemungkinan sang bek kehilangan gaya rambut andalannya. Tanggapannya lugas dan jenaka: "Tanpa rambut keritingmu, kamu tidak boleh pulang ke rumah."
Interaksi ini telah menambahkan lapisan drama rumah tangga ke dalam dunia sepak bola, menyoroti betapa rambut sang pemain telah menjadi bagian dari identitasnya. Meskipun mendapat peringatan dari rumah, pemain Chelsea ini tampaknya tidak gentar, dan tetap mempertahankan persona "Cucu" yang telah menjadikannya pahlawan kultus di antara para pendukung Chelsea dan Spanyol selama dua belas bulan terakhir.
Pendapat di ruang ganti
Di dalam markas tim nasional Spanyol, lelucon itu dengan cepat menyebar di antara rekan-rekan setimnya. Beberapa anggota skuad dilaporkan bercanda bahwa mereka ingin memenangkan Piala Dunia hanya untuk melihat apakah bek sayap itu benar-benar akan memotong rambutnya. Semangat di dalam tim tetap tinggi, dengan Cucurella sering berperan sebagai penghibur utama selama masa turnamen yang panjang.
Sementara beberapa rekan setimnya memancingnya, yang lain kurang yakin ingin melihat hasilnya. "Beberapa pemain bercanda bahwa mereka ingin menang hanya untuk melihat apa yang akan terjadi," kata seorang sumber yang dekat dengan kamp, mencatat bahwa komitmen bek tersebut terhadap janjinya sudah terkenal di ruang ganti. Jika dia mengatakan akan melakukannya, dia biasanya melakukannya.
- Getty Images Sport
Sebuah fenomena pemasaran
Gaya rambut Cucurella telah berkembang melampaui sekadar pilihan gaya menjadi fenomena pemasaran yang sesungguhnya. Setelah taruhannya di Euro 2024 memicu kampanye besar-besaran bersama merek perawatan rambut Garnier, banyak yang bertanya-tanya apakah aksi terbarunya ini merupakan langkah terkoordinasi lainnya. Namun, sikap "tidak mewarnai rambut" yang ditunjukkan sang bek ini mengisyaratkan pendekatan yang lebih "liar" dan spontan dalam perayaan Piala Dunia-nya. Entah ini merupakan kampanye yang direncanakan atau sekadar momen kegilaan, hitungan mundur menuju Piala Dunia 2026 kini memiliki daya tarik tambahan bagi para pengamat.