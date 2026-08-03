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'Potensi luar biasa untuk membuat program Tim Nasional Putra semakin kuat' - Mauricio Pochettino resmi kembali ke USMNT setelah sang pelatih meneken kontrak baru hingga Piala Dunia 2030
- Getty
Apa yang terjadi
U.S. Soccer mengonfirmasi kembalinya Pochettino pada Senin setelah pelatih asal Argentina itu resmi menandatangani kontrak baru. Kembalinya Pochettino sebenarnya sudah dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu, dengan pembicaraan awal bahkan terjadi sebelum perjalanan USMNT di Piala Dunia. Setelah tim tersingkir oleh Belgia, Pochettino mengatakan kedua pihak akan meninjau kembali pembicaraan setelah periode istirahat, dan periode istirahat itu kini berujung pada berlanjutnya kemitraan antara pelatih dan federasi.
Sebagai bagian dari kembalinya Pochettino, ia dan stafnya akan memberi fokus yang lebih besar pada gambaran besar sepak bola Amerika, termasuk jalur tim nasional, sepak bola usia muda, kepelatihan, dan aspek teknis lain dari olahraga ini di negara tersebut.
Dari perspektif tim nasional senior, Pochettino akan menghadapi banyak laga besar dalam perjalanan menuju 2030. Amerika Serikat akan tampil di Nations League dan Gold Cup pada 2027 dan 2029, sementara laporan menyebut Amerika Serikat akan kembali menjadi tuan rumah Copa America pada 2028.
Mirip seperti saat ia pertama kali direkrut, U.S. Soccer dapat melakukan perekrutan ini berkat kontribusi dari Kenneth C. Griffin, Founder and CEO of Citadel and Founder of Griffin Catalyst, sementara kontribusi tambahan diberikan oleh Scott Goodwin, Adam Freede, dan beberapa mitra lainnya.
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'Berikan dampak yang bertahan lama'
"Bekerja sama dengan U.S. Soccer selama dua tahun terakhir, menjadi jelas bagi kami bahwa ada potensi luar biasa untuk membuat program Tim Nasional Putra menjadi lebih kuat lagi," kata Pochettino dalam sebuah pernyataan. "Semangat yang kami rasakan dari para suporter sepanjang Piala Dunia hanya semakin menguatkan keyakinan kami tentang apa yang mungkin dicapai di sini.
"Kami antusias dengan kesempatan untuk membawa seluruh pengalaman dan pengetahuan kami ke lebih banyak area di U.S. Soccer sembari membantu memperkuat jalur pengembangan bagi pemain, pelatih, dan tim di seluruh Federasi. Kami ingin mencoba memberikan dampak jangka panjang bagi olahraga ini di negara yang telah menyambut kami dengan sangat hangat, dan agar dampak itu melampaui hasil di lapangan."
- Getty Images Sport
Perjalanan Pochettino sejauh ini
Setelah menjalani kiprah di beberapa klub top dunia, termasuk Paris Saint-Germain dan Tottenham, Pochettino awalnya direkrut oleh U.S. Soccer pada musim gugur 2024, memberinya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan Piala Dunia.
Setelah menghabiskan sebagian besar dari 18 bulan tersebut untuk mengevaluasi talenta dan membangun kembali kultur USMNT, Pochettino membawa AS finis di puncak grup Piala Dunia mereka, memastikan kemenangan dengan satu pertandingan tersisa setelah memulai turnamen dengan kemenangan atas Paraguay dan Australia. AS kemudian mengalahkan Bosnia & Herzegovina di laga babak 32 besar sebelum tersingkir dari Belgia di babak 16 besar.
- Getty Images
Apa yang terjadi selanjutnya?
Agenda berikutnya bagi USMNT adalah jeda internasional musim gugur, yang akan mencakup empat pertandingan pada akhir September hingga awal Oktober.
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