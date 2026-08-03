U.S. Soccer mengonfirmasi kembalinya Pochettino pada Senin setelah pelatih asal Argentina itu resmi menandatangani kontrak baru. Kembalinya Pochettino sebenarnya sudah dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu, dengan pembicaraan awal bahkan terjadi sebelum perjalanan USMNT di Piala Dunia. Setelah tim tersingkir oleh Belgia, Pochettino mengatakan kedua pihak akan melanjutkan kembali pembicaraan setelah periode istirahat, dan periode istirahat itu kini berujung pada kelanjutan kemitraan antara pelatih dan federasi.

Sebagai bagian dari kembalinya Pochettino, ia dan stafnya akan memberi fokus yang lebih besar pada gambaran besar sepak bola Amerika, termasuk jalur tim nasional, sepak bola usia muda, kepelatihan, dan aspek teknis lain dari olahraga ini di negara tersebut.

Dari perspektif tim nasional senior, Pochettino akan menghadapi banyak laga besar dalam perjalanan menuju 2030. Amerika Serikat akan tampil di Nations League dan Gold Cup pada 2027 dan 2029, sementara laporan menyebut bahwa Amerika Serikat akan kembali menjadi tuan rumah Copa America pada 2028.

Seperti saat ia pertama kali direkrut, U.S. Soccer dapat melakukan perekrutan ini berkat kontribusi dari Kenneth C. Griffin, Founder and CEO of Citadel and Founder of Griffin Catalyst, sementara kontribusi tambahan diberikan oleh Scott Goodwin, Adam Freede, dan beberapa mitra lainnya.