'Posisi tersulit di dunia' - Erling Haaland harus menghadapi '200 juta' pemain bertahan saat Pep Guardiola membela bintang Man City tersebut
Penurunan performa yang tiba-tiba
Meskipun menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Premier, ketajaman Haaland tampak memudar pada paruh kedua musim ini. Setelah awal musim yang gemilang dengan mencetak 19 gol dalam 17 pertandingan liga pertamanya, striker asal Norwegia ini hanya mampu mencetak tiga gol dalam 12 pertandingan liga terakhirnya. Namun, Guardiola menolak menyalahkan bintang andalannya itu, dan justru menyoroti banyaknya pemain yang dikerahkan manajer tim lawan untuk mengawal pemain berusia 25 tahun tersebut.
Kunjungan City baru-baru ini ke London Stadium, yang berakhir imbang 1-1, dengan jelas menggambarkan tekanan taktis yang saat ini dihadapi Haaland. Terisolasi di ujung lapangan, ia terus-menerus dikepung oleh barisan pertahanan yang disiplin dan rapat, sehingga kesulitan menemukan celah ruang yang biasanya menjadi andalannya.
"Tahukah Anda berapa banyak bek tengah yang mengelilinginya hari ini? 200 juta," kata Guardiola setelah pertandingan. "Tahukah Anda berapa banyak gelandang bertahan? Itu adalah posisi tersulit di dunia, jadi untuk itu kami harus mengandalkan pemain sayap untuk menempatkannya di sana. Kami selalu berusaha. Itu tidak mudah dan terkadang kami mengalami periode-periode seperti itu dan kami harus menerimanya.”
Wilayah yang belum pernah dijamah bagi pemenang Sepatu Emas dua kali
Kebuntuan yang sedang dialami saat ini telah menarik perhatian banyak pengamat, dengan mantan gelandang Chelsea Joe Cole mencatat bahwa performa Haaland telah merosot ke level yang belum pernah terlihat sejak masa kecilnya. "Ini adalah wilayah yang belum pernah dia alami sebelumnya, performa seperti itu," kata Cole dalam sesi analisis pasca-pertandingan untuk TNT Sports. "Dia belum pernah tampil seburuk ini sejak dia mungkin berusia sekitar tujuh tahun."
Harapan untuk lolos ke Liga Premier dan Liga Champions kini berada di ujung tanduk
Dengan delapan pertandingan tersisa, City harus berjuang keras untuk merebut kembali gelar juara Liga Premier. Berada di posisi kedua dan tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal, mereka tak boleh lagi melakukan kesalahan, dan performa Haaland bisa menjadi faktor penentu apakah mereka mampu melakukan kebangkitan di akhir musim. Namun, sebelum mereka dapat melanjutkan perburuan gelar domestik, pasukan Guardiola harus terlebih dahulu menaklukkan tantangan yang jauh lebih berat di Eropa saat mereka berusaha membalikkan defisit 3-0 melawan Real Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium.
