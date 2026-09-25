'Posisi ketiga bukan tujuan kami!' - Tasos Douvikas angkat bicara setelah gol kemenangan Yunani pada menit ke-95 di Beograd

Pahlawan kemenangan Yunani, Tasos Douvikas, mengungkapkan kegembiraannya setelah menanduk masuk bola pada menit ke-95 untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Serbia di Beograd. Masuk dari bangku cadangan sebagai bagian dari sistem serangan ganda terlambat Ivan Jovanovic, penyerang Como itu melompat paling tinggi di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan silang Kostas Tsimikas.

Gol pembuka cepat pada menit keempat dari Andrija Zivkovic sempat membawa Serbia unggul lebih dulu di Stadion Rajko Mitic.

Namun, gol penyeimbang Christos Tzolis pada babak kedua membuka jalan bagi intervensi dramatis Douvikas di akhir laga.