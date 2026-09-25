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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Posisi ketiga bukan tujuan kami!' - Tasos Douvikas angkat bicara setelah gol kemenangan Yunani pada menit ke-95 di Beograd

Greece
A. Douvikas
UEFA Nations League A

Penyerang pengganti Tasos Douvikas mencetak gol sundulan kemenangan dramatis pada menit ke-95 saat Yunani bangkit dengan impresif untuk mengalahkan Serbia 2-1 di Beograd. Berbicara setelah pertandingan, pencetak gol penentu kemenangan itu menepis pembicaraan soal puas dengan finis di posisi ketiga, sambil menegaskan bahwa skuad Ivan Jovanovic membidik target yang jauh lebih tinggi.

  • Douvikas cetak gol sundulan pada menit ke-95 untuk memastikan comeback dramatis

    Pahlawan kemenangan Yunani, Tasos Douvikas, mengungkapkan kegembiraannya setelah menanduk masuk bola pada menit ke-95 untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Serbia di Beograd. Masuk dari bangku cadangan sebagai bagian dari sistem serangan ganda terlambat Ivan Jovanovic, penyerang Como itu melompat paling tinggi di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan silang Kostas Tsimikas.

    Gol pembuka cepat pada menit keempat dari Andrija Zivkovic sempat membawa Serbia unggul lebih dulu di Stadion Rajko Mitic.

    Namun, gol penyeimbang Christos Tzolis pada babak kedua membuka jalan bagi intervensi dramatis Douvikas di akhir laga.

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  • imago-sport-1083743672.jpgMN Press Photo

    Penyerang memuji ketenangan tim dan kedalaman skuad

    Berbicara setelah peluit akhir kepada NOVA, Douvikas memuji rekan-rekan setimnya karena tetap menjaga disiplin taktis meski kebobolan gol cepat saat bermain di kandang lawan. Ia menegaskan bahwa kedalaman skuad Yunani memainkan peran penting dalam membalikkan momentum pada fase akhir pertandingan.

    Sang penyerang juga dengan bercanda berjanji akan mentraktir Tsimikas sebagai bentuk apresiasi atas umpan akurat bek Liverpool itu.

    "Kami sangat senang," kata Douvikas. "Itu adalah kemenangan penting, kami menang pada laga perdana di kandang lawan. Gol itu terasa dingin, tetapi kami menunjukkan karakter dan tetap bersatu. Kami punya banyak pemain bagus, dan sangat penting bagi tim untuk memiliki kedalaman bangku cadangan."

  • Douvikas membidik target ambisius melampaui posisi ketiga di Liga A

    Menanggapi anggapan bahwa kemenangan di Beograd memberi fondasi kuat untuk finis di peringkat ketiga Grup A2, Douvikas dengan tegas menolak mentalitas defensif apa pun. Sang penyerang menegaskan bahwa generasi bertalenta Yunani memiliki kualitas untuk bersaing langsung melawan negara-negara terbaik Eropa.

    Komentarnya selepas pertandingan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan diri di dalam skuad Jovanovic setelah promosi mereka ke League A.

    "Peringkat ketiga itu penting," jelas Douvikas. "Tetapi posisi itu bukan tujuan kami. Kami menatap sangat tinggi, kami punya tim dengan pemain-pemain luar biasa."

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    Pencetak gol kemenangan mendedikasikan gol penentu kemenangan untuk keluarga yang tengah menantikan kelahiran anggota baru

    Douvikas mengungkapkan momen pribadi yang menyentuh di balik gol perayaannya, dengan mendedikasikan sundulan penentu kemenangan itu untuk istrinya yang sedang hamil dan anak mereka yang belum lahir. Ia menyebut kehadiran sang buah hati yang akan datang sebagai motivasi utamanya, baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Kemenangan ini menempatkan Yunani di puncak Grup A2 bersama Belanda setelah laga pembuka mereka.

    Tim asuhan Jovanovic kini bersiap bertandang ke Jerman untuk laga grup kedua mereka pada Minggu.

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