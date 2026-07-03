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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Portugal vs Kroasia, gol Gvardiol di menit ke-103 dianulir karena offside: muncul kontroversi. Apa yang terjadi dan penjelasan FIFA: "Chip di dalam bola menjadi penentu"

World Cup
Portugal vs Croatia
Portugal
Croatia
J. Gvardiol

Gol Gvardiol yang dianulir karena offside pada menit ke-103 dalam pertandingan Portugal melawan Kroasia, laga babak 16 besar Piala Dunia, telah memicu perdebatan dan kemarahan. Wasit asal Norwegia itu membatalkan skor 2-2 setelah melakukan pengecekan VAR: Igor Matanovic, penyerang Kroasia, diduga sedikit menyentuh bola sebelum bola sampai ke Mario Pasalic, sehingga membuatnya berada dalam posisi offside. Pasalic kemudian memberikan umpan kepada Gvardiol, yang jelas-jelas berada dalam posisi onside. Tak ada seorang pun di lapangan yang melihat sentuhan tersebut, seperti yang dikonfirmasi oleh Luka Modric setelah pertandingan: “Wasit mengatakan dia menyentuh bola, tetapi kami telah meninjau ulang tayangan ulang dan video, dan tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa dia menyentuhnya. Jika dia tidak menyentuh bola, maka itu bukan offside.”


  • SIARAN PERS FIFA

    Berikut penjelasan FIFA di X: "Berdasarkan data yang disediakan oleh Connected Ball Technology yang terintegrasi dalam bola Adidas Trionda, bola resmi Piala Dunia FIFA, terbukti bahwa Igor Matanovic dari Kroasia melakukan kontak dengan pemain lain selama aksi yang berujung pada gol melawan Portugal, sehingga wasit dapat mendeteksi offside dengan benar dan menganulir gol tersebut. Sensor IMU yang terintegrasi dalam bola Trionda mampu mendeteksi kontak sekecil apa pun, yang ditampilkan kepada penonton secara langsung sebagai 'grafik detak jantung', serta memberikan data yang belum pernah ada sebelumnya kepada ofisial pertandingan untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat."

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