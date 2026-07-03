Gol Gvardiol yang dianulir karena offside pada menit ke-103 dalam pertandingan Portugal melawan Kroasia, laga babak 16 besar Piala Dunia, telah memicu perdebatan dan kemarahan. Wasit asal Norwegia itu membatalkan skor 2-2 setelah melakukan pengecekan VAR: Igor Matanovic, penyerang Kroasia, diduga sedikit menyentuh bola sebelum bola sampai ke Mario Pasalic, sehingga membuatnya berada dalam posisi offside. Pasalic kemudian memberikan umpan kepada Gvardiol, yang jelas-jelas berada dalam posisi onside. Tak ada seorang pun di lapangan yang melihat sentuhan tersebut, seperti yang dikonfirmasi oleh Luka Modric setelah pertandingan: “Wasit mengatakan dia menyentuh bola, tetapi kami telah meninjau ulang tayangan ulang dan video, dan tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa dia menyentuhnya. Jika dia tidak menyentuh bola, maka itu bukan offside.”



