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Cristiano Ronaldo Portugal GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Portugal TIDAK PERLU mencoret Cristiano Ronaldo - namun Roberto Martinez harus belajar kapan harus mencoret bintang utamanya atau berisiko mengalami kekecewaan lagi di Piala Dunia

Opinion
Portugal
C. Ronaldo
World Cup
R. Martinez
FEATURES
Portugal vs Uzbekistan

Turnamen besar lainnya, perdebatan sengit lainnya pun kembali berkecamuk seputar keputusan Portugal yang terus memanggil Cristiano Ronaldo. Penampilan yang kurang menonjol dari penyerang veteran tersebut dalam laga pembuka Piala Dunia negaranya melawan Republik Demokratik Kongo telah memicu kembali perdebatan yang kini muncul setiap dua tahun sekali mengenai apakah ia masih layak menjadi starter untuk Selecção di usia 41 tahun. Meskipun Anda tidak boleh berharap ada perubahan nyata selama Roberto Martinez masih memimpin, sang manajer harus tahu kapan harus mengambil tindakan.

Sementara para bintang sepak bola dunia lainnya mendominasi babak pembuka Piala Dunia, penampilan Ronaldo pada hari pertandingan pertama justru menarik perhatian dan menjadi sorotan utama—namun bukan karena hal yang positif—karena ia gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang.

Terisolasi di lini depan, pencetak gol terbanyak Portugal ini nyaris tidak memiliki peluang melawan negara Afrika yang tidak diunggulkan tersebut, saat pasukan Martinez harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan, yang bertolak belakang dengan status mereka sebagai salah satu favorit pra-turnamen. Keputusan untuk mempertahankannya di lapangan selama 90 menit penuh pun memicu reaksi keras.

Hampir lima tahun sejak gol terakhir Ronaldo dalam turnamen dari permainan terbuka, Martinez akan menghadapi pertanyaan serius jika ikon yang sudah menua itu gagal mencetak gol saat menghadapi debutan Piala Dunia Uzbekistan pada hari Selasa, sementara sang pelatih tetap bersikukuh mendukungnya.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Awal yang menyedihkan

    Sementara nama-nama besar lainnya di turnamen ini, seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Harry Kane, semuanya tampil gemilang pada putaran pertama pertandingan di Piala Dunia dengan masing-masing mencetak setidaknya dua gol, Ronaldo justru mengalami hari yang sebaiknya dilupakan.

    Tanpa alasan yang jelas, Martinez membiarkannya bermain selama 90 menit penuh melawan DR Kongo. Pemain berusia 41 tahun itu hanya melepaskan tiga tembakan sepanjang pertandingan, dan tak satu pun yang mengarah ke gawang. Dua di antaranya adalah peluang setengah matang, namun ia hanya mampu melencengkan bola ke samping pada kedua kesempatan tersebut setelah menerima umpan tarik yang rumit.

    Pada akhirnya, hal itu terbukti sangat merugikan; Les Leopards berhasil merebut hasil imbang yang tak terduga berkat sundulan Yoane Wissa pada masa tambahan waktu babak pertama, dan Portugal entah bagaimana gagal mencetak gol penentu kemenangan di babak kedua dengan Ronaldo yang tampil sangat tidak menonjol, hanya melakukan sembilan sentuhan bola. Akibatnya, muncul kritik tajam terhadap Martinez karena kegagalannya mengambil tindakan.

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    'Nggak masuk akal'

    Saat berbicara setelah pertandingan, Martinez kembali melontarkan pembelaan yang aneh terhadap penyerang yang sudah menua itu, dengan teguh mempertahankan keputusannya untuk tetap membiarkan Ronaldo bermain sepanjang pertandingan meskipun faktanya Ronaldo sama sekali tidak efektif.

    "Tidak masuk akal untuk menarik keluar pencetak gol terbaik di dunia sepak bola dalam pertandingan di mana Anda membutuhkan gol," katanya, sebelum menegaskan bahwa belum ada alasan untuk panik. "Piala Dunia adalah turnamen di mana hal-hal seperti ini bisa terjadi. Argentina kalah dari Arab Saudi [pada 2022] dan kemudian berhasil menjuarai Piala Dunia. Pada 2010, Spanyol kalah dari Swiss dan kemudian menjuarai Piala Dunia. Penampilan-penampilan itu memang tidak terlihat seperti penampilan juara akhirnya, tapi itulah bagian dari prosesnya.

    "Hari ini, setelah kami mencetak gol pembuka, emosi-emosi itu berdampak negatif pada penampilan kami. Kami berhenti mengambil risiko, berhenti mencari ruang kosong, dan berhenti menembus sepertiga akhir lapangan. Itu lebih disebabkan oleh emosi daripada taktik atau teknik. Hal seperti itu bisa terjadi. Itu bagian dari Piala Dunia. Sekarang kami akan mengevaluasinya dan memperbaiki diri untuk pertandingan kedua."

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kekeringan gelar turnamen

    Martinez boleh saja bersikap seolah-olah ini hanyalah insiden terisolasi, tapi kenyataannya ini adalah masalah yang berulang bagi Portugal, dan perdebatan yang terus berkecamuk seputar bintang andalan mereka yang performanya menurun ini menjadi gangguan besar bagi negara yang seharusnya bisa bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia.

    Memang, Ronaldo mencetak sejumlah gol dalam babak kualifikasi (lima gol dalam lima penampilan) dan berperan penting dalam kemenangan negaranya di UEFA Nations League tahun lalu, tetapi kini ia telah gagal mencetak gol dalam 10 pertandingan berturut-turut di turnamen besar. Gol terbarunya tercipta pada laga pembuka Piala Dunia 2022 Selecao melawan Ghana, dan itu adalah gol penalti; sedangkan gol terakhirnya dari permainan terbuka di ajang final dicetak saat melawan Prancis pada Euro 2020 pada Juni 2021 — hampir tepat lima tahun sebelum pertandingan melawan Uzbekistan.

    Memang tidak ada salahnya mencetak banyak gol di Arab Saudi dan melawan tim-tim seperti Armenia dan Hongaria ketika tekanan relatif tidak terlalu besar, tetapi sudah sangat, sangat lama sejak Ronaldo memberikan dampak di panggung terbesar.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Sahabat yang ideal?

    Jika ada satu alasan yang bisa membenarkan dukungan teguh Martinez terhadap Ronaldo, itu adalah bahwa Portugal saat ini tidak memiliki banyak pilihan penyerang tengah yang secara konsisten tampil gemilang untuk timnas mereka, sebagaimana tercermin dari fakta bahwa hanya ada satu penyerang murni lainnya dalam skuad.

    Namun, meski perubahan pada starting XI tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, rekan setim CR7 di Al-Nassr ini sebenarnya adalah penyerang lain dari Selecao yang sedang dalam performa terbaiknya di turnamen ini. João Félix tiba di Piala Dunia setelah mencatatkan 45 gol sepanjang musim di Arab Saudi sebagai penyerang kedua yang bebas bergerak di belakang Ronaldo—termasuk 20 gol di liga—dan ia pasti merasa layak mendapatkan kesempatan.

    Lagipula, jika Martinez tidak mempermasalahkan fakta bahwa Ronaldo yang berusia 41 tahun bermain di Pro League yang relatif lebih lemah, ia seharusnya juga tidak memiliki masalah untuk memberikan kesempatan kepada Felix yang lebih muda saat Portugal sangat membutuhkan inspirasi. Oleh karena itu, sulit untuk menjelaskan mengapa mantan pemain Chelsea itu terpaksa menonton seluruh pertandingan yang berakhir imbang melawan Kongo dari bangku cadangan.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Ramos akan datang menyelamatkan?

    Lalu ada penyerang murni lainnya yang tadi kita bicarakan. Goncalo Ramos ditinggalkan di bangku cadangan hingga menit ke-83 dalam laga pembuka Portugal di Houston, karena Martinez lebih dulu mengandalkan pemain sayap Francisco Conceicao dan Rafael Leao sebelum memasukkannya, sementara Ronaldo tetap berada di lapangan bahkan setelah pemain Paris Saint-Germain itu diturunkan.

    Dulu, Ramos pernah terlihat sebagai penerus alami Ronaldo, terutama ketika mantan manajer Fernando Santos secara mengejutkan menurunkannya sebagai starter di depan penyerang legendaris itu dalam laga babak 16 besar melawan Swiss di Piala Dunia 2022, saat Ramos sedang menjalani musim yang sangat produktif bersama Benfica. Ramos pun memanfaatkan kesempatan itu dengan gemilang, mencetak hat-trick dan memberikan assist untuk gol lainnya dalam kemenangan telak 6-1.

    Namun, sejak Santos digantikan oleh Martinez pasca kegagalan Portugal di perempat final di Qatar, Ramos harus bersabar luar biasa untuk mendapatkan kesempatan, karena pelatih kepala baru itu langsung kembali mengandalkan pemain veteran ikonik tersebut dan berulang kali membela ketergantungan tersebut.

    Sebagian karena hal itu, karier striker PSG ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan baik di level klub maupun tim nasional pada musim-musim berikutnya; Ramos hanya mencetak enam gol untuk Portugal sejak turnamen 2022, sementara ia jarang menjadi starter sejak bergabung dengan raksasa Prancis tersebut pada 2023.

  • FBL-WC-2026-POR-TRAININGAFP

    Ketahui kapan harus bertindak

    Jadi, Anda tidak bisa begitu saja menyalahkan Martinez karena terus menurunkan Ronaldo sejak awal; dia mungkin sudah melewati usia 40 tahun dan kini bermain di Liga Pro Arab Saudi, tetapi catatan 30 gol dalam satu musim bersama Al-Nassr bisa dibilang cukup untuk menunjukkan bahwa dia masih mampu membuat perbedaan, dan tentu saja, dia dihormati karena cara dia merawat kondisi fisiknya.

    Namun dari sudut pandang Martinez, ini semua tentang mengetahui kapan harus bertindak—bahkan jika itu berarti mengecewakan kaptennya yang dihormati. Meskipun rekan-rekan setimnya gagal memanfaatkan kelebihannya akibat minimnya umpan dari sayap dan kurangnya kreativitas di lini tengah, Ronaldo tetap tampil sangat tidak menonjol di babak kedua saat menghadapi DR Kongo yang tidak diunggulkan, padahal timnya sangat membutuhkan gol.

    Meskipun ia mungkin masih bisa menciptakan momen penting (bahkan jika itu dari titik penalti), manajer perlu menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi membiarkan Ronaldo bermain selama 90 menit penuh, dan situasi-situasi seperti itulah yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemain seperti Felix dan Ramos sebagai penentu kemenangan potensial dari bangku cadangan.

    Jika Ronaldo tidak mampu mengakhiri puasa golnya di turnamen ini saat menghadapi debutan Piala Dunia Uzbekistan, keributan seputar gangguan ini hanya akan semakin memuncak.

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