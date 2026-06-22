Portugal TIDAK PERLU mencoret Cristiano Ronaldo - namun Roberto Martinez harus belajar kapan harus mencoret bintang utamanya atau berisiko mengalami kekecewaan lagi di Piala Dunia

Sementara para bintang sepak bola dunia lainnya mendominasi babak pembuka Piala Dunia, penampilan Ronaldo pada hari pertandingan pertama justru menarik perhatian dan menjadi sorotan utama—namun bukan karena hal yang positif—karena ia gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang.

Terisolasi di lini depan, pencetak gol terbanyak Portugal ini nyaris tidak memiliki peluang melawan negara Afrika yang tidak diunggulkan tersebut, saat pasukan Martinez harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan, yang bertolak belakang dengan status mereka sebagai salah satu favorit pra-turnamen. Keputusan untuk mempertahankannya di lapangan selama 90 menit penuh pun memicu reaksi keras.

Hampir lima tahun sejak gol terakhir Ronaldo dalam turnamen dari permainan terbuka, Martinez akan menghadapi pertanyaan serius jika ikon yang sudah menua itu gagal mencetak gol saat menghadapi debutan Piala Dunia Uzbekistan pada hari Selasa, sementara sang pelatih tetap bersikukuh mendukungnya.