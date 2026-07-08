Tentu saja, bukan berarti jutaan penggemar di seluruh dunia tidak merasa sangat kecewa dengan pupusnya “mimpi” Ronaldo di Piala Dunia. Bahkan dia sendiri sempat mengira semuanya sudah berakhir baginya setelah bencana pribadi yang dialaminya di Qatar 2022 — namun dia berhasil lolos ke putaran final keenamnya pada usia 41 tahun, yang secara objektif merupakan pencapaian luar biasa, bukti ketangguhan luar biasa dan program kebugarannya yang terkenal.

"Dia adalah seorang jenius, seorang superstar," kata Rooney tentang mantan rekan setimnya di Manchester United itu kepada BBC Sport. "Apa yang telah dia berikan kepada sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Dia pasti kecewa karena dia yakin bisa memenangkan turnamen ini."

Namun, satu-satunya orang lain yang berbagi keyakinan itu adalah Roberto Martinez — dan itulah satu-satunya hal yang benar-benar menyedihkan dari tersingkirnya Portugal lebih awal: fakta bahwa seorang individu diizinkan berulang kali mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan tim, dan bahkan seluruh bangsa.