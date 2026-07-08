Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Cristiano Ronaldo Roberto Martinez Portugal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Portugal seharusnya tidak pernah membiarkan Roberto Martinez dan Cristiano Ronaldo menyia-nyiakan kesempatan generasi emas mereka untuk menjuarai Piala Dunia

Opinion
Portugal
C. Ronaldo
World Cup
R. Martinez
FEATURES
Portugal vs Spain

Wayne Rooney menggambarkan penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia sebagai "hari yang menyedihkan bagi sepak bola". Namun, sebenarnya tidak demikian. Tidak juga. Ronaldo mungkin merupakan salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah olahraga, tetapi kemenangan Spanyol atas tim Portugal yang tampil lesu, ditambah dengan kekalahan telak yang diderita Amerika Serikat dari Belgia, justru menjadikan tanggal 6 Juli 2026 sebagai hari yang cukup baik bagi dunia sepak bola.

Tentu saja, bukan berarti jutaan penggemar di seluruh dunia tidak merasa sangat kecewa dengan pupusnya “mimpi” Ronaldo di Piala Dunia. Bahkan dia sendiri sempat mengira semuanya sudah berakhir baginya setelah bencana pribadi yang dialaminya di Qatar 2022 — namun dia berhasil lolos ke putaran final keenamnya pada usia 41 tahun, yang secara objektif merupakan pencapaian luar biasa, bukti ketangguhan luar biasa dan program kebugarannya yang terkenal.

"Dia adalah seorang jenius, seorang superstar," kata Rooney tentang mantan rekan setimnya di Manchester United itu kepada BBC Sport. "Apa yang telah dia berikan kepada sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Dia pasti kecewa karena dia yakin bisa memenangkan turnamen ini."

Namun, satu-satunya orang lain yang berbagi keyakinan itu adalah Roberto Martinez — dan itulah satu-satunya hal yang benar-benar menyedihkan dari tersingkirnya Portugal lebih awal: fakta bahwa seorang individu berulang kali dibiarkan mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan tim, dan bahkan seluruh bangsa.

  • Roberto Martinez Getty

    Orang Gila

    Lagipula, tidak ada yang mengejutkan sama sekali dari kegagalan Portugal yang mengecewakan di babak 16 besar di Arlington. Hal itu sudah bisa diprediksi.

    Perjalanan Selecao di Piala Dunia memang selalu akan berakhir dengan air mata, kekecewaan, dan tuduhan kesalahan manajemen yang parah, karena itulah tepatnya bagaimana Euro 2024 berakhir. Lagi pula, jika melakukan hal yang sama berulang-ulang adalah definisi kegilaan, maka Martinez adalah orang gila.

    Akibatnya, meskipun keputusan untuk membiarkan Goncalo Ramos duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan saat kalah dari Spanyol seharusnya mengejutkan, hal itu sepenuhnya sejalan dengan kebijakan pemilihan pemain Martinez: Ronaldo dan 10 pemain lainnya.

    Ramos mungkin masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan dalam kemenangan 2-1 Portugal yang beruntung atas Kroasia, tetapi tidak pernah ada kemungkinan Martinez akan memilih pemain berusia 25 tahun itu daripada Ronaldo.

    • Iklan
  • Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Kampanye yang berantakan

    Sejak saat ia secara tak terduga dipercayakan tanggung jawab untuk mengasuh ‘Generasi Emas’ negara lain, mantan pelatih Belgia itu dengan jelas menyatakan bahwa Ronaldo adalah andalannya. Hal pertama yang dilakukan Martinez, sebenarnya, adalah terbang ke Arab Saudi untuk memberi tahu penyerang veteran itu bahwa ia berniat membangun timnya berpusat pada Ronaldo — meskipun sudah sangat jelas selama Piala Dunia 2022 bahwa Ronaldo tak lagi mampu bersaing di level tertinggi.

    Hasil akhirnya adalah kampanye Euro 2024 yang bencana, di mana Ronaldo melepaskan 23 tembakan ke gawang di Jerman—sebuah rekor—tanpa mencetak satu gol pun.

    Martinez seharusnya langsung dipecat oleh Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) saat itu juga — tetapi karena pelatih asal Spanyol yang tidak berani itu dibiarkan tetap memimpin, dan Ronaldo sudah lama menjadi sekadar penonton bagi Portugal, kecelakaan parah musim panas ini sudah sangat bisa diprediksi.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Aku kembali! Aku kembali!"

    Tanda-tanda peringatan sudah terlihat sejak awal, saat Portugal hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Republik Demokratik Kongo dalam laga pembuka turnamen.

    Ronaldo dengan bangga menyatakan, "Aku kembali! Aku kembali!" setelah mencetak dua gol melawan Uzbekistan — namun ia kembali menghilang saat Portugal tampil lemah lagi melawan Kolombia.

    Sebuah tendangan penalti melawan Kroasia setidaknya memungkinkannya mencetak gol pertamanya di babak gugur Piala Dunia, tetapi ia begitu tidak efektif di lini depan (tendangan penalti itu adalah satu-satunya sentuhannya di kotak penalti sepanjang malam) sehingga bahkan Martinez merasa tidak punya pilihan selain menariknya keluar di menit-menit akhir pertandingan yang tampaknya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu hingga Ramos mencetak sundulan menakjubkan di menit-menit akhir.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    'Sudah 23 tahun berusaha membunuhku'

    Ronaldo merasa kesal dengan berbagai spekulasi selanjutnya yang menyatakan bahwa sudah waktunya baginya untuk pensiun, dan sebagai tanggapan atas apa yang ia anggap sebagai serangan terus-menerus terhadap prestasinya, ia pun bersikap defensif.

    "Saya tidak akan menjadi lebih atau kurang sebagai Cristiano Ronaldo hanya karena saya memenangkan Piala Dunia," tegasnya. "Saya bahkan berterima kasih atas serangan-serangan yang saya rasakan setelah berusia 40 tahun... Kritik adalah cara Anda berkembang, jadi terima kasih telah melakukannya.

    "Apa pun yang terjadi besok, Cristiano Ronaldo akan pergi dengan hati nurani yang bersih — bukan 100%, tapi 1.000%, karena dalam hidup dan sepak bola, saya telah memberikan segalanya. Kalian telah berusaha menghancurkan saya selama 23 tahun terakhir, tapi kalian pasti sudah menyadari bahwa itu tidak sepadan, itu hanya buang-buang waktu, namun kalian terus mencoba dan mencoba dan mencoba dan mencoba dan mencoba. Seperti yang saya katakan sebelumnya, [saya akan berhenti] ketika saya yang memilih, bukan ketika kalian yang memilih."

    Tentu saja orang bisa memahami mengapa Ronaldo merasa ia layak mendapatkan lebih banyak rasa hormat, dan perlu ditekankan bahwa statusnya sebagai salah satu pencetak gol terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, warisan dan reputasinya tidak diragukan lagi telah ternoda oleh penampilan dan perilakunya di tiga turnamen terakhir dalam karier internasionalnya — karena ia akan dikenang karena pada akhirnya lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat selama empat tahun terakhir itu.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dari berkah menjadi beban

    Membangun tim di sekitar Ronaldo memang bisa dimengerti sepenuhnya — tapi hanya sampai batas tertentu. Waktu tak sekadar mengejar Ronaldo di Amerika Utara; ia sudah menguasainya sejak 2022 — bahkan mungkin lebih lama lagi. Akibatnya, Ronaldo justru menjadi beban bagi tim yang dulu ia bawa ke puncak; kegagalan mereka mencapai setidaknya babak semifinal baik di Piala Dunia maupun Euro sejak mereka menjuarai turnamen terakhir pada 2016 menggambarkan hal itu dengan sempurna.

    Apakah pemain kunci seperti Bruno Fernandes gagal menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia? Tidak diragukan lagi. Namun, ketika begitu banyak talenta top dalam tim yang sama bermain buruk, pertanyaan harus diajukan kepada pelatih dan asistennya yang de facto.

    Sungguh tidak ada alasan bagi tim Portugal yang begitu kuat untuk tampil begitu buruk — pertama di Euro 2024, dan kemudian lagi di Piala Dunia.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Seharusnya mendapat yang lebih baik

    Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, dan Fernandes semuanya bisa mengklaim sebagai pemain terbaik—atau salah satu yang terbaik—di dunia dalam posisi masing-masing, tetapi tak satu pun dari mereka mampu tampil sebaik biasanya. Mengapa?

    Bahkan Martinez sendiri mengakui bahwa Portugal memiliki tim yang mampu memenangkan Piala Dunia dan sekarang setelah ia gagal melakukannya, "tidak ada gunanya melanjutkan".

    Sejujurnya, tidak ada gunanya mempekerjakannya sejak awal, jika fokus utamanya hanyalah memanjakan seorang superstar daripada membangun tim pemenang. Masa kepelatihan Martinez pada dasarnya adalah pemborosan waktu, dan pemborosan sekelompok pemain hebat. Bernardo Silva & kawan-kawan layak mendapatkan manajer yang lebih baik dan lebih tangguh. Dan Ronaldo pun seharusnya mendapatkannya.

    Dia sebenarnya bisa menjadi pemain pengganti yang berpengaruh bagi Portugal jika dia bisa diyakinkan untuk menerima peran sebagai pemain cadangan. Sebaliknya, dia dimanjakan hingga tingkat yang konyol sehingga sekali lagi mempermalukan dirinya sendiri di panggung terbesar sepak bola.

    Dalam hal itu, kepergiannya yang terlambat dari tim nasional bahkan bukanlah hari yang begitu menyedihkan bagi Portugal. Di tengah segala rasa terima kasih atas apa yang telah diberikan Ronaldo kepada mereka selama masa kejayaannya, kepergiannya justru terasa seperti suatu kelegaan.