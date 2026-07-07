Tak ada yang bisa dilakukan bagi Portugal yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 dan kembali menunda kemenangan pertamanya di turnamen ini. Kekalahan 1-0 dari Spanyol di babak 16 besar, yang dipicu oleh gol Mikel Merino, menjadi pukulan telak. Dengan demikian, petualangan Piala Dunia tim asuhan Cristiano Ronaldo dan pelatih Roberto Martinez berakhir dengan banyak penyesalan. Kekalahan ini akan meninggalkan dampak: ini mungkin menjadi penampilan terakhir CR7 (yang telah mengumumkannya sebelumnya) dan juga penampilan terakhir mantan pelatih Belgia tersebut.
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Portugal, perpisahan dengan Roberto Martinez: pelatih kepala baru adalah Jorge Jesus, pilihan favorit Cristiano Ronaldo
Di akhir pertandingan, pelatih Portugal, Roberto Martinez, mengatakan: "Kami bertanding melawan salah satu tim favorit di Piala Dunia. Dan saya rasa kami benar-benar mampu mengimbangi mereka. Kami hanya membutuhkan sedikit keberuntungan tambahan dalam peluang-peluang yang tercipta di sepertiga akhir lapangan. Menurut saya, ini adalah pertandingan terbaik di turnamen ini sejauh ini. Pertandingan ini setidaknya bisa berlanjut ke babak perpanjangan waktu, dan hal itu bisa mengubah banyak hal."
"Ini adalah pertandingan terakhir saya bersama tim nasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Portugal. Saya akan membawa kenangan ini seumur hidup. Kami mencatatkan statistik terbaik dalam sejarah Seleção dan memenangkan Nations League. Terima kasih kepada semua pihak atas profesionalismenya. Sekarang wajar jika presiden memilih pelatih lain. Saya yakin bahwa ketika saya ditunjuk, saya harus memenangkan Piala Dunia ini. Presiden bisa saja menunjuk pelatih baru; kontrak saya berakhir hari ini, jadi wajar jika dia membuat keputusan yang berbeda.”
Pelatih asal Spanyol itu memimpin Portugal sejak Januari 2023, saat ia menggantikan Fernando Santos setelah Piala Dunia di Qatar. Dan di Lisbon, mereka sudah yakin bahwa pengganti Roberto Martinez adalah Jorge Jesus, seperti yang telah diungkap oleh A Bola. Pelatih asal Portugal berusia 71 tahun ini adalah pilihan Presiden FPF, Pedro Proença: dialah yang akan memimpin timnas Portugal menuju Euro 2028 dan Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan bersama oleh Portugal, Spanyol, dan Maroko. Sebagai sosok yang sangat berpengalaman di bangku cadangan, Jorge Jesus meninggalkan Al Nassr pada akhir musim lalu setelah meraih gelar pertama di Saudi Pro League bersama Cristiano Ronaldo: ia adalah pelatih yang dihargai oleh mantan bintang Real Madrid tersebut yang, siapa tahu, dengan kehadirannya di bangku cadangan, mungkin akan berubah pikiran dan kembali ke tim nasional, setelah sebelumnya menyatakan bahwa pertandingan melawan Spanyol mungkin menjadi penampilan terakhirnya dengan seragam negaranya.
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