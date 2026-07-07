Portugal, perpisahan dengan Roberto Martinez: pelatih kepala baru adalah Jorge Jesus, pilihan favorit Cristiano Ronaldo

Di akhir pertandingan, pelatih Portugal, Roberto Martinez, mengatakan: "Kami bertanding melawan salah satu tim favorit di Piala Dunia. Dan saya rasa kami benar-benar mampu mengimbangi mereka. Kami hanya membutuhkan sedikit keberuntungan tambahan dalam peluang-peluang yang tercipta di sepertiga akhir lapangan. Menurut saya, ini adalah pertandingan terbaik di turnamen ini sejauh ini. Pertandingan ini setidaknya bisa berlanjut ke babak perpanjangan waktu, dan hal itu bisa mengubah banyak hal."





"Ini adalah pertandingan terakhir saya bersama tim nasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Portugal. Saya akan membawa kenangan ini seumur hidup. Kami mencatatkan statistik terbaik dalam sejarah Seleção dan memenangkan Nations League. Terima kasih kepada semua pihak atas profesionalismenya. Sekarang wajar jika presiden memilih pelatih lain. Saya yakin bahwa ketika saya ditunjuk, saya harus memenangkan Piala Dunia ini. Presiden bisa saja menunjuk pelatih baru; kontrak saya berakhir hari ini, jadi wajar jika dia membuat keputusan yang berbeda.”