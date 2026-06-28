Portugal menghindari perbandingan yang ‘kekanak-kanakan’ antara Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Erling Haaland, sementara Roberto Martinez menjelaskan mengapa pemain berusia 41 tahun yang unik itu tidak memerlukan istirahat

Saat berbicara kepada media di Miami Gardens, Martinez dengan cepat menanggapi pertanyaan mengenai mengapa Ronaldo belum diganti. "Kami tidak membandingkan dengan pemain dari tim lain," kata pelatih asal Spanyol itu. "Itu akan terlihat kekanak-kanakan. Cristiano terbiasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini lebih soal kekuatan mental, selalu disiplin dalam posisi, dan selalu membuka ruang dalam pola serangan kami."

Pelatih tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa proses seleksinya didasarkan pada data individu, bukan narasi dari luar. “Bukan masalah bagi Cristiano untuk bermain selama 90 menit, tetapi mungkin pada pertandingan berikutnya kami perlu melakukan perubahan, dan hal itu berlaku sama seperti pemain lainnya. Kami telah memainkan 21 pemain lapangan, jadi kami memang membagi menit bermain,” tambahnya, sambil menyoroti strategi manajemen skuadnya sepanjang turnamen.