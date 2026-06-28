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Portugal menghindari perbandingan yang ‘kekanak-kanakan’ antara Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Erling Haaland, sementara Roberto Martinez menjelaskan mengapa pemain berusia 41 tahun yang unik itu tidak memerlukan istirahat
Martinez membela beban kerja Ronaldo
Martinez menampik gagasan untuk memberi Ronaldo waktu istirahat, dengan menegaskan bahwa akan “kekanak-kanakan” jika membandingkan kebutuhan fisik kaptennya dengan Messi atau Haaland. Ronaldo bermain penuh selama 90 menit saat Portugal bermain imbang 0-0 melawan Kolombia, hasil yang membuat Selecao finis di posisi kedua Grup K.
Pemain berusia 41 tahun itu kini telah menyelesaikan seluruh 270 menit pertandingan fase grup negaranya, meskipun negara-negara lain memilih untuk merotasi pemain bintang mereka menjelang babak gugur. Sementara Norwegia dan Argentina memilih untuk memberi Haaland dan Messi waktu istirahat, Martinez tetap bersikukuh bahwa pemain andalannya itu "secara mental dan fisik" mampu memimpin lini depan tanpa istirahat.
- AFP
Tak ada bandingannya dengan Messi dan Haaland
Saat berbicara kepada media di Miami Gardens, Martinez dengan cepat menanggapi pertanyaan mengenai mengapa Ronaldo belum diganti. "Kami tidak membandingkan dengan pemain dari tim lain," kata pelatih asal Spanyol itu. "Itu akan terlihat kekanak-kanakan. Cristiano terbiasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini lebih soal kekuatan mental, selalu disiplin dalam posisi, dan selalu membuka ruang dalam pola serangan kami."
Pelatih tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa proses seleksinya didasarkan pada data individu, bukan narasi dari luar. “Bukan masalah bagi Cristiano untuk bermain selama 90 menit, tetapi mungkin pada pertandingan berikutnya kami perlu melakukan perubahan, dan hal itu berlaku sama seperti pemain lainnya. Kami telah memainkan 21 pemain lapangan, jadi kami memang membagi menit bermain,” tambahnya, sambil menyoroti strategi manajemen skuadnya sepanjang turnamen.
Keputusan berbasis data untuk Selecao
Portugal melakukan beberapa pergantian pemain taktis selama pertandingan yang berakhir imbang melawan Kolombia, namun Ronaldo tetap menjadi satu-satunya pemain yang konsisten di lapangan. Martinez menyoroti bahwa area lain di lapangan memerlukan rotasi yang lebih sering karena tuntutan fisik dari peran-peran tertentu. "Hari ini, kami memainkan João Neves dan Ruben Neves selama 45 menit; kami melakukan hal yang sama dengan Diogo Dalot dan João Cancelo karena posisi yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda," ujarnya.
Menentukan siapa yang akan diturunkan sebagai starter dan siapa yang duduk di bangku cadangan merupakan ilmu tersendiri bagi staf pelatih Portugal. Martinez menekankan pentingnya metrik internal mereka, dengan menyatakan: "Ada beberapa pemain yang belum dalam kondisi kebugaran penuh, tetapi semua data yang kami kumpulkan sangat penting dalam membantu kami mengambil keputusan tersebut." Meskipun Ronaldo tidak terlibat dalam gol saat melawan Kolombia, sang manajer tetap percaya diri dengan kondisi fisik kaptennya.
- AFP
Babak gugur menanti Portugal
Hasil imbang melawan Kolombia berarti Portugal kini harus bersiap menghadapi laga babak 32 besar melawan Kroasia di Toronto pada Kamis ini. Kegagalan menjadi juara grup berpotensi mempertemukan mereka dengan juara Euro 2024, Spanyol, di babak berikutnya, namun Martinez lebih fokus pada perkembangan timnya saat ini menjelang fase krusial turnamen.
"Sekarang saatnya untuk menyesuaikan diri, meningkatkan performa, dan mengarahkan jalannya pertandingan sesuai keinginan kami, dengan penguasaan bola yang lebih banyak dan kontrol yang lebih baik," jelas Martinez. "Ini adalah bagian dari Piala Dunia, bagian dari taktik yang ada, dan seperti yang saya katakan, kami membutuhkan tiga pertandingan ini untuk mencapai performa terbaik kami. Ini adalah pertandingan yang sangat berharga. Kami ingin bertahan di sini selama delapan pertandingan dan turnamen ini kini telah memasuki fase yang berbeda."