Portugal dihadapkan pada pertanyaan sulit: Bagaimana cara mengatasi dilema Cristiano Ronaldo?

Keikutsertaan Cristiano Ronaldo yang keenam di Piala Dunia seharusnya menjadi momen istimewa untuk merayakan salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Bintang asal Portugal itu memasuki turnamen ini dengan menyamai rekor bersejarah yang belum pernah tercapai sebelumnya, serta bersiap untuk menjalani apa yang diyakini sebagai petualangan terakhirnya di panggung sepak bola terbesar dunia.

Namun, apa yang terjadi pada hari-hari awal turnamen ini bukanlah perayaan bagi seorang legenda sepak bola, melainkan awal dari kontroversi baru yang melanda seluruh tim nasional Portugal. Pernyataan yang dipotong-potong, kutipan palsu yang menyebar dengan cepat di media sosial, serta rumor yang berubah menjadi berita utama, telah menempatkan Portugal di tengah badai media yang sebenarnya tidak mereka butuhkan pada masa yang sensitif ini.

Yang lebih mengkhawatirkan, perdebatan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan teknis Ronaldo, melainkan berubah menjadi diskusi yang lebih mendalam mengenai dampak kehadirannya terhadap tim nasional, serta sejauh mana kemampuan pelatih Roberto Martínez dalam mengambil keputusan yang menguntungkan tim, meskipun bertentangan dengan status pemain terhebat dalam sejarah negara tersebut, demikian dilaporkan oleh "BBC".