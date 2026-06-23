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Roberto Martinez Cristiano Ronaldo Portugal 2:1Getty/GOAL

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Portugal dihadapkan pada pertanyaan sulit: Bagaimana cara mengatasi dilema Cristiano Ronaldo?

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C. Ronaldo
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Krisis yang mengancam impian Piala Dunia

Keikutsertaan Cristiano Ronaldo yang keenam di Piala Dunia seharusnya menjadi momen istimewa untuk merayakan salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Bintang asal Portugal itu memasuki turnamen ini dengan menyamai rekor bersejarah yang belum pernah tercapai sebelumnya, serta bersiap untuk menjalani apa yang diyakini sebagai petualangan terakhirnya di panggung sepak bola terbesar dunia.

Namun, apa yang terjadi pada hari-hari awal turnamen ini bukanlah perayaan bagi seorang legenda sepak bola, melainkan awal dari kontroversi baru yang melanda seluruh tim nasional Portugal. Pernyataan yang dipotong-potong, kutipan palsu yang menyebar dengan cepat di media sosial, serta rumor yang berubah menjadi berita utama, telah menempatkan Portugal di tengah badai media yang sebenarnya tidak mereka butuhkan pada masa yang sensitif ini.

Yang lebih mengkhawatirkan, perdebatan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan teknis Ronaldo, melainkan berubah menjadi diskusi yang lebih mendalam mengenai dampak kehadirannya terhadap tim nasional, serta sejauh mana kemampuan pelatih Roberto Martínez dalam mengambil keputusan yang menguntungkan tim, meskipun bertentangan dengan status pemain terhebat dalam sejarah negara tersebut, demikian dilaporkan oleh "BBC".

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kebakaran krisis ini bermula dari sebuah pertandingan yang biasa-biasa saja

    Portugal mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1, sebuah hasil yang memunculkan banyak tanda tanya mengenai performa tim tersebut.

    Ronaldo, yang berusia 41 tahun, tidak menampilkan performa yang diharapkan darinya. Meskipun ia menjadi pemain Portugal dengan tembakan ke gawang terbanyak—tiga kali—ia gagal mencetak gol, sehingga melanjutkan tren negatif yang mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan tim Portugal.

    Setelah pertandingan, João Neves tampil di hadapan media seperti biasa. Pemain muda Paris Saint-Germain ini terbiasa menghadapi situasi sulit, dan sebelumnya pernah mengambil tanggung jawab untuk berbicara kepada media setelah kekalahan-kekalahan menyakitkan pada awal kariernya bersama Benfica. Namun kali ini, ia tidak menyadari bahwa jawaban biasa akan berubah menjadi krisis nasional.

    Ketika ditanya tentang peran Ronaldo di tim nasional, Neves menegaskan bahwa kapten Portugal itu adalah pemain seperti rekan-rekan setimnya yang lain, dan bahwa ia ada untuk membantu tim seperti yang dilakukan semua orang. Jawaban itu masuk akal dan sederhana, tetapi reaksi yang muncul setelahnya sangat heboh dan tidak terduga.

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  • Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Media sosial memicu keributan

    Dalam beberapa jam, Neves menjadi sasaran serangan gencar dari sebagian pendukung Ronaldo di media sosial.

    Gelandang muda itu bukanlah satu-satunya yang menjadi sasaran kritik, karena serangan tersebut juga meluas ke Bruno Fernandes dan sejumlah pemain tim nasional lainnya, di tengah tuduhan bahwa mereka tidak menghormati kapten tim dan sejarah gemilangnya.

    Meskipun Ronaldo terbiasa menjadi pusat perbincangan media di mana pun ia pergi, skala reaksi kali ini tampak berbeda bahkan menurut standar pemain dengan pengikut terbanyak di dunia sepak bola.

    Krisis ini dengan cepat berpindah dari dunia maya ke media konvensional, di mana berbagai analisis mulai membahas adanya perpecahan di dalam tim nasional antara pendukung Ronaldo dan pihak lain yang berpendapat bahwa situasi saat ini membutuhkan keputusan yang lebih berani.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Orang-orang terdekat Ronaldo semakin memperparah ketegangan

    Yang membuat situasi semakin rumit adalah keterlibatan beberapa orang terdekat Ronaldo dalam krisis ini.

    Georgina Rodríguez menanggapi postingan yang berisi kutipan palsu sebelum akhirnya menghapus komentarnya, sementara kedua saudara perempuan Ronaldo memposting pesan di media sosial yang oleh banyak orang ditafsirkan sebagai pembelaan langsung terhadap sang pemain dan serangan tidak langsung terhadap para pengkritiknya.

    Selain itu, program-program televisi Portugal juga diwarnai perdebatan sengit mengenai posisi Ronaldo dan perannya saat ini, yang semakin memperbesar isu tersebut.

    Seiring berjalannya waktu, pembicaraan semakin menjauh dari sepak bola dan semakin mendekati kontroversi, rumor, serta perpecahan.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    Tim nasional berada di bawah tekanan pertanyaan yang sama

    Di kamp tim nasional Portugal, pertanyaan yang sama terus-menerus diulang. Apakah ada perpecahan di dalam tim karena Ronaldo?

    Para pemain diminta menjawab pertanyaan ini di hampir setiap konferensi pers, alih-alih fokus pada persiapan untuk pertandingan-pertandingan mendatang.

    Ruben Dias tampak kesal dengan perbincangan ini, menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak menjadi bahan perbincangan sama sekali.

    Sedangkan Diogo Dalot melangkah lebih jauh dengan menyiratkan adanya pihak-pihak yang tidak ingin melihat Portugal meraih kesuksesan, namun ia menghindari menyebut pihak mana pun secara langsung.

    Meskipun para pemain berusaha menunjukkan persatuan dan kekompakan, pembicaraan yang terus-menerus mengenai Ronaldo membuat tim nasional sulit untuk lepas dari pusaran media ini.

    Terlepas dari hiruk-pikuk media, banyak analis berpendapat bahwa masalah utamanya berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam lapangan.

    Sejak mencetak gol penalti melawan Ghana di Piala Dunia 2022, Ronaldo belum berhasil mencetak gol dalam sepuluh pertandingan berturut-turut di turnamen besar.

    Bagi seorang pemain yang legenda kariernya dibangun atas dasar mencetak gol, angka ini memunculkan pertanyaan yang wajar mengenai seberapa besar kemampuannya untuk terus memainkan peran yang sama seperti yang telah ia lakukan sepanjang kariernya.

    Sejumlah pakar berpendapat bahwa masalahnya bukan lagi apakah Ronaldo adalah pemain hebat atau tidak—karena hal itu tidak dapat disangkal—melainkan apakah ia masih menjadi pilihan terbaik yang tersedia untuk memimpin lini serang Portugal pada tahap ini.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Apakah Ronaldo kini lebih besar daripada tim nasional?

    Beberapa pengamat mengatakan bahwa perdebatan seputar Ronaldo di Portugal telah melampaui batas yang wajar. Pembicaraan tentang dirinya tidak hanya terbatas pada penilaian terhadap performanya atau perannya dalam taktik, melainkan sering kali berubah menjadi isu emosional yang melampaui sepak bola itu sendiri.

    Banyak yang berpendapat bahwa kenyataan ini membuat kritik teknis terhadap sang pemain tampak seperti serangan pribadi terhadap simbol nasional. Namun, sepak bola tidak dikelola hanya dengan emosi semata.

    Tim-tim besar selalu berhasil ketika mereka mengutamakan kepentingan tim di atas status individu, seberapa pun besar nama mereka. Di sinilah letak dilema yang dihadapi Portugal.

    Angka-angka menunjukkan bahwa Roberto Martínez masih memberikan kepercayaan yang hampir mutlak kepada Ronaldo. Dalam sebagian besar pertandingan yang dimulainya sebagai starter di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu, sang bintang Portugal tetap berada di lapangan dalam waktu yang lama, dan jarang diganti lebih awal.

    Meskipun Martínez berulang kali menegaskan bahwa semua pemain diperlakukan dengan standar yang sama, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Ronaldo mendapat perlakuan khusus. Inilah yang menempatkan sang pelatih di hadapan tantangan nyata.

    Jika ia terus mengandalkan Ronaldo meskipun efektivitasnya menurun, ia akan menghadapi kritik yang semakin gencar. Dan jika ia memutuskan untuk mengurangi perannya, ia akan berhadapan dengan gelombang kontroversi besar dari media dan suporter.

  • Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Generasi Emas yang Layak Mendapatkan Lebih Banyak

    Portugal memiliki salah satu generasi pemain terkuat dalam sejarahnya. Di berbagai posisi, tim nasional ini diisi oleh nama-nama besar yang bermain di klub-klub terbesar Eropa, mulai dari Bruno Fernandes dan Bernardo Silva hingga Rúben Dias, João Neves, Rafael Leão, dan lainnya.

    Banyak analis berpendapat bahwa generasi ini memiliki potensi yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia. Namun, mewujudkan impian ini membutuhkan pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan tim secara keseluruhan, bukan hanya satu pemain, seberapa pun besar statusnya.

    Tim nasional tidak memenangkan turnamen besar berdasarkan sejarah, melainkan berdasarkan performa saat ini dan kesiapan teknis. Solusinya mungkin lebih sederhana daripada yang terlihat. Portugal perlu mengalihkan fokus diskusi kembali ke sepak bola, bukan pada figur-figur individu.

    Portugal juga perlu mengelola pemberitaan media seputar Ronaldo dengan lebih tenang, sekaligus memberikan kebebasan penuh kepada pelatih untuk mengambil keputusan teknis tanpa tekanan emosional atau tekanan publik.

    Adapun Ronaldo sendiri, mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menulis akhir yang sempurna bagi karier internasionalnya, baik dengan mencetak gol dan mengembalikan kejayaannya, maupun dengan menerima peran yang berbeda yang membantu tim mencapai tujuan terbesarnya.

    Pada akhirnya, ini bukan soal status historis Ronaldo—yang sudah pasti sejak bertahun-tahun lalu—melainkan masa depan timnas Portugal yang bercita-cita memenangkan turnamen terbesar di dunia.

    Pertanyaan yang muncul hari ini bukanlah apakah Ronaldo seorang legenda atau tidak, melainkan apakah Portugal mampu menemukan keseimbangan antara menghormati legenda mereka dan memprioritaskan kepentingan tim nasional. Keseimbangan inilah yang mungkin menjadi kunci untuk menyelamatkan impian Piala Dunia sebelum terlambat.

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