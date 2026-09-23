Portugal bersiap kembali ke lapangan dan, menjelang laga UEFA Nations League melawan Wales yang akan menandai dimulainya siklus baru Jorge Jesus di bangku pelatih, bintang Portugal Cristiano Ronaldo angkat bicara dalam konferensi pers. Ia bukan hanya sama sekali tidak berniat untuk berhenti, tetapi juga telah menetapkan dua target yang sangat penting bagi dirinya.

CR7 banyak berbicara soal masa depannya, tetapi juga menegaskan bahwa banyak orang, bahkan sampai hari ini, masih terus mencoba menjatuhkannya. Namun, tanpa basa-basi, ia memastikan bahwa dirinya akan terus menghindari semua peluru.



