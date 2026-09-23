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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Portugal Cristiano Ronaldo: "Mereka sudah lama berusaha 'membunuh' saya, tetapi saya menghindari peluru. Banyak yang ingin saya sudah tersingkir, tetapi saya menginginkan Nations League dan 1.000 gol"

C. Ronaldo
Portugal
Portugal vs Wales
UEFA Nations League A

Penyerang Portugal itu sama sekali tidak berniat berhenti dan akan terus menghindari kritik selama ia terus bermain.

Portugal bersiap kembali ke lapangan dan, menjelang laga UEFA Nations League melawan Wales yang akan menandai dimulainya siklus baru Jorge Jesus di bangku pelatih, bintang Portugal Cristiano Ronaldo angkat bicara dalam konferensi pers. Ia bukan hanya sama sekali tidak berniat untuk berhenti, tetapi juga telah menetapkan dua target yang sangat penting bagi dirinya.

CR7 banyak berbicara soal masa depannya, tetapi juga menegaskan bahwa banyak orang, bahkan sampai hari ini, masih terus mencoba menjatuhkannya. Namun, tanpa basa-basi, ia memastikan bahwa dirinya akan terus menghindari semua peluru.


  • Mereka sudah lama berusaha membunuh saya

    "Saya tidak bisa selalu jujur seratus persen, kadang saya harus bersikap benar secara politik. Ada saluran-saluran yang berusaha "membunuh" saya selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak punya peluang sama sekali, bahkan dengan senapan pompa. Dan bahkan dalam kasus itu saya menghindari pelurunya. Saya sudah terbiasa, saya melakukan pekerjaan ini selama dua puluh tahun: saya tahu siapa saya, saya tahu mengapa anak-anak melihat saya sebagai panutan, dan para pengkritik akan selalu ada".

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  • Tidak bisa bermain di Da Luz

    "Di Dragão saya diterima dengan baik dan mengingat rivalitas itu, saya bisa memahaminya. Di Da Luz tidak begitu, tetapi tampaknya kami tak akan bisa bermain di sana lagi dari yang saya baca. Bagaimanapun, fakta bahwa setengah lusin orang tidak menyukai saya tidak memengaruhi saya, saya merasakan kasih sayang rakyat Portugal.

    Saya hanya memikirkan masa kini... Saya tahu banyak orang ingin saya pergi sekarang, tetapi motivasi saya datang dari mereka yang ingin terus melihat saya bermain".

  • Saya memikirkan masa depan, tetapi saya akan terus melanjutkan

    "Saya selalu memikirkan masa depan saya, tetapi jika Anda melihat saya di sini, itu berarti saya akan lanjut. Saya sudah berbicara dengan presiden dan pelatih tim nasional: mereka mengandalkan saya dan saya tahu masih bisa memberi banyak hal, bukan hanya dengan gol tetapi juga di luar lapangan.

    Ini bisa saja menjadi tahun terakhir saya, tetapi jika memang begitu, saya akan mengumumkannya pada waktunya"

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  • 1000 GOAL DAN NATIONS LEAGUE

    "Saya akan mencapai 1.000 gol. Saya akan berhasil, tetapi saya tidak menjadikannya obsesi, kalau tidak, segalanya tidak akan pernah berjalan seperti yang kami inginkan. Saya ingin menikmati setiap hari. Saya yakin tidak akan bermain selama 90 menit penuh dalam empat pertandingan ini.

    Tujuan saya ada dua: mencapai 1.000 gol dan memenangi Nations League. Ini adalah era baru".

UEFA Nations League A
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