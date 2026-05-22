Portugal berhasil mengungkap pelakunya! Seorang bek terungkap telah membocorkan informasi tim, sementara Roberto Martinez menjelaskan alasannya tidak memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia
Rincian insiden kebocoran telah dijelaskan
Bek berusia 22 tahun itu menjadi sorotan tajam setelah terungkap bahwa ia secara prematur membocorkan susunan pemain taktis menjelang pertandingan Portugal melawan Georgia di Euro 2024. Meskipun hal itu menimbulkan kekecewaan yang sangat besar di kalangan manajemen saat itu, Martinez menegaskan bahwa penyelidikan internal menyimpulkan pelanggaran keamanan tersebut hanyalah sebuah kesalahan yang sama sekali tidak disengaja. Staf teknis dengan tegas menekankan bahwa kesalahan administratif yang terjadi di masa lalu itu sama sekali tidak memengaruhi keputusan untuk mencoret bek tengah tersebut dari daftar pemain turnamen saat ini.
Martinez membela tindakan disiplin sang bek
Menanggapi dampak internal dari turnamen di Jerman, pelatih asal Spanyol itu dengan tegas membantah rumor yang beredar mengenai masalah disiplin yang masih tersisa. Dalam wawancara dengan surat kabar Portugal Record, Martinez mengatakan: "Ketika ada turnamen dan informasi bocor, itu adalah situasi yang sangat serius. Saat itu, kami menyelidiki dan ternyata itu hanya kecelakaan. Bukan karena kurangnya disiplin.
"Itu terjadi di Euro 2024 dan itu bukan bagian dari keputusan saat ini. Dua tahun telah berlalu. Hal itu terjadi dalam dinamika kelompok dan penting untuk mengingat hal yang paling penting: itu adalah kecelakaan dan bukan tindakan ketidakdisiplinan. Antonio belajar dari hal itu, tetapi itu bukan bagian dari keputusan saat ini."
Pilihan pemain Mourinho mencerminkan hierarki
Pemain yang telah membela timnas sebanyak 20 kali ini mengalami musim domestik yang sangat berat di bawah asuhan Jose Mourinho di Benfica, sering kali kehilangan tempatnya di starting line-up oleh Tomas Araujo yang berusia 24 tahun. Situasi di klub pada akhirnya menentukan keputusan Martinez terkait skuad timnas, yang membuatnya lebih memilih Araujo untuk skuad turnamen final. Karier Silva tiba-tiba mandek sejak malam naas yang dipenuhi kesalahan saat melawan Georgia, meskipun ia berhasil mencatatkan tujuh penampilan internasional berikutnya sebelum penampilan pemanasan terakhirnya pada bulan Maret.
Pertandingan pembuka turnamen di Houston sudah menanti
Portugal akan menghadapi ujian berat di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 setelah tergabung dalam Grup K yang sangat kompetitif bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Skuad asuhan Martinez akan memulai kampanye mereka di NRG Stadium, Houston, pada 17 Juni sebelum menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya di babak penyisihan grup. Sementara itu, Silva yang tidak dipanggil harus memanfaatkan libur musim panas ini untuk memulihkan performa sebelum berusaha kembali masuk dalam pertimbangan tim nasional.