"Portugal akan tampil terbaik jika dia tidak bermain" - Pernyataan mengejutkan tentang Cristiano Ronaldo di Piala Dunia dari mantan bintang timnas AS
Pendapat tegas Twellman tentang Ronaldo
Menjelang Piala Dunia 2026, perdebatan seputar peran penting Ronaldo bagi tim asuhan Roberto Martinez telah mencapai puncaknya. Meskipun ia berstatus sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional, mantan striker Tim Nasional AS dan analis saat ini, Twellman, berpendapat bahwa Selecao mungkin akan lebih baik jika membiarkan kapten mereka duduk di bangku cadangan.
Saat berbicara kepada Get Up ESPN mengenai apa yang bisa kita harapkan dari Ronaldo di Piala Dunia ini, Twellman mengatakan: "Ini adalah tim terbaik yang pernah dimiliki Ronaldo untuk Portugal yang akan berlaga di Piala Dunia. Saya pikir Portugal akan tampil terbaik jika dia tidak bermain."
Kedalaman skuad Portugal yang sangat kuat
Alasan di balik susunan pemain tanpa Ronaldo berasal dari kedalaman skuad yang luar biasa yang saat ini dimiliki Portugal. Berbeda dengan turnamen-turnamen sebelumnya di mana beban mencetak gol hampir sepenuhnya berada di pundak CR7, Martinez kini memiliki banyak pilihan, termasuk Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Rafael Leao. Tim ini juga memiliki daya serang tambahan melalui pemain seperti Goncalo Ramos dan Pedro Neto, yang menunjukkan bahwa barisan depan dapat berfungsi secara efektif tanpa sang ikon berusia 41 tahun.
Di lini pertahanan, skuad ini juga sama tangguhnya. Dengan Ruben Dias yang menjadi jangkar di lini belakang bersama Nuno Mendes dan Joao Cancelo, Portugal memiliki fondasi yang membuat iri manajer tim lawan. Kekuatan kolektif ini membuat banyak orang percaya bahwa tim ini harus beralih ke sistem permainan yang lebih dinamis dan menekan tinggi, yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi fisik Ronaldo saat ini.
Perjuangan terakhir demi kejayaan
Bagi Ronaldo, turnamen ini menandai penampilan keenamnya di Piala Dunia—sebuah rekor—serta kesempatan terakhirnya untuk meraih satu-satunya gelar besar yang belum pernah ia raih di usia 41 tahun. Sementara rival lamanya, Lionel Messi, datang sebagai juara bertahan bersama Argentina, Ronaldo masih memburu kemenangan internasional yang akan menjadi puncak kariernya di panggung dunia.
Terlepas dari berbagai komentar dari luar, Martinez tetap mendukung keputusan untuk memasukkan kaptennya. Manajer tersebut juga menyinggung sisi emosional dari pemilihan skuadnya, memastikan kehadiran para bintang mapan tetap terasa di dalam tim saat mereka bersiap menghadapi babak penyisihan grup yang berisi DR Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia.
Harapan yang tinggi di babak penyisihan grup
Portugal akan memasuki turnamen ini sebagai favorit kuat untuk memuncaki grup mereka, namun Martinez akan menghadapi tekanan yang sangat besar untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara warisan dan performa. Seleçcão sangat ingin memperbaiki penampilan mereka di Piala Dunia sebelumnya, yang berakhir dengan kegagalan di babak perempat final melawan Maroko. Kehadiran Ronaldo dalam skuad memastikan bahwa setiap keputusan taktis akan dianalisis dengan sangat teliti, terutama jika tim kesulitan menemukan ritme permainannya di awal turnamen - mengingat bahwa pencapaian terbaik Portugal di Piala Dunia selama era Ronaldo adalah finis di peringkat keempat pada turnamen 2006.