Porto mengaktifkan opsi pembelian untuk bek Arsenal Jakub Kiwior dalam transfer permanen senilai £19 juta

Menurut pernyataanresmi yang dirilis klub pada hari Senin, Porto telah mengaktifkan klausul pembelian untuk Kiwior. Pemain berusia 26 tahun itu awalnya didatangkan dengan status pinjaman senilai £1,7 juta, namun klub asal Portugal tersebut kini telah mengikatnya secara permanen. Porto mengonfirmasi: "FC Porto telah mengaktifkan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian peminjaman yang ditandatangani dengan Arsenal FC dan kini secara definitif memegang hak pendaftaran atletik serta 100% hak ekonomi Jakub Kiwior dengan biaya tetap sebesar €17 juta (£14,5 juta), ditambah komponen variabel yang dapat mencapai €5 juta (£4,3 juta) tergantung pada pencapaian tujuan tertentu."