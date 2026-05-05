Porto mengaktifkan opsi pembelian untuk bek Arsenal Jakub Kiwior dalam transfer permanen senilai £19 juta
Transfer permanen telah resmi dikonfirmasi
Menurut pernyataanresmi yang dirilis klub pada hari Senin, Porto telah mengaktifkan klausul pembelian untuk Kiwior. Pemain berusia 26 tahun itu awalnya didatangkan dengan status pinjaman senilai £1,7 juta, namun klub asal Portugal tersebut kini telah mengikatnya secara permanen. Porto mengonfirmasi: "FC Porto telah mengaktifkan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian peminjaman yang ditandatangani dengan Arsenal FC dan kini secara definitif memegang hak pendaftaran atletik serta 100% hak ekonomi Jakub Kiwior dengan biaya tetap sebesar €17 juta (£14,5 juta), ditambah komponen variabel yang dapat mencapai €5 juta (£4,3 juta) tergantung pada pencapaian tujuan tertentu."
Struktur kesepakatan dan retensi pemain Arsenal
Total nilai kesepakatan tersebut bisa mencapai £19 juta jika semua bonus berbasis performa terpenuhi. Arsenal telah memastikan bahwa mereka tetap memiliki hak finansial atas Kiwior, yang telah tampil dalam 68 pertandingan untuk klub asal London tersebut setelah didatangkan dari Spezia Calcio seharga £16,7 juta pada Januari 2023. Pengumuman resmi tersebut menyebutkan: "Arsenal FC telah mempertahankan hak atas jumlah tetap sebesar €2 juta dari setiap transfer pemain tersebut di masa mendatang."
Kiwior menandatangani kontrak berdurasi empat tahun
Kiwior telah membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari lini pertahanan musim ini, dengan mencatatkan 38 penampilan dan bermain selama 3.022 menit di semua kompetisi. Ia menyumbang dua assist dan memainkan peran kunci dalam membantu tim meraih gelar Liga Portugal. Untuk melindungi investasi mereka, Porto telah mengikatnya dengan kontrak bernilai besar. Klub mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan bek internasional Polandia tersebut hingga Juni 2030, dengan klausul pelepasan sebesar €70 juta (£60 juta).
Porto berupaya mempertahankan gelar juara
Setelah masa depannya dan gelar juara Liga Portugal aman di tangannya, Kiwior kini akan fokus memperkuat barisan pertahanan saat Porto bersiap menghadapi kampanye Liga Champions musim depan. Komitmen jangka panjangnya memberikan stabilitas, memastikan klub memiliki pilar pertahanan yang andal untuk terus bersaing memperebutkan gelar domestik dan kejayaan di kancah Eropa dalam beberapa tahun mendatang.