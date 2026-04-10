Porsche disita & ancaman pembunuhan: Alasan mengejutkan di balik hilangnya mendadak bek andalan Sao Paulo
Bintang Sao Paulo menghilang sebelum muncul kembali di Ekuador
Hilangnya Arboleda secara mendadak telah berkembang menjadi krisis besar bagi Sao Paulo. Bek tengah asal Ekuador tersebut dilaporkan tidak dapat dihubungi sejak Sabtu lalu setelah tidak memenuhi kewajiban profesionalnya bersama klub. Kekhawatiran pun segera merebak di dalam organisasi karena upaya berulang kali untuk menghubungi sang bek tidak mendapat tanggapan selama lebih dari 48 jam. Situasi ini mengalami perkembangan baru ketika laporan dari Brasil menyebutkan bahwa Arboleda telah pergi ke Ekuador, di mana ia terlihat di kota Esmeraldas sedang menghabiskan waktu bersama teman-temannya.
Klub menuntut penjelasan segera dari bek yang tidak hadir
Hilangnya sang pemain telah membuat rekan-rekan setim dan pejabat klub bingung, terutama karena bek veteran tersebut secara luas dianggap sebagai salah satu sosok yang paling dihormati dan disukai di ruang ganti. Mengingat ketidakpastian seputar keberadaan sang pemain, Sao Paulo mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut klarifikasi.
"Sao Paulo Futebol Clube menginformasikan bahwa klub telah mengambil semua langkah yang diperlukan dan hari ini mengirimkan pemberitahuan resmi kepada atlet Robert Abel Arboleda Escobar, yang tidak hadir dalam kegiatan profesional sejak Sabtu lalu (04), dengan memberikan waktu 24 jam untuk memberikan klarifikasi dan menyelesaikan status profesionalnya," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Guncangan keuangan, penyitaan mobil, dan dugaan ancaman
Di balik layar, terungkap detail-detail mengkhawatirkan terkait keuangan pribadi Arboleda. Meskipun berpenghasilan sekitar €160.000 per bulan, A Bola mengklaim bahwa pemain berusia 34 tahun itu mengalami “ketidakmampuan total dalam mengelola keuangan.” Situasi tersebut dilaporkan semakin memburuk ketika pihak berwenang menyita Porsche Carrera miliknya di Brasil sebagai jaminan atas utang yang belum dibayar.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah klaim bahwa Arboleda mungkin telah menerima ancaman pembunuhan terkait utangnya. Beberapa laporan menunjukkan bahwa perjalanannya yang mendadak ke Ekuador mungkin merupakan upaya untuk melarikan diri dari situasi berbahaya, bukan sekadar cuti pribadi. Investigasi terhadap keuangannya juga mengungkapkan bahwa hanya tersisa sekitar €2.000 di seluruh rekening banknya, sementara gugatan dari mantan pengacaranya, Karoline Brandao, menuntut pembayaran sekitar €132.000 untuk biaya hukum yang belum dibayar.
Masa depan sang bek di Morumbi masih belum jelas
Masa depan Arboleda bersama Sao Paulo dalam waktu dekat masih belum jelas karena klub tersebut sedang menunggu tanggapannya atas surat pemberitahuan resmi tersebut. Kegagalan untuk kembali dan memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dapat memicu tindakan disiplin atau bahkan pemutusan kontraknya, dengan sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa klub sudah mempertimbangkan opsi terakhir tersebut. Bek tersebut telah menjadi sosok kunci di Morumbi sejak bergabung dari CD Universidad Catolica pada 2017. Selama berada di Brasil, ia membantu klub memenangkan Campeonato Paulista pada 2021, Taca do Brasil pada 2023, dan Supercopa do Brasil pada 2024.