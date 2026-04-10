Porsche disita & ancaman pembunuhan: Alasan mengejutkan di balik hilangnya mendadak bek andalan Sao Paulo

Hilangnya sang pemain telah membuat rekan-rekan setim dan pejabat klub bingung, terutama karena bek veteran tersebut secara luas dianggap sebagai salah satu sosok yang paling dihormati dan disukai di ruang ganti. Mengingat ketidakpastian seputar keberadaan sang pemain, Sao Paulo mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut klarifikasi.

"Sao Paulo Futebol Clube menginformasikan bahwa klub telah mengambil semua langkah yang diperlukan dan hari ini mengirimkan pemberitahuan resmi kepada atlet Robert Abel Arboleda Escobar, yang tidak hadir dalam kegiatan profesional sejak Sabtu lalu (04), dengan memberikan waktu 24 jam untuk memberikan klarifikasi dan menyelesaikan status profesionalnya," demikian bunyi pernyataan tersebut.