Selama bertahun-tahun, pergi ke stadion sepak bola adalah pengalaman luar biasa yang tak membutuhkan sarana tambahan apa pun untuk menjadi lengkap. Para suporter menanti peluit kick-off dengan penuh antusias, menghayati setiap serangan seolah-olah itu yang terakhir, dan merayakan gol di tengah pelukan dan teriakan, sementara keputusan-keputusan wasit yang kontroversial berubah menjadi perdebatan panas di antara para penonton yang saling berdampingan.

Tak seorang pun merasa perlu merekam setiap momen untuk membuktikan bahwa ia hadir, dan nilai sebuah pertandingan pun tak terkait dengan jumlah foto dan video yang bisa diunggah setelah usai. Pengalaman itu sendiri adalah imbalannya, dan kenangan tersimpan dalam ingatan sebelum menemukan jalannya ke media sosial.

Namun pemandangan ini berubah secara mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Ponsel telah menjadi bagian mendasar dari pengalaman menghadiri pertandingan, dan menjadi hal lumrah untuk menyaksikan ratusan layar terangkat di tribun untuk mendokumentasikan gol dan perayaan, atau merekam masuknya para pemain ke lapangan, atau bahkan mengikuti reaksi para staf teknis dan pemain cadangan.

Yang lebih aneh lagi, sebagian suporter kini lebih suka menyaksikan momen-momen penting lewat layar ponsel mereka ketimbang mengikuti apa yang terjadi langsung di depan mata, seolah-olah mereka datang ke stadion untuk merekam pertandingan, bukan untuk menikmatinya.

Pergeseran ini mendorong Borussia Dortmund mengambil langkah yang tidak konvensional, dengan memanfaatkan ketenaran besarnya berkat atmosfer Stadion Signal Iduna Park dan para suporternya yang menciptakan salah satu pengalaman suporter paling memukau dalam sepak bola Eropa.

Klub Jerman itu tak sekadar menyerukan pengurangan penggunaan ponsel, tetapi memutuskan memberikan insentif nyata bagi para suporter yang berhasil menjauhinya selama pertandingan, di antaranya jersey bertanda tangan dan voucher belanja dari toko resmi klub.

Ide ini tampak sederhana di permukaan, tetapi membawa makna yang jelas; sebab salah satu klub terkemuka Eropa kini terpaksa memberi imbalan kepada para suporternya agar mereka melakukan sesuatu yang semestinya wajar, yaitu fokus pada pertandingan yang tiketnya telah mereka bayar untuk disaksikan.