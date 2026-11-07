Pergi ke stadion sepak bola kini tidak lagi berarti menikmati sembilan puluh menit penuh gairah dan ketegangan, atau larut dalam atmosfer tribun dan berbagi kegembiraan gol serta kekecewaan atas kekalahan bersama para suporter. Sementara para pemain berlari mengejar bola di atas lapangan hijau, semakin banyak penonton yang justru sibuk dengan layar ponsel mereka, mencari momen untuk difoto, komentar untuk diunggah, atau statistik untuk diikuti, hingga sejumlah momen yang layak dinikmati secara utuh berlalu begitu saja di depan mata tanpa mereka sadari.
Keadaan ini mencapai titik yang tak terduga, setelah salah satu klub terbesar di Eropa memutuskan untuk memberi penghargaan kepada para suporternya karena menjauh dari ponsel selama pertandingan, dalam upaya mengembalikan esensi pengalaman menonton sepak bola, dan mengarahkan kembali perhatian para suporter pada apa yang terjadi di dalam lapangan alih-alih sibuk dengan apa yang ditampilkan layar ponsel.
Yang dimaksud di sini adalah Borussia Dortmund dari Jerman, yang memiliki salah satu basis suporter paling bersemangat di benua Eropa, dan yang meluncurkan sebuah inisiatif untuk mendorong para pendukungnya menyingkirkan ponsel mereka dan fokus pada pertandingan, sebagai imbalan untuk mendapatkan hadiah dan penghargaan.
Surat kabar "AS" asal Spanyol menyoroti fenomena ini, yang membuka pintu lebar bagi perdebatan mengenai pengaruh ponsel dan media sosial dalam sepak bola, serta sejauh mana tribun telah berubah dari ruang untuk menikmati dan gairah menjadi panggung untuk mendokumentasikan momen dan mengumpulkan jumlah tontonan.