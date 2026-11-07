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Ponsel merusak keseruan sepak bola, Borussia Dortmund ciptakan solusi tak terduga untuk menyelamatkan pendukungnya

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Ketika tribune menjadi studio pemotretan!

Pergi ke stadion sepak bola kini tidak lagi berarti menikmati sembilan puluh menit penuh gairah dan ketegangan, atau larut dalam atmosfer tribun dan berbagi kegembiraan gol serta kekecewaan atas kekalahan bersama para suporter. Sementara para pemain berlari mengejar bola di atas lapangan hijau, semakin banyak penonton yang justru sibuk dengan layar ponsel mereka, mencari momen untuk difoto, komentar untuk diunggah, atau statistik untuk diikuti, hingga sejumlah momen yang layak dinikmati secara utuh berlalu begitu saja di depan mata tanpa mereka sadari.

Keadaan ini mencapai titik yang tak terduga, setelah salah satu klub terbesar di Eropa memutuskan untuk memberi penghargaan kepada para suporternya karena menjauh dari ponsel selama pertandingan, dalam upaya mengembalikan esensi pengalaman menonton sepak bola, dan mengarahkan kembali perhatian para suporter pada apa yang terjadi di dalam lapangan alih-alih sibuk dengan apa yang ditampilkan layar ponsel.

Yang dimaksud di sini adalah Borussia Dortmund dari Jerman, yang memiliki salah satu basis suporter paling bersemangat di benua Eropa, dan yang meluncurkan sebuah inisiatif untuk mendorong para pendukungnya menyingkirkan ponsel mereka dan fokus pada pertandingan, sebagai imbalan untuk mendapatkan hadiah dan penghargaan.

Surat kabar "AS" asal Spanyol menyoroti fenomena ini, yang membuka pintu lebar bagi perdebatan mengenai pengaruh ponsel dan media sosial dalam sepak bola, serta sejauh mana tribun telah berubah dari ruang untuk menikmati dan gairah menjadi panggung untuk mendokumentasikan momen dan mengumpulkan jumlah tontonan.

  • Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Borussia Dortmund umumkan perang terhadap telepon genggam!

    Selama bertahun-tahun, pergi ke stadion sepak bola adalah pengalaman luar biasa yang tak membutuhkan sarana tambahan apa pun untuk menjadi lengkap. Para suporter menanti peluit kick-off dengan penuh antusias, menghayati setiap serangan seolah-olah itu yang terakhir, dan merayakan gol di tengah pelukan dan teriakan, sementara keputusan-keputusan wasit yang kontroversial berubah menjadi perdebatan panas di antara para penonton yang saling berdampingan.

    Tak seorang pun merasa perlu merekam setiap momen untuk membuktikan bahwa ia hadir, dan nilai sebuah pertandingan pun tak terkait dengan jumlah foto dan video yang bisa diunggah setelah usai. Pengalaman itu sendiri adalah imbalannya, dan kenangan tersimpan dalam ingatan sebelum menemukan jalannya ke media sosial.

    Namun pemandangan ini berubah secara mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Ponsel telah menjadi bagian mendasar dari pengalaman menghadiri pertandingan, dan menjadi hal lumrah untuk menyaksikan ratusan layar terangkat di tribun untuk mendokumentasikan gol dan perayaan, atau merekam masuknya para pemain ke lapangan, atau bahkan mengikuti reaksi para staf teknis dan pemain cadangan.

    Yang lebih aneh lagi, sebagian suporter kini lebih suka menyaksikan momen-momen penting lewat layar ponsel mereka ketimbang mengikuti apa yang terjadi langsung di depan mata, seolah-olah mereka datang ke stadion untuk merekam pertandingan, bukan untuk menikmatinya.

    Pergeseran ini mendorong Borussia Dortmund mengambil langkah yang tidak konvensional, dengan memanfaatkan ketenaran besarnya berkat atmosfer Stadion Signal Iduna Park dan para suporternya yang menciptakan salah satu pengalaman suporter paling memukau dalam sepak bola Eropa.

    Klub Jerman itu tak sekadar menyerukan pengurangan penggunaan ponsel, tetapi memutuskan memberikan insentif nyata bagi para suporter yang berhasil menjauhinya selama pertandingan, di antaranya jersey bertanda tangan dan voucher belanja dari toko resmi klub.

    Ide ini tampak sederhana di permukaan, tetapi membawa makna yang jelas; sebab salah satu klub terkemuka Eropa kini terpaksa memberi imbalan kepada para suporternya agar mereka melakukan sesuatu yang semestinya wajar, yaitu fokus pada pertandingan yang tiketnya telah mereka bayar untuk disaksikan.

  • Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Vans Modus: Hadiah untuk Mematikan Ponsel!

    Inisiatif ini bernama Fan Modus, yang merupakan hasil kerja sama antara Borussia Dortmund dan perusahaan Vodafone, dan diluncurkan pada 24 Oktober, saat pertandingan tim melawan Eintracht Frankfurt.

    Ide ini mengandalkan aplikasi resmi klub, di mana para suporter dapat mengaktifkan sistem khusus untuk inisiatif tersebut, lalu mengumpulkan poin untuk setiap menit yang mereka habiskan tanpa menyentuh ponsel selama pertandingan berlangsung.

    Semakin suporter berhasil mengurangi penggunaan ponselnya, semakin banyak poin yang ia dapatkan, dan dengan demikian meningkat pula peluangnya untuk memenangkan hadiah yang disediakan oleh klub, yang mencakup jersey bertanda tangan para pemain serta voucher belanja yang dapat digunakan di toko resmi.

    Inisiatif ini tidak sepenuhnya mengabaikan kebutuhan para penggemar, karena suporter dapat memeriksa ponsel mereka selama jeda istirahat antara dua babak tanpa kehilangan poin yang telah mereka kumpulkan sepanjang babak pertama.

    Kampanye ini didasarkan pada jajak pendapat yang dilakukan oleh perusahaan Vodafone pada tahun 2023, yang melibatkan seribu suporter yang menghadiri pertandingan secara rutin, dan hasilnya mengungkap bahwa 63% dari mereka menggunakan ponsel mereka secara rutin ketika berada di tribun.

    Hampir dua pertiga peserta juga mengakui bahwa mereka memeriksa ponsel mereka saat menghadiri acara olahraga, yang mencerminkan seberapa dalam perangkat seluler telah merasuk ke dalam pengalaman para suporter, bahkan ketika menyangkut menyaksikan tim favorit mereka langsung dari dalam stadion.

    Angka-angka ini memunculkan sebuah pertanyaan penting: apakah sepak bola kini menjadi kurang mampu menarik perhatian para penggemar, atau justru ponsel seluler yang berhasil mengalihkan fokus para suporter dari peristiwa utama?

  • Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Obsesi dokumentasi: suporter berubah menjadi fotografer!

    Masalahnya kini tidak lagi sebatas memeriksa pesan atau menjelajahi media sosial selama pertandingan, tetapi meluas menjadi hasrat yang kian meningkat untuk mendokumentasikan setiap detail, sekecil apa pun itu.

    Begitu suporter tiba di stadion, sebagian hadirin mulai merekam tribun, mengabadikan lagu kebangsaan, mendokumentasikan sesi pemanasan, dan menunggu kemunculan para pemain di hadapan penonton, sebelum beralih untuk merekam reaksi para pelatih, pemain cadangan, serta momen-momen kontroversial.

    Bagi sebagian dari mereka, pengalaman menghadiri pertandingan tidak akan lengkap tanpa mengunggah serangkaian foto dan video ke platform media sosial, seolah-olah tujuan utama kehadiran di tribun kini adalah membuktikan kehadiran di depan orang lain, bukan menikmati pertandingan itu sendiri.

    Sementara sebagian suporter berupaya menangkap setiap detail dan mengunggahnya secepat mungkin, yang lain sibuk mengikuti komentar dan opini yang beredar seputar pertandingan, atau mencari statistik pemain, atau terlibat dalam perdebatan mengenai keputusan wasit sebelum tayangan ulang televisi dari pertandingan itu berakhir.

    Ponsel kini telah menjadi jendela tambahan untuk menyaksikan pertandingan, tetapi pada saat yang sama berubah menjadi sumber gangguan yang terus-menerus, setelah suporter mengikuti apa yang terjadi di dalam lapangan dan apa yang berlangsung di luarnya pada saat yang bersamaan.

    Alih-alih menunggu analisis setelah peluit panjang, kini penonton dapat membaca ratusan opini dan komentar dalam hitungan detik, serta ikut serta dalam perdebatan panas selama pertandingan masih berlangsung.

    Dengan demikian, pertandingan tidak lagi menjadi pengalaman kolektif yang terbatas pada mereka yang hadir di tribun, melainkan telah menjadi sebuah peristiwa digital yang berkelanjutan, di mana menonton secara langsung berbaur dengan interaksi virtual.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP

    90 Menit atau 60 Detik? Cuplikan Mencuri Penonton Pertandingan!

    Pengaruh ponsel tidak berhenti di batas tribun, melainkan meluas ke cara publik mengonsumsi sepakbola secara umum.

    Di masa lalu, seorang penggemar menanti jadwal pertandingan, meluangkan waktu untuk menonton secara penuh, dan larut dalam setiap detailnya dari menit pertama hingga peluit akhir. Namun kini, hampir segala yang terjadi bisa diketahui melalui sebuah klip video yang durasinya tidak lebih dari satu menit.

    Gol, peluang berbahaya, kartu, dan momen-momen krusial, semuanya bisa dirangkum dalam cuplikan singkat yang memberi penonton gambaran umum tentang hasil pertandingan dan kejadian-kejadian terpentingnya, tanpa perlu menonton sembilan puluh menit secara penuh.

    Bagi sebagian kalangan penggemar, cara ini terasa lebih cocok dengan gaya hidup yang serba cepat, terutama dengan banyaknya pertandingan dan turnamen, serta sulitnya meluangkan waktu berjam-jam untuk mengikuti segala yang terjadi di dunia sepakbola.

    Namun, masalahnya adalah cuplikan, sebagus apa pun kualitasnya, tidak mampu menghadirkan pengalaman utuh sebuah pertandingan. Sepakbola tidak hanya terdiri dari gol semata, melainkan dari banyak detail yang menciptakan nilainya; seperti ketegangan yang mendahului sebuah peluang berbahaya, tekanan yang terus-menerus di menit-menit akhir, perubahan taktik yang membalikkan keadaan pertarungan, serta serangan-serangan yang tidak berujung gol tetapi menunjukkan perkembangan performa di dalam lapangan.

    Sebuah survei yang dipublikasikan oleh perusahaan Bango pada Juni 2026 menunjukkan bahwa 47% peserta yang berusia antara 18 hingga 24 tahun mengatakan bahwa cuplikan pertandingan telah menjadi pengganti siaran penuh dalam kebiasaan mereka mengikuti olahraga.

    Faktor ekonomi juga tidak bisa diabaikan, karena menonton sejumlah turnamen mengharuskan berlangganan layanan berbayar, dan terkadang seorang penggemar membutuhkan lebih dari satu platform untuk mengikuti berbagai kompetisi.

    Sebaliknya, gol, cuplikan, dan potongan-potongan menarik tersedia secara gratis melalui internet, sehingga menjadikannya pilihan yang menarik bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau kemampuan finansial untuk menonton pertandingan secara penuh.

    Dengan demikian, persaingan tidak lagi terbatas pada klub dan turnamen, melainkan muncul persaingan lain antara pertandingan utuh dan konten cepat yang meringkasnya dalam hitungan detik.

  • Zamalek v Al Masry - CAF Confederation CupGetty Images Sport

    Sepak Bola Berubah Jadi Pertunjukan: Apakah Tujuannya Kini Sekadar Menunjukkan Eksistensi?

    Ada sisi lain yang tidak kalah penting dalam fenomena ini, yaitu terkait keinginan untuk memamerkan pengalaman pribadi melalui media sosial.

    Bagi sebagian suporter, pergi ke stadion tidak lagi sekadar kesempatan untuk menyaksikan tim kesayangan mereka, tetapi telah menjadi momen untuk mengambil foto-foto istimewa dan mengunggahnya ke Instagram, mendokumentasikan suasana tribun, serta menunjukkan bahwa mereka menjadi bagian dari sebuah acara olahraga besar.

    Dan terkadang, pentingnya mendapatkan foto yang sempurna atau potongan video yang istimewa tampak setara dengan pentingnya menyaksikan pertandingan itu sendiri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sifat hubungan yang kini mengikat para penggemar dengan sepak bola: apakah suporter datang ke stadion untuk menikmati pertandingan, atau untuk memberi tahu orang lain bahwa ia berada di sana?

    Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan Deloitte pada tahun 2024 mengenai penggunaan teknologi dalam acara olahraga langsung mendukung kekhawatiran ini, setelah mengungkapkan bahwa hampir seperempat suporter menggunakan ponsel mereka untuk mengunggah ke media sosial selama pertandingan berlangsung.

    Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa 68% dari para hadirin merasa bahwa mereka menghabiskan waktu lebih lama dari yang seharusnya pada ponsel mereka selama acara olahraga.

    Ironisnya, sebagian suporter sebenarnya menyadari bahwa mereka berlebihan dalam menggunakan perangkat mereka, tetapi mereka merasa kesulitan untuk melepaskannya, karena adanya keinginan terus-menerus untuk mendokumentasikan, berinteraksi, dan mengikuti segala sesuatu yang terjadi melalui internet.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Para influencer di tribun: gairah sejati atau sekadar berburu views?

    Transformasi yang terjadi di tribun sepak bola tidak hanya terbatas pada para suporter biasa, tetapi juga meluas hingga ke para kreator konten dan influencer, yang kini menjadi bagian dari lanskap pemasaran klub dan merek dagang.

    Klub-klub dan perusahaan-perusahaan terbiasa mengundang para influencer untuk menghadiri pertandingan, menikmati pengalaman eksklusif di dalam stadion, dan mengunjungi tribun VIP, selain mendapatkan jersey dan produk berlogo klub, sebagai imbalan atas penyebaran konten promosi melalui akun pribadi mereka.

    Namun fenomena ini memicu kritik dari sebagian kalangan suporter, terutama ketika sejumlah akun terlihat merayakan warna sebuah klub dalam satu pekan, sebelum beralih mempromosikan klub rival pada pekan berikutnya, sehingga hubungan dengan sepak bola terkadang tampak lebih dekat ke komitmen periklanan ketimbang loyalitas olahraga.

    Pada saat sebagian suporter kesulitan menyediakan uang untuk membeli tiket, atau menunggu bertahun-tahun untuk mendapat kesempatan menyaksikan pertandingan besar, pihak lain justru memperoleh undangan dan pengalaman luar biasa berkat jumlah pengikut mereka dan kemampuan mereka dalam membuat konten.

    Tentu saja, hal ini tidak berarti meragukan kecintaan semua influencer terhadap sepak bola, atau menganggap bahwa memiliki audiens besar di media sosial membuat pemiliknya kehilangan hak untuk menikmati pertandingan.

    Namun problematikanya bermula ketika pertandingan berubah menjadi sekadar latar belakang bagi sebuah kampanye iklan, dan unggahan yang akan diposting setelah laga menjadi lebih penting daripada jalannya pertandingan itu sendiri.

    Di sinilah muncul pertanyaan yang sesungguhnya: apa yang seharusnya menjadi prioritas di dalam tribun, kecintaan terhadap klub dan loyalitas kepadanya, atau kemampuan meraih views dan interaksi melalui internet?

  • Juventus FC v Wydad AC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Yang Tak Bisa Ditangkap Ponsel: Pesona Sejati Sepak Bola

    Meski teknologi berkembang begitu pesat, masih ada hal-hal yang tak bisa disampaikan secara utuh oleh ponsel atau rekaman video mana pun.

    Menyaksikan sebuah gol lewat layar tidak sebanding dengan merayakannya di tengah ribuan suporter, sebagaimana menonton sebuah tendangan penalti melalui siaran televisi tidak serta-merta menghadirkan suasana hening dan penuh penantian yang menyelimuti tribune sebelum eksekusi dilakukan.

    Ada perasaan-perasaan yang tak bisa diringkas dalam sebuah klip pendek, seperti ketegangan yang mendahului peluit panjang, kecemasan di setiap serangan berbahaya, ledakan kegembiraan bersama setelah tercipta gol penentu, atau bahkan memeluk suporter asing hanya karena tim yang mereka dukung berhasil meraih kemenangan.

    Detail-detail inilah yang membuat datang ke stadion menjadi pengalaman yang berbeda dari menonton pertandingan lewat televisi, dan inilah pula yang memberi sepak bola sebagian besar pesonanya serta kemampuannya menyatukan orang-orang dalam satu hasrat bersama.

    Cuplikan bisa memberi tahu Anda hasil akhir, ponsel bisa menyimpan foto gol, dan media sosial bisa menyebarkan reaksi ke jutaan orang, tetapi tak satu pun dari semua itu bisa menghadirkan kembali momen tersebut dengan segala perasaan dan detailnya.

    Yang menarik dari inisiatif Borussia Dortmund adalah bahwa ia tidak menyerukan pelarangan ponsel, juga tidak menuntut para suporter untuk meninggalkan media sosial, melainkan berupaya menghadirkan sebuah insentif yang membuat mereka memilih sendiri untuk menjauh dari layar selama menit-menit pertandingan.

    Klub Jerman itu menyadari pentingnya teknologi dalam memperluas basis penggemar sepak bola dan menjangkau suporter baru, tetapi pada saat yang sama tampak berupaya keras melindungi pengalaman yang membuat kehadiran di stadion berbeda dari menonton pertandingan dari rumah.

    Di sinilah letak ironinya; olahraga yang berhasil dijangkaukan layar ke jutaan suporter di seluruh dunia kini justru terpaksa menciptakan cara-cara baru untuk meyakinkan para suporter itu agar mengalihkan pandangan dari layar mereka ketika sedang berada di dalam stadion.

    Dan sementara klub-klub berlomba mengembangkan aplikasi digital mereka serta meningkatkan interaksi suporter lewat internet, Borussia Dortmund memilih menempuh arah yang berbeda, yakni dengan memberikan hadiah kepada para suporter yang mencurahkan perhatian penuh pada pertandingan.

    Tersisa satu pertanyaan terpenting: bagaimana sepak bola bisa beralih dari sebuah permainan yang penontonnya membayar tiket untuk menyaksikan detail-detailnya dan menikmati sembilan puluh menit penuh ketegangan, menjadi sebuah pengalaman yang membuat salah satu klub terbesar Eropa terpaksa menawarkan hadiah hanya agar bisa meyakinkan para suporternya untuk meninggalkan ponsel mereka dan fokus pada apa yang terjadi di depan mata mereka?