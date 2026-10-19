Ponsel dilarang! Roberto De Zerbi terapkan aturan baru yang ketat saat Tottenham, yang belum meraih kemenangan, berupaya mengatasi krisis

Menjelaskan alasan di balik aturan barunya, De Zerbi menekankan pentingnya menjalin hubungan yang erat. "Kami berlatih di lapangan, kami menghabiskan waktu bersama. Kami menyingkirkan ponsel saat sarapan, makan siang, dan makan malam agar bisa bersama, karena sekarang orang-orang terus-menerus menggunakan [ponsel]," katanya kepada wartawan.

Pelatih asal Italia itu memastikan bahwa perjalanan ke Spanyol tersebut diisi dengan pembicaraan serius mengenai performa buruk mereka. "Kami mengadakan dua atau tiga pertemuan penting untuk membahas sepakbola, situasi kami, dan bagaimana setiap orang harus bertanggung jawab," tambahnya. "Tidak lebih dari itu. Ada beberapa acara makan malam khusus untuk para pemain, dan beberapa acara makan malam khusus untuk staf.

"Sebagai pelatih, Anda memahami bahwa Anda harus menjadi lebih baik, Anda harus mengubah situasi, dan Anda berusaha mencari semua solusi.

"Saya sudah dua kali mengadakan pemusatan latihan seperti ini bersama Marseille dan itu merupakan solusi yang baik. Saya berbicara dengan klub, dengan Vinai [Venkatesham], dengan Johan [Lange], dengan pemilik klub, dan bersama-sama kami mengambil keputusan itu. Namun, ini bukan sesuatu yang istimewa. Ini hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama karena kami tidak bisa melakukannya pada pramusim.

"Kami memiliki banyak pemain baru dan pemain yang kembali dari Piala Dunia. Menghabiskan tiga atau empat hari bersama tanpa keluarga, dengan menempatkan klub sebagai prioritas utama mereka, adalah hal yang wajar dan baik."

Meski ada pembatasan itu, De Zerbi menegaskan bahwa skuadnya boleh menjelajahi kota pada waktu luang. "Ya, mereka bebas," pungkasnya. "Tidak ada aturan ala militer. Saya menyukai kebebasan."



