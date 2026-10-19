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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Ponsel dilarang! Roberto De Zerbi terapkan aturan baru yang ketat saat Tottenham, yang belum meraih kemenangan, berupaya mengatasi krisis

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Premier League
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Coventry City

Roberto De Zerbi mengambil langkah drastis untuk menyatukan skuad Tottenham yang tengah kesulitan dengan melarang penggunaan ponsel sepenuhnya saat makan bersama tim. Pelatih asal Italia itu berupaya keras memadukan sejumlah pemain baru setelah awal musim yang buruk membuat klub London utara tersebut terpuruk di dasar klasemen.

  • Langkah-langkah drastis di Marbella

    Pelatih Tottenham, De Zerbi, baru-baru ini membawa skuadnya ke Marbella untuk menjalani pemusatan latihan di cuaca hangat demi menghentikan keterpurukan mereka yang mengkhawatirkan di Liga Primer. Tottenham saat ini berada di dasar klasemen tanpa kemenangan dalam enam pertandingan, meski telah mengeluarkan £380 juta ($505 juta) untuk mendatangkan 10 pemain baru pada musim panas.

    Untuk mempererat kebersamaan dalam skuad yang kerap dirotasi, De Zerbi memberlakukan larangan tegas penggunaan ponsel saat makan bersama. Pelatih asal Italia itu berharap para pemainnya lebih banyak berinteraksi di luar lapangan agar proses penyatuan tim lebih cepat dan kiprah mereka di kompetisi domestik dapat diselamatkan.


  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    De Zerbi jelaskan larangan penggunaan ponsel

    Menjelaskan alasan di balik aturan barunya, De Zerbi menekankan pentingnya menjalin hubungan yang erat. "Kami berlatih di lapangan, kami menghabiskan waktu bersama. Kami menyingkirkan ponsel saat sarapan, makan siang, dan makan malam agar bisa bersama, karena sekarang orang-orang terus-menerus menggunakan [ponsel]," katanya kepada wartawan.

    Pelatih asal Italia itu memastikan bahwa perjalanan ke Spanyol tersebut diisi dengan pembicaraan serius mengenai performa buruk mereka. "Kami mengadakan dua atau tiga pertemuan penting untuk membahas sepakbola, situasi kami, dan bagaimana setiap orang harus bertanggung jawab," tambahnya. "Tidak lebih dari itu. Ada beberapa acara makan malam khusus untuk para pemain, dan beberapa acara makan malam khusus untuk staf.

    "Sebagai pelatih, Anda memahami bahwa Anda harus menjadi lebih baik, Anda harus mengubah situasi, dan Anda berusaha mencari semua solusi.

    "Saya sudah dua kali mengadakan pemusatan latihan seperti ini bersama Marseille dan itu merupakan solusi yang baik. Saya berbicara dengan klub, dengan Vinai [Venkatesham], dengan Johan [Lange], dengan pemilik klub, dan bersama-sama kami mengambil keputusan itu. Namun, ini bukan sesuatu yang istimewa. Ini hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama karena kami tidak bisa melakukannya pada pramusim.

    "Kami memiliki banyak pemain baru dan pemain yang kembali dari Piala Dunia. Menghabiskan tiga atau empat hari bersama tanpa keluarga, dengan menempatkan klub sebagai prioritas utama mereka, adalah hal yang wajar dan baik."

    Meski ada pembatasan itu, De Zerbi menegaskan bahwa skuadnya boleh menjelajahi kota pada waktu luang. "Ya, mereka bebas," pungkasnya. "Tidak ada aturan ala militer. Saya menyukai kebebasan."


  • Saga Richarlison semakin rumit

    Di tengah tuntutan De Zerbi agar tim tetap bersatu, hubungannya dengan penyerang yang disisihkan, Richarlison, memburuk secara terbuka. Pemain asal Brasil itu tidak dimasukkan ke dalam skuad Tottenham untuk Liga Primer Inggris dan diturunkan ke tim U-21 setelah transfer pada musim panas gagal terwujud. Mantan manajer Everton, Duncan Ferguson, mempertanyakan perlakuan keras tersebut dengan mengatakan: "Saya tidak tahu apakah mereka bertengkar hebat, dan mengenal Richy, mungkin memang begitu. Namun, Anda harus merangkulnya. Anda tidak akan mencoret pemain seperti itu kecuali jika benar-benar terjadi pembunuhan." Richarlison menyetujui komentar Ferguson di Instagram dengan menulis: "Terima kasih @duncan9ferguson, Anda benar."

    Namun, De Zerbi dengan tegas menepis polemik yang masih berlangsung itu pada Minggu. "Itu bukan lagi masalah saya," katanya kepada wartawan. "Anda harus bertanya kepada Vinai atau Johan. Itu bukan masalah saya."


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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP

    Tekanan terhadap Coventry kian meningkat

    Tottenham kini harus mengubah kebersamaan yang terbangun di Marbella menjadi hasil nyata saat menjamu Coventry City pada Senin malam. Laga ini sudah wajib dimenangkan De Zerbi dalam upayanya mengangkat Tottenham dari dasar klasemen.

    Kegagalan meraih tiga poin hanya akan membuat perombakan mahal klub semakin disorot. Dengan ketegangan di jajaran direksi yang mulai mencuat ke publik, kemenangan perdana di liga mutlak diperlukan untuk menstabilkan musim yang bergejolak.

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