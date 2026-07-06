Politikus Paraguay: "Mbappé asal Kamerun yang tanpa malu-malu berpura-pura sebagai orang Prancis". Dia: "Orang yang hina dan tidak layak mewakili negaranya"

Menanggapi beberapa postingan yang melaporkan ketegangan tinggi antara penyerang dan kiper Paraguay, Orlando Gill, Amarilla awalnya menulis:

"Orang Kamerun yang terjajah, yang tanpa malu-malu berpura-pura menjadi orang Prancis, pendendam, baru saja menjadi kaya, sombong, dan jelek. Dia gugup dan ketakutan sepanjang pertandingan, seperti seluruh timnya; mereka bahkan tidak berhasil mencetak satu gol pun, dan menang dengan selisih tipis... Satu-satunya hal yang banyak dari kita sesalkan pada para pemain Albirroja adalah mereka tidak menamparnya dengan telapak tangan terbuka setelah pertandingan usai. Padahal, saya bukan penggemar sepak bola yang fanatik."