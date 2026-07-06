Kilyan Mbappé ingin menanggapi serangan pribadi yang sangat serius, yang dilontarkan kepadanya melalui X oleh Celeste Amarilla, seorang politisi Paraguay, setelah babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang dimenangkan Prancis atas Paraguay berkat tendangan penalti yang dicetaknya pada babak kedua. Mari kita bahas secara berurutan.
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Politikus Paraguay: "Mbappé asal Kamerun yang tanpa malu-malu berpura-pura sebagai orang Prancis". Dia: "Orang yang hina dan tidak layak mewakili negaranya"
SERANGAN PERTAMA
Menanggapi beberapa postingan yang melaporkan ketegangan tinggi antara penyerang dan kiper Paraguay, Orlando Gill, Amarilla awalnya menulis:
"Orang Kamerun yang terjajah, yang tanpa malu-malu berpura-pura menjadi orang Prancis, pendendam, baru saja menjadi kaya, sombong, dan jelek. Dia gugup dan ketakutan sepanjang pertandingan, seperti seluruh timnya; mereka bahkan tidak berhasil mencetak satu gol pun, dan menang dengan selisih tipis... Satu-satunya hal yang banyak dari kita sesalkan pada para pemain Albirroja adalah mereka tidak menamparnya dengan telapak tangan terbuka setelah pertandingan usai. Padahal, saya bukan penggemar sepak bola yang fanatik."
SERANGAN KEDUA
Postingan kedua bahkan lebih parah lagi:
"Orang kasar ini bahkan belum bisa menulis, alih-alih menyusu ASI, dia mengisap kelapa, dan hal paling berpendidikan yang pernah didengarnya hanyalah simpanse. Seandainya saja aku menunjukkan jari tengah kepadanya, Orlando Gill, aku melakukannya di Senat dan tidak terjadi apa-apa!!!"
SIAPAKAH CELESTE AMARILLA?
Celeste Amarilla adalah seorang senator Paraguay dengan karier politik yang panjang di Kongres Nasional, yang dikenal karena gayanya yang blak-blakan dan pernyataan-pernyataannya yang telah memicu kontroversi dalam lebih dari satu kesempatan. Sebagai anggota parlemen, ia tetap aktif di media dan di media sosial, tempat ia sering mengungkapkan pendapatnya (tak perlu disebutkan orientasi politiknya) mengenai isu-isu politik dan berita terkini.
TANGGAPAN MBAPPE'
Mbappé menyampaikan tanggapannya yang sopan namun tegas kepada saluran yang sama.
"Nyonya Celeste Amarilla, Anda adalah wanita yang hina dan tidak layak menduduki jabatan Anda. Anda tidak mewakili Paraguay, negara yang telah menunjukkan semangat dan kehormatan sepanjang kompetisi ini. Karena ketidakpedulian dan rasisme terang-terangan Anda, seluruh dunia telah melupakan perjalanan dan upaya bersejarah yang dilakukan para pemain Anda selama Piala Dunia ini, dan justru memberi ruang kepada seorang wanita yang tidak kompeten yang menampilkan citra terburuk dari negaranya. Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti Anda bebas menyebarkan kebencian dan rasisme mereka ke seluruh dunia."
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