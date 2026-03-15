Polisi sedang menyelidiki laporan dari bintang Everton, Thierno Barry, mengenai teman-temannya yang diserang di sektor penonton tim tamu saat timnya kalah dalam laga Liga Premier melawan Arsenal

Bintang berusia 23 tahun itu mengungkapkan kemarahannya menyusul insiden mengkhawatirkan saat Everton kalah 2-0 dari Arsenal pada Sabtu lalu. Penyerang yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69 itu menggunakan akun Instagram pribadinya untuk menyoroti keributan yang terjadi di tribun penonton tim tamu, dengan menyatakan bahwa teman-temannya menjadi sasaran sekelompok kecil suporter.

Menyertai klip video perkelahian tersebut, Barry menulis: "Perilaku semacam ini tidak dapat diterima di stadion. Saya membawa teman-teman saya untuk menikmati pertandingan, dan semuanya dirusak oleh beberapa orang bodoh. Sepak bola seharusnya menjadi tempat di mana semua orang merasa aman dan dihormati. Sikap semacam ini tidak pantas ada dalam permainan dan sama sekali tidak ditoleransi dalam sepak bola. Teman-teman saya dan orang-orang yang diserang harus dikawal oleh petugas keamanan klub Arsenal serta polisi karena khawatir akan adanya pembalasan dari para pendukung kami."