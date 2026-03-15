Polisi sedang menyelidiki laporan dari bintang Everton, Thierno Barry, mengenai teman-temannya yang diserang di sektor penonton tim tamu saat timnya kalah dalam laga Liga Premier melawan Arsenal
Barry mengecam kekerasan di stadion yang 'tidak dapat ditoleransi'
Bintang berusia 23 tahun itu mengungkapkan kemarahannya menyusul insiden mengkhawatirkan saat Everton kalah 2-0 dari Arsenal pada Sabtu lalu. Penyerang yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69 itu menggunakan akun Instagram pribadinya untuk menyoroti keributan yang terjadi di tribun penonton tim tamu, dengan menyatakan bahwa teman-temannya menjadi sasaran sekelompok kecil suporter.
Menyertai klip video perkelahian tersebut, Barry menulis: "Perilaku semacam ini tidak dapat diterima di stadion. Saya membawa teman-teman saya untuk menikmati pertandingan, dan semuanya dirusak oleh beberapa orang bodoh. Sepak bola seharusnya menjadi tempat di mana semua orang merasa aman dan dihormati. Sikap semacam ini tidak pantas ada dalam permainan dan sama sekali tidak ditoleransi dalam sepak bola. Teman-teman saya dan orang-orang yang diserang harus dikawal oleh petugas keamanan klub Arsenal serta polisi karena khawatir akan adanya pembalasan dari para pendukung kami."
Pihak berwenang meluncurkan penyelidikan bersama terkait insiden perkelahian di Emirates
Pihak kepolisian telah mengonfirmasi bahwa mereka kini sedang menyelidiki kasus tersebut setelah rekaman video tersebut mulai beredar luas di platform media sosial. Penyelidikan ini akan dilakukan secara kolaboratif antara petugas kepolisian setempat di Merseyside dan Kepolisian Metropolitan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kericuhan tersebut.
Dalam pernyataan yang dirilis melalui media sosial, akun khusus Everton milik Kepolisian Merseyside menegaskan: "Kami mengetahui adanya video yang beredar di internet mengenai keributan di sektor penonton tim tamu menjelang akhir pertandingan #ARSEVE. Kami bekerja sama dengan Kepolisian Metropolitan untuk menyelidikinya."
Everton berjanji akan mengambil tindakan yang sesuai
Pihak manajemen di Stadion Hill Dickinson telah bereaksi dengan cepat terhadap tuduhan tersebut, dan berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keadaan seputar insiden tersebut. Klub ini selalu bangga dengan dukungan suporternya yang datang ke kandang lawan, namun menegaskan bahwa kejadian yang terjadi di Emirates Stadium tidak mencerminkan nilai-nilai klub asal Merseyside maupun basis penggemarnya.
Sebuah pernyataan resmi Everton, seperti dilansir ESPN, berbunyi: “Everton Football Club menyadari adanya insiden yang melibatkan pendukung di sektor tandang di Emirates Stadium dan akan meninjau keadaan seputar insiden tersebut.
"Perilaku kekerasan atau yang mengganggu ketertiban sama sekali tidak dapat diterima dan tidak pantas ada dalam sepak bola. Hal itu tidak mencerminkan dukungan penuh gairah dan loyalitas yang diterima Everton baik di kandang maupun tandang. Klub akan bekerja sama dengan pihak berwenang terkait untuk mengungkap fakta dan mengambil tindakan yang sesuai."
Polisi mengimbau para saksi untuk memberikan informasi
Penyelidikan saat ini difokuskan pada pengumpulan bukti dari mereka yang duduk di sektor penonton tim tamu pada tahap-tahap akhir pertandingan. Pihak berwenang mengimbau para suporter yang merekam insiden tersebut atau menyaksikan awal mula keributan itu untuk melapor guna membantu penyelidikan yang sedang berlangsung.
Pernyataan klub tersebut diakhiri dengan mengarahkan para saksi ke pihak kepolisian: "Siapa pun yang menyaksikan atau terlibat dalam insiden tersebut diminta untuk menghubungi Kepolisian Merseyside melalui X @MerPolCC dengan mencantumkan nomor referensi 26000206746." Insiden tersebut membayangi sore yang sulit bagi Everton di lapangan, setelah pertandingan di mana keajaiban Max Dowman membantu Arsenal mengamankan tiga poin.
