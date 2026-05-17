Getty Images News
Diterjemahkan oleh
Polisi menyelidiki 'tingkat kekerasan yang tidak dapat ditoleransi' pasca kemenangan Celtic dalam perebutan gelar, di mana sejumlah petugas terluka dan para pemain Hearts berada dalam situasi yang 'mengkhawatirkan'
Kekerasan merusak perayaan gelar juara di Glasgow
Kepolisian Skotlandia telah menyerukan dilakukannya “pembicaraan mendesak” dengan pihak otoritas sepak bola dan pemerintah daerah setelah sejumlah petugas terluka saat berusaha mengendalikan kerumunan di kawasan Trongate, Glasgow. Sekitar 3.000 pendukung Celtic berkumpul di pusat kota pada Sabtu sore untuk merayakan keberhasilan terbaru klub tersebut di Liga Utama Skotlandia, namun suasana berubah menjadi memanas seiring berjalannya malam.
Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa botol kaca dan benda-benda lain dilemparkan ke arah petugas yang sedang berusaha membantu penanganan keadaan darurat medis selama kerumunan tersebut. Asisten Kepala Kepolisian Mark Sutherland mengungkapkan keprihatinan mendalam atas perilaku tersebut, dengan menyatakan: “Diskusi mendesak dengan Celtic, otoritas sepak bola Skotlandia yang lebih luas, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Dewan Kota Glasgow, diperlukan untuk mencapai solusi yang meningkatkan keamanan publik, mengurangi gangguan, dan mencegah hal ini terulang kembali.”
- Getty Images Sport
Polisi mengecam serangan terhadap petugas
Skala kerusuhan tersebut telah memicu respons tegas dari aparat penegak hukum, yang menegaskan bahwa perilaku antisosial yang terjadi pasca kemenangan 3-1 di Celtic Park tidak akan dibiarkan begitu saja. Sumber daya yang signifikan dikerahkan ke kawasan Trongate, di mana penutupan jalan sudah diberlakukan, namun situasi justru semakin memanas meskipun ada kehadiran polisi yang masif dan persiapan sebelumnya.
“Sekali lagi, kami telah menyaksikan tingkat kekerasan dan perilaku antisosial yang tidak dapat diterima, dan petugas Kepolisian Skotlandia terpaksa harus menangani konsekuensinya,” tambah Sutherland. “Menjadi korban penyerangan bukanlah bagian dari tugas mereka, dan sayangnya sejumlah petugas terluka. Tingkat perilaku kriminal yang terjadi, khususnya permusuhan yang ditujukan kepada petugas kami, sungguh tidak dapat diterima dan tidak bisa ditoleransi. Mereka yang terlibat harus yakin bahwa mereka akan diidentifikasi dan ditangkap.”
Para pemain Hearts terjebak dalam kekacauan akibat penyerbuan lapangan
Masalah tersebut tidak hanya terjadi di pusat kota, karena pertandingan itu sendiri berakhir dengan "kekacauan" setelah ribuan penonton menyerbu lapangan di Celtic Park. Saat tim asuhan Martin O’Neill memastikan perolehan poin yang dibutuhkan untuk meraih gelar juara, ribuan pendukung menerobos pagar pembatas, memaksa para pemain dan staf Hearts untuk segera dievakuasi dari lapangan dalam insiden yang telah menuai kecaman luas.
Hearts merilis pernyataan keras setelah pertandingan, menanggapi laporan bahwa staf mereka menjadi sasaran selama keributan tersebut. Klub asal Edinburgh itu mengatakan: “Laporan tentang pelecehan fisik dan verbal yang serius terhadap para pemain dan staf kami, baik di lapangan maupun di tempat lain, sangat mengganggu. Kami sedang menyelidiki hal ini secara menyeluruh dan sedang berdialog dengan Kepolisian Skotlandia. Kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut saat ini selain mengatakan bahwa sangat tidak dapat diterima bahwa para pemain dan staf kami ditempatkan dalam situasi seperti itu.”
- Getty Images Sport
Seruan untuk reformasi mendesak dalam prosedur perizinan
Akibat perayaan tersebut, jalan-jalan di Glasgow dipenuhi sampah serta puing-puing berwarna hijau dan putih, namun fokus utama tetap tertuju pada kelalaian dalam hal keamanan yang menyebabkan situasi semakin memburuk. Kepolisian Skotlandia sebelumnya telah menuduh Celtic gagal menerapkan rencana yang memadai untuk perayaan resmi, yang berujung pada kerumunan spontan dan tidak terkelola dengan baik di Trongate.
Klub tersebut menambahkan dalam pernyataan resmi mereka mengenai akhir pertandingan: “Penyerbuan lapangan menyebabkan akhir yang kacau dan sepertinya tidak ada yang tahu apakah pertandingan telah berakhir atau tidak.” Kepolisian Skotlandia telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang berkoordinasi langsung dengan Hearts untuk menentukan apakah ada pemain tertentu yang menjadi korban penyerangan selama momen-momen terakhir di Parkhead, karena dampak dari kemenangan gelar tersebut terus membayangi prestasi olahraga tersebut.