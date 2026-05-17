Kepolisian Skotlandia telah menyerukan dilakukannya “pembicaraan mendesak” dengan pihak otoritas sepak bola dan pemerintah daerah setelah sejumlah petugas terluka saat berusaha mengendalikan kerumunan di kawasan Trongate, Glasgow. Sekitar 3.000 pendukung Celtic berkumpul di pusat kota pada Sabtu sore untuk merayakan keberhasilan terbaru klub tersebut di Liga Utama Skotlandia, namun suasana berubah menjadi memanas seiring berjalannya malam.

Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa botol kaca dan benda-benda lain dilemparkan ke arah petugas yang sedang berusaha membantu penanganan keadaan darurat medis selama kerumunan tersebut. Asisten Kepala Kepolisian Mark Sutherland mengungkapkan keprihatinan mendalam atas perilaku tersebut, dengan menyatakan: “Diskusi mendesak dengan Celtic, otoritas sepak bola Skotlandia yang lebih luas, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Dewan Kota Glasgow, diperlukan untuk mencapai solusi yang meningkatkan keamanan publik, mengurangi gangguan, dan mencegah hal ini terulang kembali.”