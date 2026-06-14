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Polisi mengungkap rincian lengkap barang-barang senilai £13.500 yang dicuri dalam kasus pencurian saat Piala Dunia di Inggris, sementara dua pria telah didakwa
Dua pria didakwa atas perampokan nekat
Pihak berwenang di Missouri bertindak cepat menyusul insiden pelanggaran keamanan yang mengejutkan dan mengancam akan mengganggu persiapan Piala Dunia Thomas Tuchel. Mustafa Salik dan Erfan Kamal telah didakwa atas tuduhan menerima barang curian, sebuah tindak pidana kelas D, setelah sebuah kendaraan pengangkut menjadi sasaran saat sedang memindahkan perlengkapan dari Florida ke Kansas City. Menurut KSHB, kedua pria tersebut adalah sopir yang bekerja untuk perusahaan angkutan truk yang ditugaskan mengangkut perlengkapan Timnas Inggris.
Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Jackson, Melesa Johnson, mengonfirmasi tindakan hukum tersebut, dengan menyatakan: "Kabupaten Jackson tidak akan mentolerir aktivitas kriminal apa pun yang menargetkan pengunjung Piala Dunia, termasuk tim-tim internasional yang telah datang ke sini untuk bertanding. Kami berterima kasih kepada Departemen Kepolisian Kansas City dan pengacara kami yang bertugas atas kerja cepat mereka dalam menyelidiki insiden ini dan segera mengajukan tuntutan. Kantor kami berkomitmen untuk menuntut pertanggungjawaban para individu ini." Wali Kota Kansas City, Quinton Lucas, juga memuji penyelesaian penyelidikan yang melintasi beberapa negara bagian.
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Sepatu bot yang dicuri dan jersey bertanda tangan berhasil ditemukan kembali
Skala pencurian tersebut awalnya memicu kekhawatiran akan terjadinya kekacauan logistik, karena sepatu pertandingan milik bintang-bintang ternama seperti Harry Kane dan Jude Bellingham dilaporkan termasuk di antara barang-barang yang hilang. Namun, menurut BBC, dokumen pengadilan telah mengungkap daftar lengkap barang-barang yang dicuri senilai $18.000 (£13.500). Daftar tersebut mencakup tiga jersey bertanda tangan senilai $5.000 masing-masing, empat pasang sepatu bola, lima pasang sepatu, bola Piala Dunia, dan berbagai perlengkapan latihan, mulai dari sarung tangan kiper hingga kaus dan celana pendek berwarna biru laut.
Dalam sebuah kejadian yang aneh, para pencuri juga membawa kabur dua boneka singa - maskot tradisional tim - bersama dengan satu set Lego berupa sepatu Nike Air dan sebuah speaker JBL. Untungnya, diketahui bahwa sebagian besar barang curian tersebut kini telah ditemukan dan dikembalikan ke markas tim di Swope Soccer Village.
Para pemain tetap tak terpengaruh oleh drama di luar lapangan
Terlepas dari pemberitaan di media, ruang ganti timnas Inggris tampaknya menanggapi insiden tersebut dengan tenang. Bek Newcastle, Dan Burn, memberikan keterangan terbaru mengenai situasi tersebut dengan santai, sambil menegaskan bahwa para pemain pada dasarnya tidak menyadari kejadian tersebut sampai berita itu muncul di media. "Secara pribadi, saya tidak kehilangan apa pun; kami baru mengetahuinya dari kalian [media]," kata Burn kepada para wartawan. "Kasus ini sekarang ditangani polisi, jadi saya tidak yakin seberapa banyak yang bisa saya komentari. Hal ini belum banyak dibicarakan, jadi itu menunjukkan kepada kami bahwa mereka tidak terlalu khawatir tentang hal itu - hal ini tidak benar-benar mengganggu persiapan kami." Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) juga mengemukakan pandangan serupa, menekankan bahwa insiden tersebut tidak akan berdampak pada kesiapan tim untuk pertandingan pembuka mereka.
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke laga pembuka melawan Kroasia
Dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan sebagian besar peralatan telah kembali ke tangan Inggris, fokus kini kembali ke lapangan. The Three Lions akan menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L pada 17 Juni, sebuah pertandingan yang tetap menjadi perhatian utama Tuchel saat ia berupaya memimpin tim melewati grup yang kompetitif yang juga dihuni Ghana dan Panama. Mantan manajer Chelsea ini telah mencatatkan awal yang kuat dalam masa jabatannya, namun tekanan Piala Dunia di tanah Amerika Utara menjadi ujian terbesarnya hingga saat ini.
Pencurian ini hanyalah salah satu dari beberapa insiden aneh yang menimpa turnamen sejauh ini, namun tindakan cepat dari Kepolisian Kansas City telah mencegah insiden ini menjadi narasi utama. Saat skuad menyempurnakan taktik mereka di Missouri, harapan adalah bahwa satu-satunya "pencurian" yang akan dibicarakan orang mulai saat ini adalah Inggris yang mencuri tiga poin dalam upaya mereka meraih kejayaan Piala Dunia.