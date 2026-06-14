Polisi mengungkap rincian lengkap barang-barang senilai £13.500 yang dicuri dalam kasus pencurian saat Piala Dunia di Inggris, sementara dua pria telah didakwa

Pihak berwenang di Missouri bertindak cepat menyusul insiden pelanggaran keamanan yang mengejutkan dan mengancam akan mengganggu persiapan Piala Dunia Thomas Tuchel. Mustafa Salik dan Erfan Kamal telah didakwa atas tuduhan menerima barang curian, sebuah tindak pidana kelas D, setelah sebuah kendaraan pengangkut menjadi sasaran saat sedang memindahkan perlengkapan dari Florida ke Kansas City. Menurut KSHB, kedua pria tersebut adalah sopir yang bekerja untuk perusahaan angkutan truk yang ditugaskan mengangkut perlengkapan Timnas Inggris.

Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Jackson, Melesa Johnson, mengonfirmasi tindakan hukum tersebut, dengan menyatakan: "Kabupaten Jackson tidak akan mentolerir aktivitas kriminal apa pun yang menargetkan pengunjung Piala Dunia, termasuk tim-tim internasional yang telah datang ke sini untuk bertanding. Kami berterima kasih kepada Departemen Kepolisian Kansas City dan pengacara kami yang bertugas atas kerja cepat mereka dalam menyelidiki insiden ini dan segera mengajukan tuntutan. Kantor kami berkomitmen untuk menuntut pertanggungjawaban para individu ini." Wali Kota Kansas City, Quinton Lucas, juga memuji penyelesaian penyelidikan yang melintasi beberapa negara bagian.