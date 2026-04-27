AFP
Diterjemahkan oleh
Polisi mengonfirmasi bahwa 16 pendukung Leeds dilaporkan untuk dipertimbangkan dituntut secara hukum setelah melakukan nyanyian bernada homofobik dalam laga Piala FA melawan Chelsea
Kepolisian Metropolitan mengambil tindakan terkait insiden pelecehan di Wembley
Kepolisian Metropolitan mengumumkan bahwa 16 pendukung Leeds United dilaporkan untuk dipertimbangkan penuntutan hukumnya menyusul insiden nyanyian homofobik selama pertandingan semifinal Piala FA di Wembley. Pertandingan tersebut tercoreng oleh laporan adanya hinaan diskriminatif di dalam dan sekitar stadion.
Seorang juru bicara Kepolisian Metropolitan menyatakan: “Semifinal Piala FA hari Minggu antara Leeds dan Chelsea di Wembley berlangsung tanpa insiden berarti. Ada 14 penangkapan di dalam atau di sekitar stadion atas pelanggaran termasuk GBH (cedera fisik yang parah), ABH (cedera fisik yang nyata), perkelahian, penyerangan terhadap petugas darurat, penyerangan biasa, dan tailgating. Selain itu, 18 orang lainnya tidak ditangkap tetapi akan dilaporkan untuk dipertimbangkan penuntutan atas pelanggaran lain. Ini termasuk 16 pendukung Leeds yang terlihat dan terdengar terlibat dalam nyanyian homofobik.”
- Getty Images Sport
Tindakan tegas hukum terhadap ujaran kebencian yang bersifat homofobik
Perhatian terhadap yel-yel homofobik ini muncul setelah keputusan Kejaksaan Agung pada tahun 2022 untuk menetapkan yel-yel “rent boy” sebagai hinaan homofobik, yang selama bertahun-tahun sering dilontarkan kepada para pemain dan pendukung Chelsea. Klasifikasi ini berarti individu yang terbukti bersalah menggunakan frasa tersebut dapat dituntut atas tindak kejahatan kebencian, sebuah kebijakan yang kini secara aktif ditegakkan oleh pihak berwenang di berbagai ajang olahraga besar di seluruh Inggris Raya.
Klub menanggapi ejekan menjijikkan terkait Savile
Selain penangkapan terkait hinaan homofobik, pertandingan tersebut dilaporkan juga terganggu oleh nyanyian yang merujuk pada pelaku kejahatan seksual almarhum Jimmy Savile. Leeds United secara tegas mengecam nyanyian-nyanyian tersebut, yang sering dilontarkan oleh pendukung tim lawan kepada basis penggemar mereka, sekaligus mengkritik tindakan balasan dari para pendukungnya sendiri.
Seorang juru bicara Leeds United sebelumnya mengatakan kepada The Athletic: “Para pendukung klub menjadi sasaran ejekan menjijikkan ini di setiap pertandingan oleh para penggemar lawan, yang seharusnya tidak terjadi dalam pertandingan saat ini dan merupakan aib bagi para korban pelecehan Jimmy Savile. Demikian pula, klub tidak menyetujui nyanyian balasan dari para pendukung kami sendiri.” Klub telah menyerukan agar referensi semacam itu secara resmi dikategorikan sebagai nyanyian tragis agar dapat ditindak secara lebih tegas.
- Getty Images Sport
Drama di lapangan semakin memperkeruh suasana di Wembley
Suasana di Wembley sudah memanas akibat insiden di lapangan, termasuk keputusan wasit yang menjadi perbincangan hangat ketika Dominic Calvert-Lewin tampak menarik rambut Marc Cucurella namun lolos dari kartu merah. Sifat permainan yang keras, ditambah dengan rivalitas historis antara kedua kubu suporter, menciptakan suasana yang tegang di hadapan lebih dari 82.000 penonton.
Chelsea akhirnya memastikan kemenangan 1-0 berkat sundulan Enzo Fernandez, memastikan tempat mereka di final melawan Manchester City pada 16 Mei. Dengan final yang semakin dekat, FA dan kepolisian setempat diharapkan untuk mempertahankan kebijakan tanpa toleransi terhadap nyanyian diskriminatif yang membayangi pertandingan semifinal ini.