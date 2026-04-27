Polisi mengonfirmasi bahwa 16 pendukung Leeds dilaporkan untuk dipertimbangkan dituntut secara hukum setelah melakukan nyanyian bernada homofobik dalam laga Piala FA melawan Chelsea

Kepolisian Metropolitan mengumumkan bahwa 16 pendukung Leeds United dilaporkan untuk dipertimbangkan penuntutan hukumnya menyusul insiden nyanyian homofobik selama pertandingan semifinal Piala FA di Wembley. Pertandingan tersebut tercoreng oleh laporan adanya hinaan diskriminatif di dalam dan sekitar stadion.

Seorang juru bicara Kepolisian Metropolitan menyatakan: “Semifinal Piala FA hari Minggu antara Leeds dan Chelsea di Wembley berlangsung tanpa insiden berarti. Ada 14 penangkapan di dalam atau di sekitar stadion atas pelanggaran termasuk GBH (cedera fisik yang parah), ABH (cedera fisik yang nyata), perkelahian, penyerangan terhadap petugas darurat, penyerangan biasa, dan tailgating. Selain itu, 18 orang lainnya tidak ditangkap tetapi akan dilaporkan untuk dipertimbangkan penuntutan atas pelanggaran lain. Ini termasuk 16 pendukung Leeds yang terlihat dan terdengar terlibat dalam nyanyian homofobik.”