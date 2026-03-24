Polisi menangkap seorang pria berusia 63 tahun atas dugaan penyerangan bermotif rasial, sementara dua bintang Brentford 'terluka parah' setelah mencoba melerai serangan tersebut

Seorang pria berusia 63 tahun telah ditahan setelah dilakukan penyelidikan terkait insiden perkelahian yang disertai kekerasan di Queen’s Road, Richmond, menurut The Telegraph.

Kepolisian Metropolitan mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa pria tersebut ditangkap atas dugaan penyerangan ringan, percobaan perusakan properti, dan pelanggaran ketertiban umum yang diperparah oleh unsur rasial. Ia telah dibebaskan dengan jaminan sementara penyelidikan lebih lanjut terus berlanjut.

Pihak berwenang juga telah mengidentifikasi korban kedua yang dilaporkan menjadi sasaran pelecehan verbal yang diperparah oleh unsur rasial pada waktu yang sama.

Penyelidikan diluncurkan setelah polisi dipanggil ke lokasi sekitar pukul 02.00 dini hari pada Minggu, tak lama setelah skuad Brentford kembali ke London setelah pertandingan liga utama melawan Leeds United.