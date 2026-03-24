Polisi menangkap seorang pria berusia 63 tahun atas dugaan penyerangan bermotif rasial, sementara dua bintang Brentford 'terluka parah' setelah mencoba melerai serangan tersebut
Polisi mengonfirmasi penangkapan tersebut
Seorang pria berusia 63 tahun telah ditahan setelah dilakukan penyelidikan terkait insiden perkelahian yang disertai kekerasan di Queen’s Road, Richmond, menurut The Telegraph.
Kepolisian Metropolitan mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa pria tersebut ditangkap atas dugaan penyerangan ringan, percobaan perusakan properti, dan pelanggaran ketertiban umum yang diperparah oleh unsur rasial. Ia telah dibebaskan dengan jaminan sementara penyelidikan lebih lanjut terus berlanjut.
Pihak berwenang juga telah mengidentifikasi korban kedua yang dilaporkan menjadi sasaran pelecehan verbal yang diperparah oleh unsur rasial pada waktu yang sama.
Penyelidikan diluncurkan setelah polisi dipanggil ke lokasi sekitar pukul 02.00 dini hari pada Minggu, tak lama setelah skuad Brentford kembali ke London setelah pertandingan liga utama melawan Leeds United.
Para pemain bintang Brentford dipuji atas keberanian mereka
Kedua pemain tim utama tersebut, yang identitasnya belum diungkapkan, dilaporkan menyaksikan kejadian penyerangan itu dan langsung turun tangan. Meskipun membahayakan keselamatan diri mereka sendiri, mereka bergegas menolong seorang pria yang menjadi sasaran dalam insiden yang digambarkan sebagai konfrontasi bermotif rasial. Meskipun intervensi tersebut berhasil mencegah korban utama mengalami cedera lebih parah, kedua pemain itu pun terluka dan berlumuran darah akibat pergulatan yang terjadi.
Untungnya, tidak ada pemain yang mengalami cedera parah hingga harus dirawat di rumah sakit atau menjalani perawatan medis jangka panjang. Laporan menyebutkan bahwa keduanya "sehat-sehat saja" setelah kejadian tersebut.
Para pemain tersebut dapat berada di London pada saat itu karena skuad telah diizinkan untuk mengatur perjalanan mereka sendiri dari Elland Road, dengan banyak di antara mereka bersiap untuk berangkat menjalankan tugas internasional.
Tim Bees tetap tampil gemilang meski diwarnai drama di luar lapangan
Di bawah asuhan Keith Andrews, Brentford menjadi kejutan di musim Liga Premier kali ini. Meskipun banyak pakar memprediksi mereka akan terjerumus ke zona degradasi di awal musim, The Bees kini berada di jalur yang tepat untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions.
Saat ini, mereka hanya tertinggal dua poin dari Chelsea yang berada di peringkat keenam dan tiga poin di belakang Liverpool di peringkat kelima.
Hasil imbang tanpa gol di Elland Road akhir pekan lalu dianggap sebagai hasil positif, yang memungkinkan tim ini mempertahankan momentum mereka sementara klub-klub pesaing kehilangan poin.
Kenaikan pesat klub ini di klasemen telah mengubah mereka menjadi pesaing serius di kancah Eropa, dan penutupan musim yang sukses akan menjadi pencapaian bersejarah bagi tim asal London Barat ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Brentford?
Brentford dijadwalkan kembali beraksi di Liga Premier pada 11 April saat mereka menjamu Everton di Gtech Community Stadium.
Setelah itu, jadwal pertandingan yang menantang menanti, termasuk laga krusial melawan Manchester United yang berpotensi menjadi penentu dalam upaya mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa musim 2026-27.