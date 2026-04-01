Polisi menangkap seorang pria berusia 45 tahun atas tuduhan pelecehan rasial terhadap Lutsharel Geertruida dari Sunderland selama pertandingan melawan Newcastle

Wasit Anthony Taylor terpaksa menghentikan pertandingan selama tiga menit setelah adanya laporan pelecehan tersebut, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara ketat. Selama jeda tersebut, Taylor berkonsultasi dengan kapten Newcastle Kieran Trippier dan kedua manajer di dekat bangku cadangan sementara petugas keamanan stadion meninjau situasi. Liga Premier telah menegaskan kembali sikapnya melalui pernyataan langsung terkait penghentian pertandingan tersebut.

"Hal ini sejalan dengan protokol anti-diskriminasi di lapangan Liga Premier. Insiden di St James’ Park kini akan diselidiki secara menyeluruh. Kami memberikan dukungan penuh kepada pemain dan kedua klub. Rasisme tidak memiliki tempat dalam permainan kami, atau di mana pun dalam masyarakat. Kami akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pihak berwenang untuk memastikan stadion kami menjadi lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua," kata liga tersebut.