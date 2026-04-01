Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Polisi menangkap seorang pria berusia 45 tahun atas tuduhan pelecehan rasial terhadap Lutsharel Geertruida dari Sunderland selama pertandingan melawan Newcastle

Kepolisian Northumbria telah mengonfirmasi penangkapan seorang pria berusia 45 tahun asal Gateshead menyusul tuduhan pelecehan rasial yang ditujukan kepada bek Sunderland, Lutsharel Geertruida. Insiden mengejutkan tersebut terjadi selama pertandingan derby Tyne-Wear yang berlangsung sengit melawan Newcastle United di St James' Park bulan lalu, yang memicu penerapan protokol anti-diskriminasi di lapangan yang ketat dari pihak liga.

  • Polisi mengonfirmasi bahwa tersangka telah ditahan

    Menurut Daily Mail, perkembangan penting telah terjadi menyusul insiden mengkhawatirkan di St James' Park bulan lalu. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa seorang tersangka dari wilayah Gateshead telah ditahan pada 31 Maret. Pria berusia 45 tahun itu ditangkap atas dugaan pelanggaran ketertiban umum yang diperparah oleh unsur rasial terhadap Geertruida. Polisi kemudian membebaskannya dengan jaminan sementara penyelidikan lebih lanjut terus berlanjut. Pertandingan tersebut, yang merupakan salah satu derby paling sengit dalam sepak bola Inggris, tercoreng ketika sang pemain memberi tahu wasit mengenai hinaan yang dilontarkan dari tribun tuan rumah.

    Wasit menerapkan protokol anti-diskriminasi

    Wasit Anthony Taylor terpaksa menghentikan pertandingan selama tiga menit setelah adanya laporan pelecehan tersebut, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara ketat. Selama jeda tersebut, Taylor berkonsultasi dengan kapten Newcastle Kieran Trippier dan kedua manajer di dekat bangku cadangan sementara petugas keamanan stadion meninjau situasi. Liga Premier telah menegaskan kembali sikapnya melalui pernyataan langsung terkait penghentian pertandingan tersebut.

    "Hal ini sejalan dengan protokol anti-diskriminasi di lapangan Liga Premier. Insiden di St James’ Park kini akan diselidiki secara menyeluruh. Kami memberikan dukungan penuh kepada pemain dan kedua klub. Rasisme tidak memiliki tempat dalam permainan kami, atau di mana pun dalam masyarakat. Kami akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pihak berwenang untuk memastikan stadion kami menjadi lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua," kata liga tersebut.

  • Sunderland dan Newcastle bersatu melawan rasisme

    Manajer Sunderland, Regis Le Bris, yang membawa timnya meraih kemenangan 2-1 pada pertandingan tersebut, mengungkapkan kekhawatirannya setelah peluit akhir dibunyikan. Manajer tersebut menekankan pentingnya adanya jaringan dukungan yang kuat bagi sang bek. "Saya berbicara dengan Lutsharel setelah pertandingan dan dia tampak baik-baik saja, tetapi kita perlu mendukungnya," kata Le Bris. Pemain tersebut awalnya telah memberi tahu kaptennya, Granit Xhaka, yang kemudian memberitahu wasit. Newcastle United juga telah bertindak proaktif, membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi orang tersebut.

    Nol toleransi tetap menjadi prioritas utama

    Insiden tersebut menuai kecaman luas, yang menyoroti pentingnya adanya protokol yang ketat. Dengan menghentikan pertandingan dan segera mencatat insiden tersebut, ofisial pertandingan memastikan proses hukum dapat dilanjutkan. Pihak berwenang kini berfokus untuk memastikan bukti yang dikumpulkan dari CCTV dan keterangan saksi cukup untuk tahap-tahap selanjutnya dalam penyelidikan. Geertruida telah menerima pesan dukungan dari seluruh liga saat komunitas sepak bola bersatu menentang tindakan individu yang terlibat. Baik Kepolisian Northumbria maupun Liga Premier telah menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan berhenti sampai stadion menjadi aman dan inklusif bagi setiap pemain.

