Polisi meluncurkan penyelidikan setelah bek Cardiff City Krystian Bielik bentrok dengan suporter Portsmouth

Polisi Hampshire sedang aktif menyelidiki sebuah insiden yang terjadi saat Portsmouth meraih kemenangan 2-0 atas Cardiff City di Championship pada Sabtu, menurut laporan dari BBC.

Pertandingan dihentikan pada menit ke-70 ketika Bielik mencoba mengambil bola dari tribun pendukung tuan rumah. Rekaman video yang beredar di media sosial tampak menunjukkan Bielik mencengkeram leher atau tubuh bagian atas seorang remaja laki-laki. Sebagai balasan, suporter itu tampaknya menampar Bielik sebelum dikawal keluar dari stadion oleh steward bersama keluarganya. Penggemar lain yang melempar bola ke arah Perry Ng juga dikeluarkan.