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Diterjemahkan oleh

Polisi meluncurkan penyelidikan setelah bek Cardiff City Krystian Bielik bentrok dengan suporter Portsmouth

K. Bielik
Cardiff City
Portsmouth vs Cardiff City
Portsmouth
Championship

Polisi telah meluncurkan penyelidikan resmi setelah bek Cardiff City Krystian Bielik terlibat dalam pertikaian fisik dengan seorang pendukung remaja Portsmouth. Insiden mengejutkan itu, yang terjadi dalam laga Championship yang berlangsung panas di Fratton Park pada Sabtu, disebut-sebut membuat Bielik mencengkeram suporter muda tersebut sebelum kemudian ditampar sebagai balasan.

  • Polisi menyelidiki bentrokan di Fratton Park

    Polisi Hampshire sedang aktif menyelidiki sebuah insiden yang terjadi saat Portsmouth meraih kemenangan 2-0 atas Cardiff City di Championship pada Sabtu, menurut laporan dari BBC.

    Pertandingan dihentikan pada menit ke-70 ketika Bielik mencoba mengambil bola dari tribun pendukung tuan rumah. Rekaman video yang beredar di media sosial tampak menunjukkan Bielik mencengkeram leher atau tubuh bagian atas seorang remaja laki-laki. Sebagai balasan, suporter itu tampaknya menampar Bielik sebelum dikawal keluar dari stadion oleh steward bersama keluarganya. Penggemar lain yang melempar bola ke arah Perry Ng juga dikeluarkan.

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  • Pernyataan resmi dari pihak berwenang dan klub-klub

    Polisi Hampshire mengonfirmasi keterlibatan mereka segera setelah pertandingan. "Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami sedang menyelidiki sebuah insiden di mana seorang remaja laki-laki dilaporkan menjadi korban penyerangan ringan selama pertandingan sepak bola di Fratton Park. Penyelidikan kami masih berlangsung," kata juru bicara kepolisian.

    Portsmouth juga telah membuka penyelidikan internal mereka sendiri terkait masalah tersebut. Pompey merilis pernyataan yang berbunyi: "Portsmouth Football Club mengetahui kekhawatiran para suporter terkait insiden yang melibatkan seorang penggemar muda dan seorang pemain tim lawan pada pertandingan kemarin di Fratton Park. Karena ini tetap merupakan masalah perlindungan dan saat ini sedang diselidiki oleh klub maupun polisi, tidak tepat bagi kami untuk berkomentar lebih lanjut mengenai situasinya saat ini."


  • Reaksi para manajer terhadap perselisihan di pinggir lapangan

    Setelah pertandingan, pelatih kepala Portsmouth John Mousinho meminta maaf kepada para pemain Cardiff City atas perilaku suporter tuan rumah. Sebaliknya, pelatih kepala Cardiff Brian Barry-Murphy membela pemainnya dengan mengklaim bahwa Bielik "ditampar di wajah" dalam kekacauan di tepi lapangan tersebut. Cardiff City juga telah merilis pernyataan singkat yang menyatakan kepuasan mereka terhadap cara wasit menangani situasi sesaat setelah insiden di lapangan. Mereka menyatakan: "Kami puas dengan cara ofisial pertandingan menangani situasi tersebut selama pertandingan, setelah menyaksikannya secara langsung. Perlindungan pemain akan selalu menjadi hal yang paling utama bagi kami."

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    Apa yang terjadi selanjutnya pada Bielik?

    Asosiasi Sepak Bola akan meninjau rincian yang disampaikan dalam laporan pertandingan resmi wasit. Berdasarkan temuan ini dan penyelidikan polisi yang masih berlangsung, FA akan memutuskan apakah Bielik atau klub-klub tersebut akan menghadapi tindakan disipliner. Sementara itu, Portsmouth dan Cardiff City akan menunggu kesimpulan dari penyelidikan polisi sebelum membuat pernyataan publik lebih lanjut.

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