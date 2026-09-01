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Polisi Brasil menggerebek rumah pesepakbola kasta tertinggi dalam penyelidikan besar perdagangan narkoba dan senjata api
Operasi polisi lintas negara bagian diluncurkan
Polisi melakukan penggeledahan di rumah Correa di kawasan elite Barra da Tijuca serta di tempat latihan Vasco di Rio de Janeiro. Menurut laporan dari Associated Press, operasi skala besar dengan sandi "the troop" itu mengerahkan sekitar 100 petugas untuk mengeksekusi empat surat perintah penangkapan dan 15 surat perintah penggeledahan. Selain penyerang berusia 30 tahun itu, bek kanan Vila Nova Hayner Cordeiro juga sedang diselidiki.
- ZUMA Press Wire
Otoritas membidik jaringan kriminal
Polisi Espirito Santo menjelaskan tujuan utama penggerebekan itu dalam sebuah pernyataan: "Penyelidikan ini bertujuan mengumpulkan unsur-unsur untuk mengungkap kejahatan dan membongkar struktur kriminal yang sedang diselidiki." Penyelidikan lintas negara bagian itu berfokus pada pengungkapan dugaan keterkaitan antara figur olahraga profesional dan jaringan perdagangan terorganisasi. Correa meninggalkan tempat latihan tanpa menjawab pertanyaan para wartawan.
Klub berjanji memberikan kerja sama penuh
Vasco mengonfirmasi komitmen penuh mereka untuk membantu penegak hukum dalam proses hukum yang sedang berjalan. Berbicara dalam konferensi pers, direktur klub Admar Lopes menegaskan bahwa jajaran klub "bekerja sama dengan pihak berwenang". Lopes menambahkan bahwa sang penyerang "akan terus berlatih seperti biasa dalam beberapa hari ke depan dan tersedia untuk pertandingan", sambil menunggu hasil resmi dari penyelidikan tersebut.
- Action Plus
Striker tetap tersedia untuk pertandingan
Correa mencetak gol ketiga yang menentukan dalam kemenangan Vasco 3-1 atas Cruzeiro pada Sabtu, sekaligus mengakhiri rentetan delapan laga tanpa kemenangan di kasta tertinggi Brasil. Setelah tampil dalam 21 pertandingan liga musim ini, penyerang itu tetap tersedia untuk laga domestik mendatang. Namun, perkembangan hukum lebih lanjut dari kepolisian Espirito Santo dan Rio de Janeiro akan menentukan masa depannya dalam jangka panjang.
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