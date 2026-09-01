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Olimpia v Vasco da Gama - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Polisi Brasil menggerebek rumah pesepakbola kasta tertinggi dalam penyelidikan besar perdagangan narkoba dan senjata api

David
Vasco da Gama
Serie A

Polisi Brasil telah melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah dan tempat latihan penyerang Vasco da Gama, David Correa, terkait penyelidikan besar soal perdagangan narkoba dan senjata. Operasi terkoordinasi lintas negara bagian itu melibatkan sekitar 100 petugas, dengan pihak berwenang menyelidiki dugaan keterkaitan antara atlet profesional dan kejahatan terorganisasi.

  • Operasi polisi lintas negara bagian diluncurkan

    Polisi melakukan penggeledahan di rumah Correa di kawasan elite Barra da Tijuca serta di tempat latihan Vasco di Rio de Janeiro. Menurut laporan dari Associated Press, operasi skala besar dengan sandi "the troop" itu mengerahkan sekitar 100 petugas untuk mengeksekusi empat surat perintah penangkapan dan 15 surat perintah penggeledahan. Selain penyerang berusia 30 tahun itu, bek kanan Vila Nova Hayner Cordeiro juga sedang diselidiki.

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  • imago-sport-1044009177.jpgZUMA Press Wire

    Otoritas membidik jaringan kriminal

    Polisi Espirito Santo menjelaskan tujuan utama penggerebekan itu dalam sebuah pernyataan: "Penyelidikan ini bertujuan mengumpulkan unsur-unsur untuk mengungkap kejahatan dan membongkar struktur kriminal yang sedang diselidiki." Penyelidikan lintas negara bagian itu berfokus pada pengungkapan dugaan keterkaitan antara figur olahraga profesional dan jaringan perdagangan terorganisasi. Correa meninggalkan tempat latihan tanpa menjawab pertanyaan para wartawan.

  • Klub berjanji memberikan kerja sama penuh

    Vasco mengonfirmasi komitmen penuh mereka untuk membantu penegak hukum dalam proses hukum yang sedang berjalan. Berbicara dalam konferensi pers, direktur klub Admar Lopes menegaskan bahwa jajaran klub "bekerja sama dengan pihak berwenang". Lopes menambahkan bahwa sang penyerang "akan terus berlatih seperti biasa dalam beberapa hari ke depan dan tersedia untuk pertandingan", sambil menunggu hasil resmi dari penyelidikan tersebut.

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    Striker tetap tersedia untuk pertandingan

    Correa mencetak gol ketiga yang menentukan dalam kemenangan Vasco 3-1 atas Cruzeiro pada Sabtu, sekaligus mengakhiri rentetan delapan laga tanpa kemenangan di kasta tertinggi Brasil. Setelah tampil dalam 21 pertandingan liga musim ini, penyerang itu tetap tersedia untuk laga domestik mendatang. Namun, perkembangan hukum lebih lanjut dari kepolisian Espirito Santo dan Rio de Janeiro akan menentukan masa depannya dalam jangka panjang.

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