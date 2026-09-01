Vasco mengonfirmasi komitmen penuh mereka untuk membantu penegak hukum dalam proses hukum yang sedang berjalan. Berbicara dalam konferensi pers, direktur klub Admar Lopes menegaskan bahwa jajaran klub "bekerja sama dengan pihak berwenang". Lopes menambahkan bahwa sang penyerang "akan terus berlatih seperti biasa dalam beberapa hari ke depan dan tersedia untuk pertandingan", sambil menunggu hasil resmi dari penyelidikan tersebut.