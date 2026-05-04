Namun, setelah meninjau tayangan VAR, wasit memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut bagi Setan Merah. ManUnited memasuki babak pertama dengan keunggulan 2-0, sementara Liverpool baru benar-benar menunjukkan serangan mereka setelah jeda.

Namun, pada konferensi pers setelahnya, Slot tidak ingin mempermasalahkan insiden tangan yang kontroversial itu; sebaliknya, ada hal lain yang mengganggu pelatih asal Belanda itu: "Saya melihat minggu lalu bagaimana kiper saya tergeletak di lapangan dan wasit tidak menghentikan pertandingan. Hari ini, seorang pemain Manchester United tergeletak di luar lapangan dan wasit menghentikan pertandingan, padahal kami ingin terus bermain," keluh pelatih LFC itu.

Situasi seperti itu terjadi sepanjang musim Liverpool. "Keputusan-keputusan seperti itu selalu merugikan kami di setiap pertandingan. Ini adalah pola yang konsisten sepanjang musim," keluh Slot.