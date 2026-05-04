Dalam kekalahan 2-3 yang dialami The Reds, wasit Darren England beberapa kali menjadi sorotan. Hal yang paling banyak diperbincangkan adalah dugaan handball sebelum gol United yang membuat skor menjadi 2-0, ketika penyerang Benjamin Sesko tampaknya menyentuh bola dengan jari-jarinya.
"Pola yang terus berulang": Pelatih Liverpool Arne Slot melontarkan kritik tajam kepada wasit dan para pemainnya sendiri usai kekalahan
Namun, setelah meninjau tayangan VAR, wasit memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut bagi Setan Merah. ManUnited memasuki babak pertama dengan keunggulan 2-0, sementara Liverpool baru benar-benar menunjukkan serangan mereka setelah jeda.
Namun, pada konferensi pers setelahnya, Slot tidak ingin mempermasalahkan insiden tangan yang kontroversial itu; sebaliknya, ada hal lain yang mengganggu pelatih asal Belanda itu: "Saya melihat minggu lalu bagaimana kiper saya tergeletak di lapangan dan wasit tidak menghentikan pertandingan. Hari ini, seorang pemain Manchester United tergeletak di luar lapangan dan wasit menghentikan pertandingan, padahal kami ingin terus bermain," keluh pelatih LFC itu.
Situasi seperti itu terjadi sepanjang musim Liverpool. "Keputusan-keputusan seperti itu selalu merugikan kami di setiap pertandingan. Ini adalah pola yang konsisten sepanjang musim," keluh Slot.
Slot mengkritik para pemain: "Gol-gol yang konyol"
Namun, pria berusia 47 tahun itu juga tidak membebaskan timnya sendiri dari tanggung jawab. "Gol kedua kami kebobolan bukan karena handball, melainkan karena kami kehilangan bola di posisi yang bodoh dan setelah itu tidak mampu bersaing dalam duel-duel langsung," kata Slot, yang menilai bahwa The Reds telah kebobolan "gol-gol konyol" sepanjang tahun ini, "meskipun kami sering kali menjadi tim yang lebih baik".
Kami kebobolan gol dengan sangat mudah karena "satu atau dua pemain lengah". "Kami harus memperbaiki hal itu. Kami memiliki pengaruh lebih besar terhadap hal itu, meskipun jelas bahwa banyak keputusan wasit tidak menguntungkan kami," kata pria asal Belanda itu.
Liverpool memiliki peluang bagus untuk lolos ke Liga Champions
Dalam laga klasik melawan Manchester United, Liverpool tampil jauh lebih lemah sepanjang 90 menit. Setelah tertinggal di babak pertama, gol-gol dari Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo memang sempat menyamakan kedudukan, namun United yang memiliki kata terakhir berkat gol di menit-menit akhir dari Kobbie Mainoo.
Akibat kekalahan ini, Liverpool tetap berada di peringkat keempat klasemen. Dengan keunggulan enam poin dari peringkat keenam (yang tidak lolos ke Liga Champions), peluang The Reds untuk lolos ke kompetisi elite tersebut kini hanya tersisa secara teoritis.