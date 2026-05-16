Poker senilai 100 juta di London! FC Barcelona tampaknya sedang memburu striker baru sebagai alternatif untuk Julian Alvarez

Sebagian dari masalah bagi Barcelona mungkin juga terletak pada fakta bahwa klub tersebut dikabarkan bersedia mengeluarkan dana hingga 100 juta euro untuk Alvarez. Dengan demikian, Chelsea sangat menyadari bahwa secara finansial Barca memang mampu menawarkan lebih dari angka 70 juta euro yang beredar.

Untuk memanaskan negosiasi, direktur olahraga Deco tiba di London pada hari Jumat. Setelah berminggu-minggu menjalin kontak dengan agen sang pemain, prioritas utama Deco kini adalah duduk langsung bersama petinggi Chelsea untuk mengetahui pandangan mereka terkait transfer tersebut.

The Blues akan bertanding di final Piala FA melawan Manchester City pada Sabtu, itulah sebabnya agen Pedro juga datang untuk menonton pertandingan secara langsung di stadion. Faktor penentu dalam negosiasi transfer ini juga bisa jadi apakah Chelsea akan bermain di Liga Champions musim depan, yang kemungkinannya sangat kecil.

Jika gagal lolos ke kompetisi teratas Eropa, klub London tersebut mungkin akan berada di bawah tekanan yang lebih besar untuk menjual pemain guna menyeimbangkan keuangan mereka. Bagi Pedro, kegagalan lolos ke kompetisi Eropa terpenting ini akan menjadi alasan tambahan untuk meminta pindah.