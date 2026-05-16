Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh media Spanyol Mundo Deportivodan Sport, klub Catalan tersebut telah memutuskan untuk tidak lagi memusatkan perhatian pada sang juara dunia asal Argentina untuk saat ini. Pihak manajemen Camp Nou pun menyadari bahwa merekrut bintang Atletico tersebut pada musim panas ini mungkin akan terlalu sulit. Namun, perburuan pemain bintang berikutnya telah dimulai sejak lama — dan mengarah ke Liga Premier.
Poker senilai 100 juta di London! FC Barcelona tampaknya sedang memburu striker baru sebagai alternatif untuk Julian Alvarez
Penyerang Chelsea, Pedro, dilaporkan telah menjadi prioritas utama klub legendaris yang sedang dililit utang tersebut. Direktur Olahraga Barcelona, Deco, kabarnya telah memulai pembicaraan konkret mengenai pemain timnas Brasil tersebut.
Penyerang setinggi 1,86 meter ini memang memiliki gaya bermain yang sangat berbeda dengan Alvarez, namun pihak Barca yakin bahwa sang penyerang ini dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi klub. Titik krusial dalam pertimbangan internal: Dalam perencanaan awal, Pedro dianggap jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan paket yang harus dibayarkan untuk Alvarez. Menurut Mundo Deportivo, kontak awal antara kedua belah pihak sudah terjadi pada pertengahan April.
Chelsea tidak ingin menjual Pedro
Namun, menurut harian Inggris Daily Mail, transfer pada musim panas ini nyaris mustahil terjadi. The Blues dilaporkan "sama sekali tidak tertarik" untuk melepas pencetak gol terbanyak mereka setelah hanya satu musim.
Sementara media Catalan optimis menyatakan bahwa Barcelona yakin dapat menuntaskan kesepakatan senilai sekitar 70 juta euro, kenyataannya di Stamford Bridge berbeda. Menurut Mundo Deportivo, Chelsea tidak berminat melepas pemain Brasil tersebut dengan biaya transfer sebesar itu. Harga yang diminta klub London itu untuk sang pencetak gol, yang mereka anggap sebagai salah satu pemain terbaik mereka, justru mencapai 100 juta euro.
Sepertinya Deco akan pergi ke London
Sebagian dari masalah bagi Barcelona mungkin juga terletak pada fakta bahwa klub tersebut dikabarkan bersedia mengeluarkan dana hingga 100 juta euro untuk Alvarez. Dengan demikian, Chelsea sangat menyadari bahwa secara finansial Barca memang mampu menawarkan lebih dari angka 70 juta euro yang beredar.
Untuk memanaskan negosiasi, direktur olahraga Deco tiba di London pada hari Jumat. Setelah berminggu-minggu menjalin kontak dengan agen sang pemain, prioritas utama Deco kini adalah duduk langsung bersama petinggi Chelsea untuk mengetahui pandangan mereka terkait transfer tersebut.
The Blues akan bertanding di final Piala FA melawan Manchester City pada Sabtu, itulah sebabnya agen Pedro juga datang untuk menonton pertandingan secara langsung di stadion. Faktor penentu dalam negosiasi transfer ini juga bisa jadi apakah Chelsea akan bermain di Liga Champions musim depan, yang kemungkinannya sangat kecil.
Jika gagal lolos ke kompetisi teratas Eropa, klub London tersebut mungkin akan berada di bawah tekanan yang lebih besar untuk menjual pemain guna menyeimbangkan keuangan mereka. Bagi Pedro, kegagalan lolos ke kompetisi Eropa terpenting ini akan menjadi alasan tambahan untuk meminta pindah.
Joao Pedro: 23 gol dalam 51 pertandingan bersama Chelsea
Angka-angka berikut menegaskan bahwa Chelsea tidak akan melepas sang penyerang tanpa perlawanan: Penyerang tersebut baru saja pindah ke London pada musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar 64 juta euro dan tidak memiliki klausul pelepasan dalam kontrak jangka panjangnya di Stamford Bridge yang berlaku hingga 2033.
Dalam 51 pertandingan resmi untuk Chelsea sejauh ini, pemain asal Brasil tersebut telah mencetak 23 gol dan memberikan enam assist.